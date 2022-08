Serie Schiessausbildung Teil 3 Zu Besuch im «Schiesskino» der Kantonspolizei Solothurn – hier üben die Polizisten den Ernstfall Im Keller des Solothurner Postens der Kapo Solothurn befindet sich ein Schiesskino. Hier üben die Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten mit selbst gedrehten Filmen, innert Sekunden in brenzligen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen. Der dritte Teil der Serie «Schiessausbildung». Raphael Karpf Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Übung im Schiesskino der Kantonspolizei Solothurn. Carole Lauener

Ein Polizist ist auf Patrouille an der Aare in Solothurn, als ihn ein Funkspruch erreicht. Mehrere Personen hätten die Polizei gerufen, ein Exhibitionist soll sein Unwesen treiben. Er soll einen roten Pullover tragen.

Um die nächste Ecke trifft der Polizist einen jungen Mann an. Angezogen, mit rotem Pullover. Er spricht ihn an. Er sei hier am Joggen. Der Polizist will einen Ausweis sehen. Der sei im nahe parkierten Auto. Gemeinsam gehen sie zum Wagen. Der junge Mann schliesst auf, bückt sich hinein. Als er wieder herauskommt, hält er ein Messer in der Hand. «Ich steche dich ab!», schreit er den Polizisten an.

Serie «Schiessausbildung» Wann dürfen Polizisten schiessen? Und wie lernen sie, mit dem Druck und der Verantwortung umzugehen? In einer Serie beleuchten wir die Schiessausbildung der Kantonspolizei Solothurn.

Der Polizist macht einen Schritt zurück, zieht die Pistole. Auch er wird laut: «Messer weg!» «Messer weg!», ruft er mehrmals. Stattdessen greift der junge Mann an. Der Polizist weicht zurück und schiesst. Ins Bein des Mannes. Dieser geht zu Boden. Erst jetzt lässt er das Messer fallen. Der Polizist senkt die Pistole.

Der Versuch, möglichst nahe an den Ernstfall heranzukommen

Wir befinden uns nicht in einer brenzligen Situation an der Aare. Sondern im Schiesskino, einem Raum unter dem Hauptgebäude der Kapo in Solothurn. Der Polizist hat nicht mit seiner Dienstwaffe geschossen, sondern einer Ausbildungspistole, die mit Laser funktioniert. Und «geschossen» hat er nicht auf einen jungen Mann mit rotem Pullover und Messer, sondern auf eine Leinwand.

In diesem Schiesskino trainiert die Kapo ihre Polizistinnen und Polizisten und versucht, sie möglichst gut auf Ernstfälle vorzubereiten.

Es ist kein klassischer Schiesskeller, in dem scharf geschossen wird. Der Fokus liegt woanders. Die Polizisten sollen üben, in Sekundenschnelle die richtige Entscheidung zu treffen und das richtige Mittel einzusetzen. Mittel, das heisst eben nicht in jedem Fall die Pistole. Das kann auch der Pfefferspray sein. Oder die Stimme. Das Ziel ist immer, wenn irgendwie möglich, eine Eskalation zu verhindern.

Einblick ins Schiesskino. Carole Lauener Die Leinwand registriert die Einschüsse und zeigt sie mit den Punkten an. Je nachdem, wo der Schuss landet, wird der Film anders fortgesetzt. In diesem Fall wird als nächstes eine Szene abgespielt, in der der Schauspieler zu Boden geht, weil er ins Bein getroffen wurde. Carole Lauener Die Polizei hat mittlerweile hundert verschiedene Filme mit verschiedenen Szenarien und Schwierigkeitsstufen, um die Polizisten zu beüben. Carole Lauener Besonders schwierig an dieser Szene: Hinter dem Jugendlichen mit der Waffe stehen andere Menschen, die der Polizist allenfalls treffen könnte. Carole Lauener Sogar einen Polizeiwagen hat die Kapo massstabgetreu nachgebaut. So kann etwa auch geübt werden, hinter Türen oder dem wagen Schutz zu suchen. Carole Lauener

Zu diesem Zweck zeigt die Kapo den Polizisten Filme, wie jenen vom Exhibitionisten mit rotem Pullover, auf Grossleinwand und aus der Ich-Perspektive. Die Polizistinnen und Polizisten, in der Regel bilden zwei Korpsangehörige ein Team, sehen sich mit einer Situation konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet waren. Und dann müssen sie korrekt reagieren.

Die Leinwand registriert die «Schüsse»

Die Leinwand ist so eingerichtet, dass sie die «Schüsse» der übenden Polizistinnen und Polizisten registriert. Zudem wurden x verschiedene Sequenzen derselben Szene aufgenommen. Schiesst ein Polizist etwa ins Bein, wird das registriert und der Film zeigt sofort die Szene, in der der Schauspieler zu Boden geht. Schiesst eine Polizistin in die Brust, «stirbt» der Schauspieler. Schiesst sie daneben, geht der gespielte Angriff weiter.

Zudem hat die Kapo nicht nur verschiedene Szenen, sondern auch verschiedene Versionen derselben Szene. Manchmal kommt der Exhibitionist mit einem Messer aus dem Auto. Mal mit einer Pistole. Mal mit dem Ausweis.

Die Kapo dreht die Filme selbst

Die Filme nimmt die Kapo inzwischen selber auf. Über 100 hat sie mittlerweile, mit verschiedenen Ausgangslagen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Eine Alkoholmessung im Spital, während welcher sich der Mann plötzlich auf den Polizisten stürzt. Eine Kontrolle von Jugendlichen wegen einer Lärmklage, bei der plötzlich ein Jugendlicher eine Waffe zieht.

Besonders schwierig an dieser Situation: Im Hintergrund stehen andere Jugendliche herum. Eine Schussabgabe durch die Polizei könnte einen dieser unbeteiligten Jugendlichen treffen. Die Polizistinnen und Polizisten, die bis zur Pensionierung mehrmals jährlich solche Situationen trainieren, wissen nie, was sie erwartet.

Früher hat die Kapo diese Filme noch eingekauft. Doch diese wurden nicht aus der Ich-Perspektive gedreht – was das ganze Szenario einigermassen verwirrlich machte. Zudem wurden einige unrealistische Szenen aufgenommen. Etwa eine Geiselnahme, bei welcher ein Zweierteam in eine Bank stürmen und die Geiseln retten sollte.

Das würde kein Polizist tun, sagt Christian Spycher, Ausbildungsverantwortlicher bei der Kantonspolizei Solothurn. Das Risiko einer Eskalation wäre zu gross, insbesondere für die Geiseln. Man würde viel eher das Gebäude umstellen, die Spezialeinheit und Verhandlungsgruppe rufen.

Der Rechtsdienst prüft im Vorfeld die Tatabläufe auf die rechtlichen Aspekte und gibt Hinweise, die es zu vermitteln gilt. Im Nachhinein schauen die Polizistinnen und Polizisten den Film im Team an. Da aufgezeichnet wurde, wann und wohin gesprayt oder geschossen wurde, kann gemeinsam besprochen werden, was man allenfalls hätte anders oder besser machen können.

Das Schiesskino ist der Versuch, Polizistinnen und Polizisten mit moderner Technik möglichst realistisch auf Ernstfälle vorzubereiten. Was damit aber nicht möglich ist: Herauszufinden, wie jemand im Ernstfall tatsächlich reagieren würde. Bei allem Training; die Realität kann nie 100 Prozent geübt werden. Mehr dazu lesen Sie im vierten und letzten Teil der Serie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen