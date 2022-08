Gefängnisseelsorge Muslime: Kanton Solothurn will Imame zulassen

Bürokratische Hürden Ungleichbehandlung: In Solothurner Haftanstalten kommen Muslime nicht so leicht zu geistlichem Beistand wie christliche Häftlinge Pfarrerinnen und Priester haben als Seelsorgende privilegierten Zugang zu Solothurner Gefängnissen. Nicht aber Imame. Das ist den Landeskirchen ein Dorn im Auge, sie möchten muslimische Geistliche in die Seelsorge einbinden. Doch es gibt noch einige rechtliche Hürden. Daniela Deck Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Muslime sollen offiziell Besuch vom Imam bekommen dürfen. Hanspeter Bärtschi

Angenommen, Muhamat sitzt in einem Gefängnis im Kanton Solothurn für eine Strafe, Massnahme oder in Untersuchungshaft: Der Muslim kann gegenwärtig nicht offiziell von einem Imam Seelsorge bekommen. Entweder der islamische Geistliche kommt als normaler Besucher auf Visite oder Muhamat muss mit einem christlichen Vertreter des Gefängnisseelsorgeteams vorliebnehmen.

Das soll sich ändern. Das haben der Kanton Solothurn und die drei Landeskirchen gemeinsam beschlossen. Doch das Thema ist schwierig, und zwar nicht aufgrund von Befürchtungen, man könnte einer Radikalisierung Vorschub leisten.

Der Präsident der kantonalen Kommission für Gefängnisseelsorge, Klaus Fischer, erklärt:

«Ohne rechtliche Grundlage ist es fraglich, ob wir mit Steuergeldern einen muslimischen Geistlichen berappen dürfen und diese Grundlage fehlt in der Kantonsverfassung.»

Gegenüber öffentlich-rechtlich nicht anerkannten Religionsgemeinschaften habe der Staat kaum Aufsichtskompetenz, erklärt Fischer weiter.

Der Islam ist in der Schweiz, anders als etwa in Österreich, als Religion nicht öffentlich-rechtlich anerkannt. Diesen Status haben hierzulande nur die römisch-katholische, die evangelisch-reformierte und die christkatholische Kirche.

Die Finanzierung muss rechtlich abgesichert sein

Diese drei Kirchen organisieren die Gefängnisseelsorge, bilden die Geistlichen dafür aus und finanzieren das Angebot zu 58 Prozent. Die restlichen 42 Prozent zahlt der Kanton Solothurn, wo die Spezialseelsorge beim Departement des Innern angesiedelt ist.

Bei der Koordinationsstelle Religionsfragen bestätigt Julia Vitelli, man sei dabei, «ein Projekt zur muslimischen Gefängnisseelsorge auszugestalten». Mehr will die Religionskoordinatorin dazu noch nicht sagen.

Zuerst muss also verfassungsrechtlich geklärt sein, aus welchem Topf muslimische Gefängnisseelsorger bezahlt werden dürfen. Anschliessend muss der zuständige Rechtsdienst möglicherweise beim Justizvollzugsgesetz über die Bücher.

Hier ist der Artikel zur seelsorgerischen Betreuung zwar offen formuliert, sodass Geistliche nichtchristlicher Glaubensrichtungen zugelassen sind, «nach Absprache mit der Leitung der Vollzugseinrichtung (...), sofern nicht aus Gründen der Sicherheit und Ordnung der Vollzugseinrichtung ein Ausschluss geboten ist».

Doch der Direktor der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Deitingen, Charles Jakober, hofft auf eine klare Regelung der muslimischen Gefängnisseelsorge mit offiziellen Ansprechpartnern. Der Gefängnisdirektor geht davon aus, dass aktuell rund 25-30 Inhaftierte von der Seelsorge durch einen muslimischen Geistlichen profitieren könnten. «Aber das Thema ist äusserst kompliziert, der Teufel liegt im Detail.»

Heute kommt der Imam als Besucher ins Gefängnis

Die Lösung, die gemäss Jakober gelegentlich Anwendung findet: «Ein Imam kann sich in der JVA jederzeit als Besucher anmelden und untersteht damit denselben Regeln wie alle anderen Besucherinnen und Besucher.»

Das heisst, dass die Interaktion in Stichproben visuell kontrolliert werde. Eine vertiefte Abklärung zum Hintergrund von Besuchern finde nur statt, wenn der Verdacht besteht, eine Person könnte ein Sicherheitsrisiko darstellen, so Jakober.

Was die fachlichen und persönlichen Anforderungen eines muslimischen Gefängnisseelsorgers angeht, so bietet die Universität Fribourg einen Spezialseelsorgekurs für islamische Geistliche an.

Gefängnisseelsorgekommissionspräsident Klaus Fischer sagt: «Der erfolgreiche Abschluss dieses Lehrgangs wäre für uns Garantie genug dafür, dass der Absolvent seine Arbeit seriös macht.»

Unterschiedliche religiöse Ausprägungen erschweren Umsetzung

Nicht zu unterschätzen sei die Tatsache, dass «die fehlende Existenz einer kantonalen Organisation der muslimischen Bevölkerung» die geplante Gefängnisseelsorge erschwert. Das schreibt die reformierte Kirche im aktuellen Mitteilungsblatt des Synodalrates.

Fischer ergänzt dazu: «Die vielen unterschiedlichen Ausrichtungen innerhalb des Islams sind ein Riesenproblem für die praktische Umsetzung der Gefängnisseelsorge.» So sei es etwa undenkbar, einen Iraker durch einen Seelsorger aus Saudiarabien betreuen zu lassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen