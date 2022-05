Nur Giger und Wicki zu stark: Marcel Kropf überzeugt in Basel

Schwingen Marcel Kropfs Kurzauftritte in der Königsklasse – nur Giger und Wicki zu stark Der Solothurner bekommt es am Baselstädtischen Schwingertag mit den beiden grossen Dominatoren zu tun. Trotzdem gewinnt er den Kranz. Das könnte zum Träumen verleiten. Martin Probst Jetzt kommentieren 26.05.2022, 22.53 Uhr

In Form: Marcel Kropf. Pascale Alpiger

Welch Ungemach droht, wenn die aktuell besten Schwinger des Landes ins Sägemehl steigen, erfuhren die Nordwestschweizer Eidgenossen früh am Auffahrtstag in Basel.

David Schmid lag gegen Joel Wicki schon nach Sekunden auf dem Rücken. Die Gegenwehr von Nick Alpiger gegen Samuel Giger dauerte zwar etwas länger. Doch auch für ihn war im ersten Gang des Baselstädter schnell Schluss.

Wicki und Giger sind derzeit in einer anderen Liga. Quasi in der Königsklasse, gehören sie doch auch Ende August am Eidgenössischen in Pratteln zu den ganz grossen Favoriten auf den Titel. Den Nordwestschweizern bleiben maximal die Rollen der spielverderbenden Aussenseiter. Wenn überhaupt.

Kropf bekommt beide und holt trotzdem den Kranz

Mit jedem Schwinger, der von Samuel Giger oder Joel Wicki auf den Rücken gelegt wurde, verfestige sich das Bild und zerschellten die Träume – sofern sie je da waren –, dass die Lücke gar nicht so gross sein würde.

Mit Alpiger, Schmid und Patrick Räbmatter landeten drei Eidgenossen hart im Sägemehl und blieben chancenlos. Was soll da einer wie Marcel Kropf sagen, dem eidgenössisches Eichenlaub fehlt?

Schwingen in der Königsklasse: Samuel Giger und Joel Wicki. Pascale Alpiger

Der Solothurner bekam es wie Alpiger und Räbmatter mit beiden Dominatorin der Szene zu tun. Und wie seine Aargauer Kollegen ging auch Kropf zweimal als klarer Verlierer aus dem Sägemehl.

Da Mümliswiler aber alle seine vier weiteren Gänge mit der Maximalnote gewinnen konnte, beendete er das Fest schliesslich auf dem starken geteilten fünften Rang und damit mit einem Kranz.

Der 36-Jährige, der eine ­Woche zuvor am Solothurner Kantonalen im Schlussgang stand und dort Alpiger unterlag, bewies eindrücklich, wie gut er derzeit in Form ist. Was mit Blick auf Pratteln vielleicht ­sogar zum Träumen verleiten kann.

Den Solothurnern fehlt derzeit ein Eidgenosse in den eigenen Reihen. Für Kropf wird es in Pratteln die letzte Chance sein.

Lüscher erstmals im Duell mit einem Eidgenossen

Neben Marcel Kropf holte sich in der Sandgrube in Basel auch Thomas Stüdeli vom Schwingklub Solothurn und Umgebung den Kranz. Der erst 16-jährige Sinsiha Lüscher bekam es derweil nicht nur erstmals in seiner Karriere mit einem Eidgenossen zu tun – er unterlag im zweiten Gang David Schmid. Der Sieger des Eidgenössischen Nachwuchsschwingertags musste in Basel auch erfahren, dass ein Kranzgewinn bei den Aktiven – wie am Basellandschaftlichen – für ihn längst keine Selbstverständlichkeit ist.

Sinsiha Lüscher (l.) duelliert sich mit David Schmid und damit erstmals mit einem Eidgenossen. Pascale Alpiger

Gewonnen wurde das Fest von Samuel Giger. Wicki, der das Direktduell verlor und damit den Schlussgang verpasste, wurde am Ende Zweiter. Bis zum nächsten Duell mit den ganz Bösen bleibt Kropf und Co nun etwas Zeit. Zeit, die Lücke kleiner werden zu lassen.

