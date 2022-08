Wann Solothurner Polizisten schiessen dürfen – und wann nicht

Serie «Schiessausbildung» Wann dürfen Solothurner Polizisten schiessen – und wann nicht? Zumindest in der Theorie ist dies klar geregelt Solothurner Kantonspolizistinnen und -polizisten sind im Dienst bewaffnet. Brauchen dürfen sie die Waffe aber nur im äussersten Extremfall. Wann das der Fall ist, ist bis ins Detail geregelt. Im zweiten Teil der Serie «Schiessausbildung» beleuchten wir, wann geschossen werden darf. Und wann nicht. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 02.08.2022, 12.30 Uhr

Die ersten Schüsse der Polizeiaspiranten in der neuen Uniform. Hanspeter Bärtschi

Es ist laut auf dem Schiessplatz in Wangen an der Aare, zwischen der Kaserne und dem ehemaligen Schützenhaus. In einer Reihe sind die angehenden Polizistinnen und Polizisten der Kapo Solothurn aufgereiht. Auf Kommando ihres Ausbildners schiessen sie die Kugeln auf die Zielscheiben und in den dahinterliegenden Kugelfang.

Das Wetter ist äusserst undankbar für die ersten Schüsse in Polizeiuniform. Es stürmt geradezu, die Kartonscheiben, welche als Zielscheibe dienen, bewegen sich im Wind. Hin und wieder werden sie sogar abgerissen und müssen wieder angeklebt und -getackert werden.

Serie «Schiessausbildung» Wann dürfen Polizisten schiessen? Und wie lernen sie, mit dem Druck und der Verantwortung umzugehen? In einer Serie beleuchten wir die Schiessausbildung der Kantonspolizei Solothurn.

Trotz der erschwerten Bedingungen treffen die Polizeischülerinnen und -schüler schon ziemlich gut. Jeweils dorthin, wo es der Ausbildner anordnet. Auch wann und wie oft sie schiessen müssen, wird ihnen vom Ausbildner gesagt.

Ein Privileg, welches sie im Einsatz nicht haben werden. Im Ernstfall werden sie allein, teils in Sekundenschnelle, entscheiden müssen: Darf ich schiessen? Schiesse ich? Und wenn ja: Wohin?

Die Schussabgabe ist immer das letzte Mittel

Ein Beispiel: Jemand greift die Polizistin oder den Polizisten oder eine Drittperson mit einer Schusswaffe an oder droht unmittelbar mit einem solchen Angriff. Klarer Fall, dann wäre eine Schussabgabe als letztes Mittel gerechtfertigt. Aber was, wenn der Angreifer «nur» ein Messer hat? Gibt es nicht eine andere Lösung für die Situation? Den Taser vielleicht, für dessen Einsatz bisher nur wenige ausgebildet sind, oder den Pfefferspray?

Christian Spycher, Ausbildungsverantwortlicher bei der Kantonspolizei Solothurn, zeigt, wie man die Pistole richtig putzt. Hanspeter Bärtschi

Christian Spycher, Ausbildungsverantwortlicher bei der Kapo Solothurn, versucht mit seinem Team, die angehenden Polizistinnen und Polizisten möglichst gut vorzubereiten, damit sie in solchen Situationen die richtige Entscheidung treffen.

Die erste Voraussetzung dafür: Die Polizistinnen und Polizisten müssen überhaupt erst wissen, ob sie schiessen dürfen. Und wann nicht. Grundsätzlich darf die Pistole nur als allerletztes Mittel verwendet werden. Und nicht, wenn sich die Situation auch anders lösen liesse. Sei es mit dem Auftreten und insbesondere der Stimme als «Waffe», mit dem Einsatzstock, dem Pfefferspray oder dem Taser.

Wann geschossen werden darf und wann nicht, ist in der Theorie im Gesetz über die Kantonspolizei, im Dienstreglement und konkret in einem Dienstbefehl detailliert geregelt. Grundsätzlich dürfen Polizistinnen und Polizisten nur in drei Situationen schiessen: in Notwehr, als Notwehrhilfe, wenn also jemand anderes angegriffen oder unmittelbar bedroht wird, oder aber «zur Erfüllung des dienstlichen Auftrags».

Auch in diesen drei Situationen muss der Schusswaffengebrauch das letzte Mittel sein, das heisst, den Polizisten steht kein anderes, milderes Mittel zur Entschärfung der Situation zur Verfügung.

In der Theorie ist die Schussabgabe genau geregelt

Wenn beispielsweise eine gewaltbereite Person ein Waffengeschäft überfällt und mit erbeuteten Waffen flüchtet, kann der Schusswaffeneinsatz gerechtfertigt sein. Selbst in dieser Situation dürfen allerdings keine unbeteiligten Dritten (Anwohner, Passanten) durch die Schussabgabe gefährdet werden.

Impressionen der Schiessausbildung der Kapo Solothurn in Wangen an der Aare. Vor der Schussabgabe werde die Magazine gefüllt. Geschossen wird auf Kommando. Und zwar dorthin, wo der Ausbildner anordnet. Zwischendurch werden die Einschusslöcher abgeklebt. Ausbildungschef Christian Spycher gibt Tipps zum Zielen. Nach der Schiesslektion werden die Patronenhülsen aufgesammelt. Gemeinsames Aufräumen. Gemeinsam schafft man es auch, dass der Lieferwagen anfahren kann. Anschliessend muss die Waffe gereinigt werden.

Anders hingegen die Situation bei einem «gewöhnlichen» Einbruch. Dann darf durch die Polizei nicht auf den flüchtenden Einbrecher geschossen werden, so Spycher. Denn die Schussabgabe muss in der konkreten Situation immer auch verhältnismässig sein. Sie muss nötig sein. Es darf also kein anderes, milderes Mittel (etwa Pfefferspray) verfügbar sein, um die Situation zu lösen. Sie muss auch geeignet sein, um den beabsichtigten Zweck zu erreichen.

Auf ein Fluchtauto würde man deswegen nicht schiessen, sagt Spycher. Selbst wenn man einen Reifen treffen würde, würde das Auto noch kilometerlang weiterfahren können. Die Schussabgabe ist zur Fluchtverhinderung also gar nicht geeignet. Besser würde man in einem solchen Fall die Verfolgung aufnehmen und Verstärkung anfordern.

So weit die Theorie. Doch wie schafft es die Kapo, ihre Polizistinnen und Polizisten so auszubilden, dass sie unter Druck die richtige Entscheidung treffen? Sie nutzt unter anderem die Möglichkeit, die jeweils verhältnismässige Reaktion in Filmszenen regelmässig zu trainieren. Wie genau dieses «Schiesskino» funktioniert, lesen Sie im nächsten Teil dieser Serie.

