So werden Solothurner Polizisten an der Pistole ausgebildet

Serie «Schiessausbildung» «Wärst du bereit, auf einen Menschen zu schiessen?» Wie angehende Kantonspolizisten in Solothurn an der Pistole ausgebildet werden 13 junge Frauen und Männer haben dieses Jahr die Polizeiausbildung bei der Kantonspolizei Solothurn gestartet. Intensiver Teil der Ausbildung ist dabei auch der Umgang mit der Pistole. Im ersten Teil der Serie «Schiessausbildung» beleuchten wir, wie die Schiessausbildung technisch funktioniert. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Die Polizeiaspiranten lernen den Umgang mit der Waffe. Carole Lauener

Das Vorurteil hält sich hartnäckig: Wozu haben Polizisten eine Pistole? Sie dürfen sie ja sowieso nie benutzen.

Das stimmt natürlich nicht. Polizisten dürfen schiessen. Aber nur als allerletztes Mittel. Es ist zudem bis ins Detail reglementiert, wann eine Schussabgabe erlaubt ist. Und wann nicht.

Serie «Schiessausbildung»

Gleichzeitig müssen Polizistinnen und Polizisten im Einsatz immer bereit sein, zur Waffe zu greifen. Manchmal innert Sekunden. Sei es, um sich selbst, sei es, um andere zu schützen.

In diesem Spannungsfeld bewegt sich jede Polizistin und jeder Polizist. Um mit dem Druck umgehen zu können, trainieren sie ein Berufsleben lang.

«Diese Frage stellen wir nie»

Christian Spycher, Ausbildungsverantwortlicher bei der Kantonspolizei Solothurn, zeigt, wie man die Pistole richtig putzt. Hanspeter Bärtschi

Es gibt Polizeikorps in der Schweiz, die stellen ihren neuen Schülerinnen und Schülern gleich zu Beginn die Frage: Wärt ihr bereit, auf einen Menschen zu schiessen? «Diese Frage stellen wir nicht», sagt Christian Spycher, Ausbildungsverantwortlicher bei der Kantonspolizei Solothurn. «Das kann jemand, der sich noch nicht vertieft mit diesem Gedanken auseinandergesetzt hat, gar nicht beurteilen.» Nicht einmal altgediente Polizisten könnten dies sicher sagen.

Stattdessen werden die Polizistinnen und Polizisten so gut, wie das eben möglich ist, auf solche Situationen vorbereitet.

Hohe Hürden für Polizeiausbildung

Es beginnt bereits bei der Rekrutierung. Die Hürden für die Polizeiausbildung sind hoch. Man braucht einen Berufs- oder Maturabschluss, ein gewisses Alter und eine gewisse Grösse. Und man muss diverse Tests am PC, einen Sporttest und ein halbtägiges Interview- und Rollenspielverfahren bestehen.

Hier geht es darum, sich von der nötigen geistigen Reife und charakterlichen Festigkeit der Bewerberin oder des Bewerbers zu überzeugen. Falls schliesslich auch noch der Vertrauensarzt grünes Licht gibt, wird man zur zweijährigen Ausbildung zugelassen. Etwa 90 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber scheiden schon zu diesem Zeitpunkt aus.

Dann beginnt die Ausbildung. Die erste Woche verbringen die angehenden Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten im Hauptgebäude der Polizei in Solothurn. 13 sind es im aktuellen Lehrgang, sieben Männer und sechs Frauen.

Schon in den ersten Tagen werden die «Azubis» auch an der Pistole ausgebildet. Manche waren im Militär und haben bereits geschossen – wenn auch mit dem Sturmgewehr. Andere sind in Sport- oder Schützenvereinen, haben auch schon mit Pistolen geschossen. Und wieder andere hatten noch nie eine Waffe in der Hand. Deshalb beginnt für alle die Ausbildung bei null.

Das heisst konkret: Waffe kennen lernen. Wie kommt die Patrone vom Magazin in den Lauf? Wie wird der Schuss abgefeuert? Gleichzeitig müssen die Sicherheitsvorschriften gebüffelt werden. «Alle Waffen sind immer als geladen zu betrachten. Nie eine Waffe auf etwas richten, das man nicht treffen will.» Und so weiter. «Das muss gebetsmühlenartig kommen», sagt Spycher. Zu Beginn werden die Vorschriften bei jeder Gelegenheit abgefragt.

Zuerst wird an der ungeladenen Waffe geübt

Der Ausbildner zeigt den angehenden Polizistinnen und Polizisten, wie man mit der Pistole zielt. Carole Lauener Übung macht den Meister, auch beim Magazinwechsel. Carole Lauener Carole Lauener Der Einsatzgurt der Polizisten. Carole Lauener Carole Lauener

Es ist Mittwochmorgen, die erste Ausbildungswoche der angehenden Polizistinnen und Polizisten. In einem Zimmer in der Schanzmühle, dem Hauptgebäude der Kapo in Solothurn, manipulieren die jungen Frauen und Männer an der Waffe. Das heisst, sie üben den Umgang ohne scharfe Munition. Laden, Magazin wechseln, nachladen, Störung beheben.

Vor ihnen steht ihr Ausbildner und zeigt, wie man mit einer Pistole zielt. Der Arm gestreckt, die Waffe wie im Schraubstock halten. Ganz ruhig kann auch er die Waffe nicht halten. Beim Ein- und Ausatmen bewegt sich sein Arm minimal. «Man kann die Waffe gar nicht völlig ruhig halten», erklärt er den Schülerinnen und Schülern. «Es ist okay, wenn sie sich leicht bewegt. Ihr müsst Vertrauen haben, die Abweichung ist minimal.»

Denn wenn man absichtlich zu korrigieren versuche, dann mache man Fehler. Heisst, man trifft das Ziel nicht.

Nach der ersten Ausbildungswoche geht es für die «Azubis» an die Interkantonale Polizeischule in Hitzkirch, wo sie, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen anderer Polizeikorps der Deutschschweiz, ein Jahr lang ausgebildet werden. Um ins zweite Ausbildungsjahr eintreten zu dürfen, müssen sie den ersten Teil der eidgenössischen Berufsprüfung bestehen.

Das zweite Jahr verbringen sie dann wieder bei der Kapo Solothurn, wo sie bereits in den Alltag integriert werden, jeweils begleitet von einer erfahrenen Polizistin oder einem erfahrenen Polizisten. Nach den insgesamt zwei Jahren müssen sie noch den zweiten Teil der Berufsprüfung bestehen, bevor sie dann auch offiziell Polizistinnen und Polizisten sind.

Über 80 Stunden lang werden sie während ihrer Ausbildung an der Waffe ausgebildet. Wie gehe ich sicher damit um? Wie treffe ich mein Ziel am besten? Es geht um technische und taktische Fragen. Gleichzeitig müssen sie aber auch lernen: Wann darf ich überhaupt schiessen? Mehr dazu lesen Sie im zweiten Teil dieser Serie.

Früher schoss die Kapo noch mit Revolvern

Die bisherigen Dienstwaffen der Kapo Solothurn: unten der Revolver, die erste Waffe. Rechtsherum dann die jeweils nächsten Dienstwaffen, alle mit Magazin. Links neben dem Revolver die aktuelle Dienstwaffe mit Taschenlampe. Carole Lauener

Die erste Dienstwaffe der Kapo Solothurn war nach dem Säbel noch ein Revolver. Die Patronen wurden in die Trommel eingeführt und kamen so in den Lauf. 60 Jahre lang war der Ordonnanzrevolver im Einsatz, von 1890 bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Vorteil des Revolvers: Bei einer Störung kann der Polizist die Trommel weiter drücken und die nächste Patrone abfeuern. Anders bei Waffen mit Magazin: Dort muss bei einer Störung «geriegelt» werden.

Trotzdem wechselte auch die Kapo Solothurn Mitte des 20. Jahrhunderts auf Pistolen mit Magazin. Der Vorteil: Die Waffen können mehr Schüsse abgeben, bevor sie nachgeladen werden müssen. Seither hatte die Kapo verschiedene Dienstpistolen. Die Magazine wurden immer grösser, immer mehr Zubehör kam dazu. So gehört heute etwa eine montierte Taschenlampe zur Standardausrüstung dazu. Auch kann der Griff der jeweiligen Dienstwaffe aus verschiedenen Grössen individuell zusammengebaut und an die Hand des Trägers oder der Trägerin angepasst werden. 27 verschiedene Varianten gibt es.

Die aktuelle Dienstpistole ist seit 13 Jahren im Einsatz, ihr Magazin hat Platz für 15 Schuss. Die Einsatzdauer beträgt um die 15 Jahre, deshalb wird die Kapo in der nächsten Zeit eine neue Dienstwaffe anschaffen.

