Fasnächtler Beat Loosli zur Absage: "Wie eine Kapitulation"

Serie - Wie Corona unser Leben veränderte Fasnächtler Beat Loosli zur Absage der Fasnacht: «Es ist wie eine Kapitulation» Beat Loosli ist leidenschaftlicher Fasnächtler. Dass er bereits zum zweiten Mal eine Fasnacht auslassen muss, schmerzt nicht nur ihn. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Es gibt keine Fasnacht, aber zumindest eine Plakette. Beat Loosli trägt sie bereits. Bruno Kissling (Olten, 22. Dezember 2021)

Nein, die Fasnacht kann man eigentlich gar nicht absagen. Fasnacht, das ist für einen wie Beat Loosli ein Lebensgefühl. Ein Kulturgut. Ein unumstösslicher Termin in der Agenda. Tage, an denen man alte Bekannte trifft und neue Freundschaften schliesst.

Dennoch mussten der höchste Oltner Fasnächtler und seine Mitstreiter kürzlich die Anlässe absagen, die als Fasnacht 2022 ihren Platz in der Agenda gefunden hätten. Beat Loosli schaut in die Luft, atmet tief durch. «Es ist wie eine Kapitulation.» Es hat ihn schon hart getroffen, als 2021 keine Fasnacht stattfinden konnte. Doch die heurige Absage schmerzt den Präsidenten des Fasnachts- und Umzugskomitees Olten (Fuko) eindeutig mehr.

Serie: Einschnitt Pandemie – wie Corona unser Leben veränderte Seit bald zwei Jahren bestimmt Covid-19 den Alltag. Bis Silvester blickt diese Zeitung täglich mit einer Person zurück, die besonders von der Pandemie betroffen war. In Folge V erzählt Beat Loosli, der Präsident des Oltner Fasnachtskomitees, über das Kulturgut Fasnacht und über Narren, die an Entzugserscheinungen leiden.

Im letzten Jahr, da war die Absage unumgänglich. Doch für 2022 war man zuversichtlich. Da war der gute Sommer. Man hoffte auf die Wirkung der Impfungen. «Wir waren alle optimistisch», sagt Loosli. Nun: nichts. Die Pandemie ist zurück. Ein solcher Grossanlass ist nicht mehr planbar. «Tragisch ist es vor allem für die Jungen. Ihnen nimmt man eine Erfahrung weg», sagt der 58-Jährige, der hauptberuflich Pensionskassengelder verwaltet und 18 Jahre für die FDP im Kantonsrat sass.

Wie lange Beat Loosli Fasnacht macht? Wahrscheinlich schon immer

Beat Loosli: Der Mann steht quasi für die Fasnacht. Wie lange er schon dabei ist, das weiss er nicht mehr genau. All die Jahre verschwimmen im Rückblick zu bunten Bildern und Tönen. Schon als Kind nahm er teil, dann ging er mit der Pfadigruppe auf die Gassen zur Strassenfasnacht. Seit 2005 ist er im Fuko-Rat, seit 2008 dessen Präsident. «Fasnacht ist eines der ältesten Kulturgüter», sagt er. Es ist für ihn nicht nur ein Lebensgefühl und ein Beziehungsgeflecht, das die Stadt prägt. Es ist Gemeinschaft, wenn zusammen in der Gugge geprobt wird. Es ist Kunsthandwerk, wenn Künstler Plaketten zeichnen. Es ist Kleinkunst, wenn Schnitzelbänkler in Versen das politische Leben karikieren. Wagenbauer und Costumiers leben Kreativität. Und alle tun dies alles gemeinsam.

«Jetzt wird der Loosli wieder pathetisch», sagt an einem kargen Bürotisch der Loosli über den Loosli. Aber es sei halt wirklich so. «Wir sind wie eine Familie. An der Fasnacht verschmelzen Grenzen.» Jung und Alt, vermögend und weniger vermögend. Auch deshalb ist die Fasnacht aus Looslis Sicht wichtiger Integrationsfaktor. Loosli:

«Wenn sich jemand einbringen will, findet er zu hundert Prozent in der Fasnacht Anschluss.»

Fasnacht spielt nicht nur während der Fasnachtszeit. Ob die Mio oder die Oltner Chilbi: Die Fasnachtsvereine sind auch dort präsent, stellen Helfer und organisieren mit. Sie geht in den Alltag der Narren über, prägt den Lebenszyklus. Über die Jahrhunderte hat sie sich dabei an verschiedenen Orten unterschiedlich ausgeprägt und hat überall ihre eigenen Charakteristika erhalten.

Da war die Narrenwelt noch in Ordnung: Beat Loosli während der Fasnacht 2019. Bruno Kissling

Und da mag auch ein wenig Lokalstolz erlaubt sein. «In Olten haben wir besinnliche und laute Momente, schräge und bunte», sagt Loosli. «Wir sind irgendwo zwischen der melancholischen Basler Fasnacht und der lauten in Luzern.»

Tod des designierten Obernaars erschütterte die Oltner Fasnächtler

Es gibt da aber noch einen Punkt. Vielleicht, nein, wahrscheinlich wäre die Narrenzeit 2022 für viele Oltner Närrinnen und Narren auch nicht die gleiche gewesen. Es war ein harter Schlag, als Christian Schenker an einem Hirntumor starb. Der bekannte Kinderliedermacher wäre der Obernaar gewesen. Und damit auch das Aushängeschild der Fasnacht. Er hätte die Figur bekleidet, die (fast) jedes Schulkind kennt – bringt der Obernaar doch am schmutzigen Donnerstag ein Znüni in die Schulen. Beat Loosli stockt etwas, es geht ihm nahe. Es gab Diskussionen, wie man mit dem tragischen Ereignis umgehen soll. Ob man ausgelassen feiern dürfe, ob es einen neuen Obernaar geben dürfe oder nicht. Man hätte eine Lösung gefunden, sagt Loosli. Aber vielleicht sei es ja auch Schicksal, dass die Fasnacht jetzt nicht stattfinde.

Der Tod von Christian Schenker machte die Oltner Fasnächtler betroffen.

Wehmütig ergänzt Loosli dann doch. «Die Begegnungen, sie werden mir fehlen.» Er hofft, dass 2023 wieder eine Fasnacht stattfinden kann. Nach den Strapazen und Diskussionen: Was gäbe es Besseres als einen Ort, an dem sich alle wieder treffen, zusammen ausgelassen sind?

