Hausarztpraxen im Kanton Solothurn kämpfen mit Personalmangel

Schwierige Arbeitsbedingungen Wochenlange Wartezeiten: Arztpraxen im Kanton Solothurn kämpfen mit Personalmangel und Bergen von Arbeit Arztpraxen im ganzen Kanton berichten von ähnlichen Problemen: Der Personalmangel ist akut. Von einer Anpassung der Ausbildung versprechen sich manche Besserung.

Ein leeres Wartezimmer ist zur Seltenheit geworden. Die Arbeitsbelastung für Hausärzte ist momentan gross. Oliver Menge

Vergangene Woche nahm im Ärztezentrum Solothurn, einer Solothurner Hausarzt-Gruppenpraxis, niemand das Telefon ab. Aufgrund Personalmangels werde man gebeten, Termine online zu buchen, wurde auf der Website beschieden. Die Wartezeiten betrugen, je nach Sprechstunde, die man benötigte, mehrere Wochen. Seit dieser Woche ist das Telefon wieder bedient.

Ähnliche Probleme nur einige hundert Meter weiter, in der Gruppenpraxis Dornacherplatz. Dort wird derzeit neues Personal gesucht. Kein einfaches Unterfangen. Die Verantwortlichen der Praxis teilen mit, dass man den genauen Grund für das fehlende Personal nicht kenne. Mit Corona habe es allerdings nichts zu tun. In der ganzen Branche seien neue Mitarbeitende gesucht.

Wird der Personalmangel zum Tabuthema?

Auch in der Region Olten ist man überzeugt, dass nicht Corona den Personalmangel verschuldet hat. Bereits seit Jahren leide man unter diesem, ist aus einer Praxis zu vernehmen, die nicht namentlich genannt werden möchte. Das Hauptproblem sei zurzeit der Mangel an Ärzten. Auf geschaltete Inserate gebe es nur wenige Rückmeldungen. Und viele der ausgebildeten Ärzte würden lieber im Spital arbeiten als in einer Hausarztpraxis.

Mitschuld gibt man dort der aktuellen Rechtspraxis: Ausländische Ärzte, die in einer Schweizer Hausarztpraxis arbeiten möchten, müssen zuerst drei Jahre in einem Spital arbeiten. Dies führe häufig dazu, dass sie gleich im Spital bleiben, oder aber andere Arbeitsstellen suchen.

Und noch etwas Weiteres ist aus der Praxis in der Region Olten zu erfahren: Über den Personalmangel rede niemand.

Diesen Eindruck bekommt man auch, zumindest teilweise, wenn man mit anderen Arztpraxen telefoniert. Manche reden nur widerwillig über das Thema, andere nur, wenn sie nicht namentlich genannt werden. Wird das Problem zu einem Tabuthema?

Das Ärztehaus in Balsthal. Bruno Kissling

Im Gegenteil, sagt einer derjenigen, der mit Namen hinsteht: Pascal Baschung, Arzt im Ärztehaus in Balsthal. «Vielmehr ist der Personalmangel so selbstverständlich, dass nicht mehr ausschweifend darüber gesprochen werden muss.»

Administrativer Aufwand zu gross?

Auch in Balsthal fehlen aktuell Ärzte – dies, weil aktuell besonders viele Patienten einen Termin wünschen. Auch melden sich regelmässig neue Patienten, die auf der Suche nach einem Hausarzt sind. Nicht alle könne man aufnehmen, so Baschung.

Woran liegts? Das Problem sei die Rekrutierung, so Baschung: Zum einen habe der Beruf des Hausarzts lange als wenig prestigeträchtig gegolten. Zudem: «Die jungen Kollegen wissen um die fordernden und teilweise lästigen, administrativen Umstände. Auch die Arbeitsbelastung ist sehr hoch, was sich nicht jeder zumuten will.»

Allerdings glaubt Baschung, dass sich das Problem langsam bessern wird. Dies, weil in den Studiengängen der Hausarztmedizin grössere Bedeutung beigemessen wird.

Keine Besserung in Sicht

Entwarnung gibt es aus Grenchen. «Wir sind im Moment gut aufgestellt», sagt Natascha Hofer, Medizinische Praxisassistentin in der Gruppenpraxis Grenchen. Doch auch bei ihnen kenne man das Problem nur all zu gut. Sie hätten gerade Glück. Aber: Motivierte, neue Leute zu finden, sei schwierig. Dazu komme, dass viele der ausgebildeten Praxisassistentinnen schnell den Beruf verlassen würden, so Hofer weiter.

Die Ausbildung zu einer Praxisassistentin oder einem Praxisassistenten müsse attraktiver werden, sagt sie. Auch die Weiterbildungsmöglichkeiten und Löhne müssten angepasst werden. An Ersterem arbeite man bereits, so Hofer. Doch im Moment würden die Zeichen eher auf die Zunahme des Problems hindeuten.

Ein Problem, das auch Baschung als Balsthal anspricht: Es müssen gute Arbeitsbedingungen für Praxisassistentinnen geschaffen werden. für einen guten Praxisbetrieb seien sie unverzichtbar.

