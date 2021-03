Sensor «Die Pflege ist überlastet» – diese Erfindung eines Solothurner Start-ups soll Abhilfe schaffen Ein Sensor soll frühzeitig Alarm schlagen – Patientinnen und Patienten schützen und Pflegepersonal entlasten. Entsprungen ist die Idee einem Solothurner Start-up – das mittlerweile sogar bis nach Australien liefert. Noëlle Karpf 03.03.2021, 05.00 Uhr

Cyrill Gyger, CEO von Qumea. Tom Ulrich

Die Patientin wacht mitten in der Nacht auf. Etwas verwirrt setzt sie sich auf. Stellt beide Füsse neben das Bett auf den Boden – dort liegt eine Klingelmatte, die Alarm auslöst. Der Pfleger, der Nachtdienst hat, eilt ins Zimmer, doch es ist schon zu spät: Die Patientin ist gestürzt. Dieses Szenario dürften fast alle Spitäler oder Pflegeheime kennen. Es sind Szenarien wie dieses, das ein Solothurner Start-up mit seiner Erfindung verhindern will.

Qumea nennt sich diese Firma, bestehend aus sechs Mitarbeitenden, drei davon die Gründer, die alle einen Informatik- oder Ingenieur-Hintergrund haben. CEO Cyrill Gyger, 35, empfängt im Büro in Solothurn, wo vieles in Senfgelb daherkommt. «Das ist unsere Farbe», wird beim Eintritt erklärt.

Tom Ulrich

Dann sieht's so aus, wie man es sich bei einem jungen Start-up eben vorstellt: Eine Küche mit Kaffeemaschine, Tische, auf denen Kabel und Werkzeug rumliegen, ein Raum mit Pulten und Computern, und ein Sitzungszimmer, in das laut dem Team dann auch noch Pflanzen gehören.

Auf dem Tisch im Sitzungszimmer liegt die Erfindung, die Qumea auf den Markt gebracht hat. Aussehen tut diese nicht viel anders als ein Rauchmelder. Der Sensor von Qumea misst aber einiges mehr: Zusammengefasst alle menschlichen Bewegungen in einem Raum – bis hin zu Atmung und Puls. Verbunden ist der Sensor mit einer App.

So funktioniert die App

In der Praxis funktioniert das dann so, dass auf der App alle Zimmer und Betten eines Heims oder einer Klinik angezeigt werden. Pflegende vor Ort können dann einstellen, wann sie alarmiert werden wollen: Also etwa auch bereits dann, wenn jemand im Bett aufsitzt, wenn dieser Jemand beispielsweise sturzgefährdet ist. In anderen Fällen erst dann, wenn jemand aufsteht. Und in wieder anderen Fällen erst dann, wenn etwas Ungewöhnliches wie körperliche Unruhe registriert wird.

So sieht die App aus. Zvg

Auf eine Anti-Sturzhilfe reduziert werden solle die Erfindung aber nicht. «Wir sehen den Sensor als Ergänzung für Pflegende», erklärt Gyger. Personal solle sich so etwa unnötige Kontrollgänge ersparen.

«Spätestens in der Coronazeit hat nun jeder gemerkt, dass die Pflege überlastet ist»,

so der CEO. Entgegenkommen und entlasten soll deshalb die Erfindung.

Vom Start-up zur Idee – von der Idee zum Pilotprojekt

Mit Start-ups ist das immer so eine Sache. Oft gibt's eine kreative Idee – dann braucht's aber auch ein konkretes Produkt, Leute, die daran interessiert sind – und vor allem Geld. Qumea wurde im Herbst 2019 von den drei Gründern ins Leben gerufen. Damals mit der Idee, etwas zu gestalten mit Hilfe von Sensorik und Radartechnologie, um menschliche Vitalzeichen zu messen.

Im Bereich Sensorik haben alle – neben Cyrill Gyger sind das David Meier und Ido Gershoni, die zuvor gemeinsam in einem Berner Start-up gearbeitet haben – Berufserfahrung. Zeitgleich meldete die Universitäre Altersmedizin Felix Platter in Basel, zu dem die Gründer Kontakt hatten, Bedarf an für eine Technologie, mit der Patientinnen und Patienten kontaktlos überwacht werden können – ohne dass deren Privatsphäre verletzt wird.

Dort, am Zentrum für Universitäre Altersmedizin in Basel, wurde dann auch das Pilotprojekt durchgeführt. Und anschliessend hat das Start-up auch seine ersten Sensoren verkauft; hergestellt und programmiert wird in der Region. Das alles passierte in nur einem Jahr. Mittlerweile werden die Sensoren – dank guter Vernetzung der jungen Herren – sogar in Spanien und Australien getestet.

Investoren waren schnell gefunden

In die Phase 1 – vom Brainstorming bis hin zur Markteinführung – haben die sechs Mitarbeitenden ihr eigenes Geld in ihr Start-up gesteckt. Phase 2 – die nächsten zwei Jahre, in denen der Plan vorsieht, dass Qumea 1000 Sensoren in Heime, Kliniken, Spitäler verkauft – wird von Investoren mitfinanziert. Um welchen Betrag es geht, möchte das Start-up zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen – es geht aber um eine Summe im siebenstelligen Bereich. Dafür habe man sich auf die Suche nach Investoren gemacht, erklärt Gyger. Innerhalb von zwei Wochen habe man das Geld beisammen gehabt.

Cyrill Gyger, CEO Qumea AG: «Die Pandemie hat uns auch ein paar Türchen geöffnet.» Noëlle Karpf

Die Erfindung weiterentwickeln – und wachsen

Bis 2025 soll Qumea über 30 Mitarbeitende beschäftigen; künftig will das Start-up zudem auch Daten zur Verfügung stellen, um beispielsweise Schlafanalysen durchzuführen, Atemanomalien zu erkennen. Derzeit läuft eine Studie mit dem Basler Partnerspital, um das Produkt des Start-ups auch auf wissenschaftlicher Ebene zu stützen. Im April startet ein weiteres Projekt mit dem Bieler Switzerland Innovation Park.

«Das ist einfach der nächste logische Schritt in der Entwicklung», so Gyger über die Technologie. Den Alarmknopf im Spital solle diese nicht ersetzen – dafür biete die Erfindung etwa deutlich mehr als eine Klingelmatte. Bislang habe in der Pflege eine Lösung gefehlt, mit der kontaktlos Patientinnen und Patienten kontrolliert werden können – ohne deren Privatsphäre zu missachten. Der Sensor erfasst nämlich nur Bewegungen, diese sind dann einem Zimmer oder einem Bett zugeordnet. Konkrete Namen – oder gar eine medizinische Akte – sind nicht hinterlegt: «Mit dem Sensor sehen wir etwa nicht einmal, ob eine Frau oder ein Mann im Zimmer ist.»

Ersetzen werde die Technik das Pflegepersonal nie.

«Aber die Fachpersonen sollen wieder mehr Zeit erhalten für das, was am wichtigsten ist: gute Qualität in der Pflege.»