Zertifikatspflicht umgangen: Fingierte Arbeitsverträge im Fitness

Schwindel Covid-Zertifikat umgangen: In einem Solothurner Fitnesscenter wurden fingierte Verträge abgeschlossen Ein Fitnessbetreiber im Kanton Solothurn hat ungeimpfte und ungetestete Kundinnen und Kunden kurzerhand zu Angestellten für Social-Media-Werbung ernannt – bis er beim Amt für Wirtschaft und Arbeit verpfiffen wurde. Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Die Versuche, die Coronaregeln zu umgehen, werden immer dreister oder man könnte sagen, verzweifelter: Der Betreiber eines Fitnesscenters im Kanton Solothurn hat einen Teil seiner Kundschaft mit Arbeitsverträgen als Social-Media-Influencer ausgestattet. Die Idee dahinter: Ungetesteten und ungeimpften Personen sind Fitnesscenter seit dem 13. September zum Trainieren verschlossen. Doch Angestellte dürfen dort weiterhin tätig sein, auch wenn sie nicht über ein Zertifikat verfügen.

«Ein Anwalt hat mir diese Lösung vorgeschlagen, als die Zertifikatspflicht eingeführt wurde. Denn 60 Prozent meiner Kundschaft sind nicht geimpft, und ich kann und will auf diese Leute nicht verzichten», sagt der Inhaber des besagten Fitnesscenters, der nach eigenen Angaben durch die Pandemie einen Verlust «im mittleren sechsstelligen Bereich» erlitten hat. Er erzählt seine Geschichte unter der Bedingung, dass sein Name in der Zeitung nicht genannt wird.

Schriftliche Verträge, ehrenamtliche Tätigkeit

Wer weiterhin trainieren wollte, aber nicht über ein Zertifikat verfügt, erhielt im September das Angebot eines schriftlichen Arbeitsvertrags. Die «Arbeit»: Werbebotschaften zu Gunsten des Fitnesscenters auf Social Media platzieren. Lohn habe der «Arbeitgeber» nicht gezahlt. Die Arbeitsleistung sei ehrenamtlich erfolgt. «Manchmal blieb es beim Angebot, in mehreren Fällen wurden Verträge abgeschlossen», sagt der Fitnessbetreiber. «So konnten die Kunden ihr gewohntes Training weiterhin absolvieren. Ich möchte betonen, dass wir hier keinen einzigen Coronafall hatten.»

Diese Verträge hatten nicht lange Bestand. Noch vor Ende September stand das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) auf der Matte. «Das AWA rückte hier mit einem Juristen und einem Spezialisten für Schwarzarbeit an», erzählt der Fitnessbetreiber.

«Mehrere Mitglieder und ein Mitbewerber haben mich verpfiffen. Seither halte ich mich strikt an die Regeln.»

Dies sei ihm bei zwei Nachkontrollen bestätigt worden, die im Oktober innerhalb von vier Tagen stattgefunden haben.

Der fehlbare Fitnessinhaber ist überzeugt, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein: «Das AWA hat es bei einer Verwarnung belassen und mich nicht angezeigt.»

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen

Doch die Nachfrage beim AWA ergibt, dass man sich in diesem Fall alle Optionen offenhält. Das Amt schreibt: «Wir haben die notwendigen Kontrollen vorgenommen und klären momentan die rechtliche Situation ab.» Es handle sich übrigens um einen Einzelfall.

Möglicherweise hat die Geschichte also ein Nachspiel. Denn hier handelt es sich nicht um eine blosse Missachtung der Zertifikatspflicht. Vielmehr wurden Verträge abgeschlossen mit dem Ziel, die Coronaregeln zu umgehen. Hinzukommt ein unfairer Wettbewerbsvorteil innerhalb der hart umkämpften Fitnessbranche.

Nach Aussage von Roger Rudolph, Professor für Arbeits- und Privatrecht an der Universität Zürich, kann ohne Lohn kein Arbeitsvertrag vorliegen. Er schreibt auf Anfrage: «Das Vorliegen eines privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses setzt zwingend Entgeltlichkeit voraus. Wenn also Leute angeblich nur ‹ehrenamtlich› tätig werden und nicht in eine Arbeitsorganisation eingegliedert sind, können sie im Sinne des Obligationenrechts keine Arbeitnehmenden sein.» Entsprechend überrasche es ihn nicht, dass das AWA eingeschritten ist, um den Verdacht zu prüfen, ob das Gesetz umgangen wurde.

Kritik am Bundesamt für Sport für einen Mangel an Unterstützung

Beim Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verband hat man vom Fall der Influencer-Arbeitsverträge offenbar bisher nichts gehört. Der Präsident, Claude Ammann, der Inhaber des Zuchwiler Studios Physio in Fit, lehnt «jegliche illegalen Praktiken strikt ab». Er sagt:

«Die Situation ist für alle in der Branche frustrierend und für viele Center existenzbedrohend. Doch das entschuldigt keinen Rechtsbruch.»

Eine Umfrage des Verbands bei den Fitnesscentern habe ergeben, dass lediglich 40–60 Prozent von deren Abonnenten Zertifikate hinterlegt haben.

Gleichzeitig übt Ammann Kritik am Bundesamt für Sport. Dieses habe die Fitnesscenter im Regen stehen lassen und sich einseitig auf den Spitzensport fokussiert. Die Folge seien stossende Ungleichbehandlungen innerhalb der Branche: Durch das Schlupfloch der «30er-Regel privater Veranstaltungen in Innenräumen» in der Covid-19-Verordnung hätten die Fitnesscenter in der Pandemie praktisch alle Pilates- und Yogakurse an Interessengemeinschaften und Vereine verloren. Weder Schutzkonzept noch Zertifikatspflicht kommen in diesem privaten Rahmen zur Anwendung.

Der Verbandspräsident sagt: «Ich weiss von solchen Gruppen, die sich nun in Garagen treffen, um Sport zu treiben. Von Kollegen habe ich gehört, dass gewisse dieser Ad-hoc-Vereinigungen sich sogar Fitnessgeräte gekauft haben, damit die Teilnehmenden nicht auf ihr gewohntes Training verzichten müssen.»