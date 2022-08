Ernstfälle mit Waffen kann die Solothurner Polizei nicht üben

Serie Schiessausbildung Teil 4 «Das ist die ganz grosse Herausforderung»: Ernstfälle mit Waffen kann die Kantonspolizei Solothurn trotz modernster Technik nicht üben Die Kantonspolizei Solothurn lehrt ihre Polizistinnen und Polizisten den Umgang mit der Dienstwaffe. Dabei sollen sie möglichst nahe an Ernstfälle herangeführt werden, um unter Stress die richtige Entscheidung zu treffen. Trotzdem: Die Realität lässt sich nicht simulieren. Der letzte Teil der Serie «Schiessausbildung». Raphael Karpf Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

In der Theorie können Polizisten den Umgang mit der Waffe lernen. Wie es in der Praxis aussieht, ist aber etwas ganz anderes. Bild: Hanspeter Bärtschi

Angehende Polizistinnen und Polizisten lernen während ihrer Ausbildung, sicher mit der Waffe umzugehen. Sie lernen, unter welchen Voraussetzungen sie im Ernstfall von der Waffe Gebrauch machen dürfen. Und sie üben im Schiesskino ihr Berufsleben lang, unter Druck gesetzt und verhältnismässig sowie angemessen auf brenzlige Situationen zu reagieren.

Was sich, egal mit welchen technischen Neuerungen, nicht üben lässt: Wie eine Polizistin oder ein Polizist reagiert, wenn er oder sie beispielsweise bei einer Kontrolle in einem Haus, weil die Nachbarn verdächtigen Lärm gemeldet hatten, auf eine Frau trifft, die offensichtlich geschlagen wurde. Und dahinter ein Mann steht, mit einem Zuber kochend heissem Wasser in den Händen, kurz davor, das Wasser über die Frau zu schütten.

Serie «Schiessausbildung» Wann dürfen Polizisten schiessen? Und wie lernen sie, mit dem Druck und der Verantwortung umzugehen? In einer Serie beleuchten wir die Schiessausbildung der Kantonspolizei Solothurn.

Was tun? Auf den Mann schiessen? Reicht der Pfefferspray? Ihn anspringen? Auf ihn einreden? Wie schafft man es, innert Sekunden die richtige Entscheidung zu treffen? Bei der, falls man die falsche trifft, man selbst oder jemand anderes verletzt werden könnte?

Christian Spycher, Ausbildungsverantwortlicher bei der Kantonspolizei Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Das ist die ganz grosse Herausforderung», sagt Christian Spycher, Ausbildungsverantwortlicher bei der Kapo Solothurn.

Da könne man bei der Rekrutierung der Polizistinnen und Polizisten noch so genau hinschauen, wie belastbar jemand sei. Dann könne man mit modernster Technik noch so sehr versuchen, die Leute in Übungen möglichst nahe an solche Situationen heranzuführen. Wie jemand in einer solchen Situation im Ernstfall reagiert, weiss die- oder derjenige erst, wenn es so weit ist.

Auch, ob man im Notfall auf einen Menschen schiessen könnte. «Am Ende ist das etwas, das jede und jeder mit sich selbst ausmachen muss», sagt Spycher. Und ergänzt: «Nicht jede Person ist für den Polizeiberuf geeignet.» Ergänzt dann aber:

«Wenn man der Typ dafür ist, ist der Job genial.»

Keine Kündigungen wegen dieses Druckes

Belastend ist für Polizistinnen und Polizisten nicht nur die Situation selbst. Sondern auch der Umstand, dass sie täglich Einsätze haben, und nie wissen, was sie erwartet. Es kann mit einer harmlosen Meldung starten: Man solle eine Wohnung kontrollieren, in der es verdächtig laut sei. Und plötzlich zückt jemand eine Waffe. Jederzeit müsse man damit rechnen, dass etwas Derartiges passieren könnte. Permanent müsse man konzentriert und gleichzeitig zuvorkommend sein.

250 Einsätze hat die Kapo in etwa pro Monat. Im Schnitt einmal im Monat wird im Kanton eine Polizistin oder ein Polizist an der Ausübung ihrer Amtspflicht behindert oder gar angegriffen.

Hat jemand, weil dieser Druck zu gross war, schon gekündigt? Spycher ist seit 25 Jahren bei der Kapo Solothurn. «Meines Wissens noch nie aus diesem Grund», sagt er.

Was nach dem Schuss passiert

Sollte eine Schussabgabe notwendig sein, ist, auch um die Polizistin oder den Polizisten zu schützen, genauestens geregelt, was anschliessend passiert. Der Kommandant wird informiert, vor Ort darf nichts verändert werden. Ausser natürlich, um Erste Hilfe zu leisten. Auch dürfen die Polizisten nicht miteinander reden – um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, sich untereinander abzusprechen.

Dann werden die Angehörigen informiert, die psychologische Betreuung wird aufgeboten, ebenso erhält der Schütze einen Anwalt. Die Waffe wird eingezogen, sogar die Kleider, weil darauf je nachdem Schmauchspuren der Waffe gefunden werden können.

Auf jeden Schuss folgt eine Untersuchung

Nach jeder Schussabgabe eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung, um herauszufinden, ob der Schuss gerechtfertigt war.

Es kommt nur äusserst selten vor, dass eine Polizistin oder ein Polizist schiessen muss. Schweizweit waren es 2020 zwölf Schussabgaben. In den Vorjahren noch etwas mehr. Im Kanton Solothurn gab es in den vergangenen Jahren keine einzige. So hat die Psychologin der Kapo, die für die Betreuung von Polizisten, die auf Menschen schiessen mussten, zuständig wäre, noch kein einziges solches Therapiegespräch durchgeführt. Sie hat diesen Job seit sechs Jahren.

Und Spycher ist zuversichtlich, dass die Anzahl notwendiger Schussabgaben schweizweit künftig noch weiter abnehmen wird. Denn mit dem Taser als milderes Mittel können viele gefährliche Situationen niederschwelliger entschärft werden.

Gleichzeitig wird der Taser die Schusswaffen wohl nie ganz überflüssig machen können, befürchtet er. Zu limitiert sei er in der Anwendung: nur auf kurze Distanz, zudem hat er nur zwei «Schüsse». Für den allerschlimmsten Fall werden Polizistinnen und Polizisten auch weiterhin als letztes Mittel auf Schusswaffen angewiesen sein.

