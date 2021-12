Serie – Wie Corona unser leben veränderte Immer weiter: Die Crew von Pipo Kofmehl trotzt der Pandemie – und wird dabei immer kreativer Testcenter, Abstimmungsstudio, Märet: Im Solothurner Kofmehl lief während der Pandemie teilweise mehr denn je – obwohl kulturell tote Hose war. Wie die Kulturfabrik durch die Krise geht. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Pipo Kofmehl blickt auf das Jahr zurück. Hanspeter Bärtschi

Das Treffen mit Pipo Kofmehl findet am Morgen des 17. Dezember statt. Es ist einer jener Freitage, an denen die halbe Nation vor dem Fernseher sitzt und eine Pressekonferenz verfolgt, als wäre sie ein Skirennen. An jenem Nachmittag wird der Bundesrat 2G-plus für die Clubs anordnen. Aber das weiss Kofmehl natürlich noch nicht. Ob er nervös sei? Er lacht nur. «Das ist lange vorbei.»

Kofmehl sagt: «Wirrwarr.» Die Buchstaben schmücken den Rostwürfel. Gut sichtbar für alle, die über die Brücke neben dem Kulturtempel fahren. Das Wort beschreibt die Situation, in der sich die Eventbranche befindet, ziemlich gut. Eigentlich schon seit zwei Jahren. Zuletzt aber besonders treffend. Im Wochenrhythmus verändern sich die Auflagen für Kulturbetriebe.

Für Kofmehl und sein Team bedeutete das jedes Mal: Schauen, was möglich ist. Anlässe umplanen. Bands kontaktieren. Personal informieren. Er sagt: «Es ist ein tägliches Orakeln. Ständig überlegst du: Was ist passiert? Was tun wir? Und eine Woche später ist schon wieder alles anders.»

Das tönt anstrengend. Ist es das? Seine Antwort:

«Du bleibst halt flexibel.»

Wie optimistisch darf man sein?

Kofmehl sagt das so daher. Nicht mit einer Leichtigkeit, das wäre das falsche Wort. Zu bewusst sind ihm auch die wirklich schlimmen Seiten der Pandemie, Krankheit und Tod. Und zu viel hängt gleichzeitig von den Entscheidungen ab: für ihn selbst, für die Angestellten und für das Kofmehl an sich. Und trotzdem drückt bei allem, was er sagt, ein gewisser Optimismus durch.

So zuversichtlich ist er, dass manche finden: Das ist nicht in Ordnung. In einer Zeit, in der Menschen leiden und sterben. «Ja, die Krise ist wirklich schlimm», sagt Kofmehl. Aber: «Wir sind hier und müssen hier durch.» Auch darum findet im Kofmehl noch immer Kultur statt. Um den Menschen zumindest eingeschränkt die Möglichkeit zu geben, sich zu treffen und auszutauschen.

Pipo Kofmehl beim Interview im Kofmehl. Hanspeter Bärtschi / SZ

Und all das zu ermöglichen, solle doch auch ein wenig Spass machen. Aber klar: Das sei ihm auch schon einfacher gefallen als jetzt gerade.

Wirrwarr: In diesen Momenten zeigt es sich auch bei ihm persönlich. Was ist das Richtige in einer so unglaublich komplexen Situation? Die erst noch schon so lange andauert.

Falsche Entscheide nie bereut

Andere fluchen. Oder machen Schuldzuweisungen. Beim Bundesrat, dem Regierungsrat, egal wem. Kofmehl hingegen nimmt sie in Schutz: «Es ist auch nicht ganz einfach, was die für Herausforderungen haben», sagt er. Den Auftrag zu haben, die Bevölkerung zu schützen. Menschen einschränken zu müssen. Woher um alles in der Welt sollten die Regierungen auch wissen, was die Massnahmen für jeden einzelnen ganz konkret für Folgen haben?

Im Kleinen merkt Kofmehl das sogar bei sich. So schnell passieren die Veränderungen momentan, dass nicht einmal im Kofmehl die Entscheide mit allen besprochen werden können. Das schwierigste sei nicht, in diesem Tempo zu handeln, sagt Kofmehl. Sondern Entscheide zu fällen, die auch von allen getragen werden.

Es geht dabei um Fragen wie: Ist es überhaupt angebracht, in der aktuellen Situation einen Club offenzulassen? Gleichzeitig wäre es schwierig, nichts zu machen, obwohl es in einem gewissen Rahmen erlaubt wäre, sagt Kofmehl. Schnell käme der Vorwurf, man sei faul, ein Profiteur. Auch 2G sorgt für Diskussionen. Weil damit Menschen ausgeschlossen werden.

Hat er in diesen zwei Jahren einen Entscheid bereut? Kofmehl überlegt einen Moment: «Nein», antwortet er. «Keinen einzigen.» Man habe sicher nicht alles richtig gemacht. «Aber das geht gar nicht.»

In drei Wochen ein Testcenter aus dem Boden gestampft

Vielleicht waren es auch diese Erfahrungen, die mit zu Kofmehls Haltung beigetragen haben. Vielleicht tickt er auch einfach so. Dinge zu sagen – und es auch so zu meinen – wie: «Über andere zu fluchen, das wäre verschwendete Energie. Lieber schauen wir, was wir im Rahmen des Möglichen machen können.»

Im Sommer 2020 war kulturell tote Hose. Also fragte Kofmehl beim Kanton nach: «Wir haben nichts zu tun, ihr viel zu viel, können wir irgendwie helfen?» So kam ein erster Einsatz im Contact-Tracing zustande. Das hat man offenbar gut gemacht. Denn später klingelte sein Handy. Ob das Kofmehl nicht ein Testcenter auf die Beine stellen wolle. Seine postwendende Antwort: «Jo eh.» Um zu ergänzen:

«Also wir haben keinen Plan davon. Aber wir machen's.»

Das war am 16. November 2020. Am 11. Dezember ging das Center in Betrieb. Und ist es bis heute.

Hoher Besuch: Bundesrat Alain Berset sah sich im Testzentrum im und um das Kofmehl um und sprach mit Kulturveranstaltern. Lea Durrer / 2021

Es war nicht das einzige Projekt, welches das Kofmehl anriss, ohne dass es irgendetwas mit Kultur zu tun gehabt hätte. Umso leerer die Bühnen wurden, desto fleissiger wurde man anderswo. Einmal machte das Kofmehl eigenen Kaffee. Ein anderes Mal schwarzes Mehl. Man bekam Besuch von Alain Berset und war Standort für den Märet, ein Regierungsratspodium und das Wahl- und Abstimmungsstudio. «Es ist paradox», sagt Kofmehl.

«Es ist so viel passiert wie sonst nie. Nur hatte fast nichts davon mit Kultur zu tun.»

Scheitern ist undenkbar

Ob er Probleme damit habe, seine Füsse stillzuhalten? Kofmehl lacht. Doch doch, ein Wochenende lang könne er schon auch nichts tun. Zumindest ab und zu. Doch auf Dauer ginge das nicht.

Und noch etwas anderes treibt Kofmehl an. Ein Leitspruch, fast schon eine Art Credo: «Das Kofmehl gibt es seit 30 Jahren. Diese Krise stemmen wir jetzt auch noch. Wie auch immer.» Dass das nicht gelingen könnte, darüber redet er gar nicht erst. Das ist schlicht undenkbar. Wirrwarr hin oder her.

