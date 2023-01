Selbstunfall Autolenker prallt in Günsberg in eine Böschung Auf der Balmbergstrasse in Günsberg kollidierte am Mittwochabend ein Auto mit einer Böschung. Dabei wurde der Fahrzeuglenker leicht verletzt. 05.01.2023, 15.51 Uhr

Am Mittwochabend war ein Autofahrer in Günsberg auf der Balmbergstrasse in Richtung Balmberg unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen verlor der 19-jährige Fahrzeuglenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Böschung, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag berichtet.