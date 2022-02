Schwindende Finanzen Vermieten, verkaufen, verringern: Wie die Solothurner Kirchgemeinden ihre Aufgaben mit weniger Geld meistern wollen Die Steuereinnahmen schrumpfen, doch die Aufgaben werden kaum kleiner: Die Kirchgemeinden im Kanton Solothurn stehen vor grossen Herausforderungen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 10.02.2022, 18.00 Uhr

Die christkatholische Stiftskirche in Schönenwerd. Bruno Kissling

In den vergangenen zehn Jahren hat die reformierte Kirchgemeinde der Stadt Solothurn einen Viertel ihrer Mitglieder verloren, die römisch-katholische einen Fünftel. In einer ähnlichen Grössenordnung bewegen sich die Einbussen der zwei grossen Kirchen in Grenchen und Olten. Gesamthaft gesehen hat der Mitgliederbestand der Landeskirchen im Kanton Solothurn von 164'243 Ende 2010 auf 138'125 Ende 2020 abgenommen, ein Minus von fast 16 Prozent.

Damit sinken auch die Steuereinnahmen der 97 Kirchgemeinden. Per Ende 2010 beliefen sich die Steuereinnahmen gemäss dem Amt für Gemeinden auf rund 64,5 Millionen und Ende 2019 auf 62 Millionen. Die Zahlen für 2020 liegen noch nicht vor.

Das grösste Problem: Die Aufgaben und damit Ausgaben der Kirchen bleiben gross. So können die Pensen von Pfarrerinnen, Verwaltern, Jugendarbeiterinnen und Katecheten nicht beliebig reduziert werden.

Dass sich unter diesen Umständen zwischen Ausgaben und Einnahmen eine Schere öffnet, liegt auf der Hand. Besonders der Unterhalt der Liegenschaften wiegt im Verhältnis zur Finanzkraft immer schwerer. Dieses Geld fehlt dann in der Betreuung der Leute.

So ist es kein Wunder, dass der Umgang mit Kirchen und Pfarrhäusern in den Kirchgemeinden zu einem wichtigen Bestandteil der Sparbemühungen wird.

Liegenschaften verkaufen

Verkaufen oder vermieten sind die zwei Möglichkeiten, die sich anbieten, um zu Geld zu kommen. Doch gerade bei sakralen Gebäuden ist beides mit Schwierigkeiten verbunden. Das erlebt die reformierte Kirchgemeinde Solothurn. Sie hat beschlossen, sich pro Wahlkreis auf ein Gebäude zu beschränken und überzählige zu verkaufen. Das sind: Pfarrhaus samt Bauland in Riedholz sowie die Kirchgemeindehäuser Weststadt und Lommiswil.

Letzteres liegt allerdings in der Zone für öffentliche Bauten und könne darum nicht einfach zum Mehrfamilienhaus entwickelt werden, wie Kirchgemeindeverwalter Richard Hürzeler ausführt. Dazu bräuchte es eine Änderung im Zonenplan.

Spardruck zeigt sich auch bei den Synoden

Bei der römisch-katholischen Kirchgemeinde Solothurn liegt das Augenmerk darauf, das pastorale Angebot aufrechtzuerhalten und Synergien zu nutzen. Seit der Errichtung des Pastoralraumes Solothurn-Unterer Leberberg sei dafür die Pastoralraumleitung zuständig, wie Kirchgemeindepräsident Karl Heeb erklärt. Sparpotenzial sieht er bei den Liegenschaften, wo Projekte allenfalls etappiert werden sollen.

Auch bei der römisch-katholischen Kirchgemeinde Olten-Starrkirch-Wil sind Personalkosten ein Thema, wie Präsident Thomas Laube sagt. Zur Infrastruktur: Die Martinskirche komme dank erheblicher Investitionen in den Vorjahren in näherer Zukunft kaum teuer. Doch bei der Marienkirche stehe eine grössere Sanierung an. «Das Schwinden der Einnahmen macht uns natürlich Sorgen», sagt Laube.

Auf die Marienkirche in Olten kommt eine Sanierung zu. Bruno Kissling

Die Synoden spüren, dass ihre Mitglieder den Gürtel enger schnallen müssen. Sie sind unter anderem für die Beiträge an gesamtkirchliche Institutionen sowie an Ausbildungsstätten zuständig. «Der Rückgang bei den Einnahmen macht den Kirchgemeinden schon Sorgen. Sie geben den Spardruck an uns weiter», sagt Markus Leuenberger, Ressortleiter Finanzen bei der evangelisch-reformierten Kirche Kanton Solothurn.

Keine Panik bei den Kirchgemeinden

Trotz der ungemütlichen Situation herrscht keine Panik bei den Kirchgemeinden. «Im Moment gibt es keine grosse Aufregung», bestätigt André Grolimund, Vorsteher des Amts für Gemeinden (AGEM). Man stehe in stetem Austausch mit den Kirchgemeinden, wie auch mit den Einwohner- und Bürgergemeinden.

Anfragen von Kirchgemeinden zu Budgetproblemen oder Finanzen allgemein respektive Interventionen von Seiten AGEM zu solchen Themen hätten in den letzten Jahren nicht zugenommen, so Grolimund.

Ein Instrument, das hilft, den Strukturwandel abzufedern, ist der neue Finanzausgleich (NFA), der seit 2020 in Kraft ist. Letztes Jahr waren nach Aussage des Amtsleiters 84 Kirchgemeinden Empfänger aus dem 10-Millionen-Topf der Unternehmenssteuern, 15 Gemeinden standen auf der Geberseite; seither hat sich durch Fusionen die Zahl der Kirchgemeinden um zwei verringert.

Zu den grossen NFA-Gewinnern gehört aufgrund ihrer geringen Finanzkraft die römisch-katholische Kirchgemeinde Grenchen. Hier hat sich dank NFA der Zuschuss verdoppelt, auf 329’000 Franken in 2020. Doch selbst mit dieser Finanzspritze kann sich die Kirchgemeinde keine grossen Sprünge erlauben. Sparsames Haushalten sei eine Selbstverständlichkeit, sagt Präsident Alfred Kilchenmann.

Es geht auch mit geringen Mitgliederzahlen

Setzt sich die Erosion der Mitglieder im Ausmass der letzten zehn Jahre fort, haben die Landeskirchen als Volkskirchen bald ausgedient. Neue Konzepte müssen her. In diesem Zusammenhang macht der Begriff der Beteiligungskirche die Runde. Darunter versteht man eine Willensgemeinschaft, in der sich die Mitglieder engagieren und miteinander entscheiden, wohin die Reise geht.

Die kleinste der drei Landeskirchen, die christkatholische, lebt dieser Maxime bereits nach. Ihre vier Kirchgemeinden haben im Kanton Solothurn gesamthaft rund 1000 Mitglieder. Dass eine Kirchgemeinde nicht Tausende Steuerzahler braucht, um relevant für die Gesellschaft zu sein, zeigt Schönenwerd-Niedergösgen mit 140 Mitgliedern – und gleich zwei Kirchen.

Dass die Finanzen mit den Aufgaben Schritt halten können, sei der Zusammenarbeit mit den Christkatholiken in Aarau und der konsequenten Vermietungsstrategie zu verdanken, sagt Präsident Hans Jörg Schilliger. So werde die Kirche St.Anton in Niedergösgen neben eigenen Gottesdiensten von Migrantengemeinden genutzt. Im Unterhalt sei diese Kirche selbsttragend.

Bei der Stiftskirche in Schönenwerd, dem ältesten Sakralgebäude im Kanton – in 18 Jahren feiert sie ihren 1000. Geburtstag –, musste die Kirchgemeinde auf dieses Jahr hin eine empfindliche Einbusse hinnehmen. Nach einer Gemeindefusion beendeten die Reformierten ein Mietverhältnis, das gemäss Schilliger rund 100 Jahre Bestand hatte.

Er ist zuversichtlich: «Dank dem Zusammenhalt und dem grossen Engagement unserer Mitglieder werden wir auch diese Herausforderung bewältigen.» Einzig eine grössere Kirchensanierung könne man nicht aus eigener Kraft stemmen. Aber dafür gebe es Partner wie die Denkmalpflege, Stiftungen und Sponsoren.

