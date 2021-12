Lisa Christ über ihre Corona-Jahre

Serie – Wie Corona unser Leben veränderte Lisa Christ hat sich in der Coronazeit eine virtuelle Bühne geschaffen: «Es war viel ‹Try and Error›» Die Bühnenpoetin und Autorin hat durch die Pandemie eine neue Sicht auf ihren Beruf gewonnen. Wie Lisa Christ die vergangenen Monate erlebt hat, erzählt sie in der Serie «Einschnitt Pandemie – Wie Corona unser Leben veränderte». Sophie Deck Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lisa Christ fragte sich zu Anfang des Lockdowns: «Wenn ich nicht arbeite, wer bin ich dann überhaupt?» Sophie Deck

Als Bühnenpoetin kommt der grösste Teil von Lisa Christs Einnahmen aus Auftritten vor Publikum. Damit wurde es in der Coronapandemie schwierig. Sie musste sich Alternativen überlegen. Das Geld war aber gar nicht die erste Sorge der 30-Jährigen, die aus Olten stammt. Sie machte sich Gedanken über ihre Identität als Künstlerin und fasste dabei auch neue Erkenntnisse.

«Ich erinnere mich an eine grosse Unsicherheit am Anfang des ersten Lockdowns: Was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Wie gefährlich ist dieses Virus?», sagt sie. «‹Bekommen wir Ersatzzahlungen?› war nicht einmal mein erster Gedanke.»

Neben dieser Unsicherheit kam für Christ noch eine andere Frage auf: «Wenn ich nicht arbeite, wer bin ich dann überhaupt?»

Serie: Einschnitt Pandemie - Wie Corona unser Leben veränderte Seit bald zwei Jahren bestimmt Covid-19 den Alltag. Bis Silvester blickt diese Zeitung täglich mit einer Person zurück, die besonders von der Pandemie betroffen war. Letzter Teil: Lisa Christ (30). Die Oltner Bühnenpoetin schreibt Bücher («Im wilden Fruchtfleisch der Orange») und satirische Texte, moderiert die «Comedy Talent Show» auf SRF 1 und hat zwei Podcasts. Zudem moderierte sie im Youtube-Kanal Karl der Grosse die Talk-Reihe «Karla die Grosse».

Das Schreiben und Auftreten ist für die Autorin nicht nur der Weg, wie sie ihr Geld verdient, sondern auch das, was sie am liebsten macht – worüber sie sich definiert. Das sei etwas, was kreative Berufe so an sich haben, meint sie.

Während des Lockdowns habe sie zwar nie zu schreiben aufgehört, aber sie habe weniger und auch ganz anders gearbeitet.

«Wenn das Gewohnte weg ist, dann fragt man sich: Was füllt nun meine Zeit aus? Und was füllt mich aus?»

Zoom funktionierte nicht, Livestreams schon

Viele Künstlerinnen und Künstler organisierten sich, als Reaktion darauf, um. Statt auf einer Bühne in einem Saal traten sie über Zoom auf oder teilten mehr Texte online. Christ empfand die Stimmung, die dabei entstand, nicht nur als positiv:

«Es war gleichzeitig ein merkwürdiges Vakuum und auch ein krasser Konkurrenzdruck.»

Christ hatte das Gefühl, es liege unter Künstlerinnen und Künstlern eine generelle Angst in der Luft, dass man vergessen wird, wenn man nicht produziert und im Internet präsent bliebt.

So hätten dann alle «viel rausgehauen», und Christ fühlte sich gedrängt, das auch zu machen, «bevor die anderen diese virtuelle Bühne für sich einnehmen».

Dadurch habe sie sich zu einigen Dingen hinreissen lassen, die eigentlich nicht ihr Ding waren und mit denen sie auch schnell wieder aufhörte. Zum Beispiel über Zoom aufzutreten.

«Das funktionierte für mich gar nicht. Wenn ich auftrete, dann lebt das von der Interaktion mit dem Publikum. Auf Zoom kann man nicht richtig Blickkontakt aufnehmen, jeder sitzt bei sich allein zu Hause und man hört das Publikum nicht einmal klatschen.» So kam für sie nie die richtige Stimmung auf.

Andere virtuelle Lösungen wiederum funktionierten für sie gut: Livestreams gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, Diskussionen mit dem Publikum in einem Livechat und das Teilen ihrer Texte auf Instagram. Ausserdem nahm sie den wöchentlichen Comedy-Podcast 321Y mit Dominik Muheim auf.

Sie arbeitete vier Jahre lang nonstop

«Es war viel Try and Error, bis ich herausgefunden hatte, wie es für mich funktioniert», sagt sie. Dabei habe sich auch ihre Sicht auf ihre Arbeit grundsätzlich verändert.

Die Pandemie kam, als Christ gerade am bisher stressigsten Punkt ihrer Karriere war. Es sei nun krass, wenn sie darauf zurückblicke, sagt sie: Vier Jahre lang hatte sie einen Termin und Auftritt nach dem anderen und keine Freizeit – die Zeit zwischen zwei Terminen war immer nur Vorbereitungszeit für den nächsten Termin. Abends privat weggehen gab es nicht.

Das sei ihr aber zu der Zeit gar nicht so extrem vorgekommen. Erst als sie durch die Pandemie gezwungen war, weniger zu arbeiten:

«Ich überlegte mir zum ersten Mal, dass ich das vielleicht nicht für immer machen könnte und fragte mich, was ich dann stattdessen tun würde.»

Lisa Christ wurde klar, dass sie ihre Arbeit, die eigentlich ihre Leidenschaft war, nicht mehr so gerne machte, weil sie das Gefühl hatte, alle zerren von aussen an ihr und sie habe keine Kontrolle über ihre Zeit und ihre Energie.

«Langsamkeit und Unproduktivität, zu einem gewissen Grad, kann förderlich für die Kreativität sein», sagt sie. «Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer mehr und besser sein wollen. In der Wachstum als linearer Prozess dargestellt wird und es normal ist, dass man die ganze Zeit gestresst ist. Aber das kann doch nicht funktionieren.»

Sie sei nun dabei, für sich herauszufinden, wie viel sie sich selbst trotzdem zumuten kann und wann es Sinn macht, einfach mal Nein zu sagen. «Das fällt mir auch einfacher, jetzt, wo ich weiss, wie schön das dolce far niente sein kann.»

Nun, da Auftritte in echt wieder möglich sind, ist Christs 2022 schon mehr oder weniger durchgeplant. Auf Instagram postet sie trotzdem noch viel, wenn sie Zeit hat.

Und was sie sich für das kommende Jahr wünscht: «Mehr Sicherheit. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr ein Bühnenprogramm planen kann, ohne die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, dass die Show abgesagt werden könnte – sodass ich mich den Dingen voll und ganz hingeben kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen