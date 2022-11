Seewen: Verkehrsunfall mit drei Autos und vier Verletzten

Am Freitagabend kam es in Seewen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei Personenwagen auf der Gegenfahrbahn. Vier Personen wurden dabei verletzt und mussten in ein Spital gebracht werden.

19.11.2022, 11.56 Uhr