Elisabeth Ambühl-Christen tritt in den Ruhestand

Schwerpunkt Integration Sie prägte die Solothurner Bildungslandschaft 30 Jahre lang: Nun wird Elisabeth Ambühl-Christen pensioniert Die Integration fremdsprachiger Kinder war Elisabeth Ambühl-Christen schon immer ein besonderes Anliegen. Dass Deutsch als Zweitsprache heute im Lehrplan verankert ist, ist massgeblich ihr zu verdanken. Das Porträt einer Frau, die die Solothurner Bildungslandschaft umgekrempelt hat. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Elisabeth Ambühl-Christen, aufgenommen im Solothurner Rosengarten. Bruno Kissling

Der Ausbruch des Ukrainekriegs löste auch bei den Schulen hier einiges aus. Wie viele Flüchtlingskinder kommen wie schnell in den Kanton? Was haben sie erlebt? Schafft man es, sie zu beschulen?

Kaum schlaflose Nächte deswegen erlebt hat Elisabeth Ambühl-Christen. Und als Leiterin der Abteilung Qualitätssicherung beim Volksschulamt hatte sie immerhin die Oberaufsicht über dieses Thema.

Wie viele Kinder kommen könnten, ja, das gab auch ihr zu denken. Irgendeinmal würden die Schulen an den Anschlag kommen. Doch dieser Worst-Case trat, zumindest bisher, nicht ein. Gegen 500 ukrainische Kinder werden aktuell im Kanton beschult. Auf fast 30'000 schulpflichtige Kinder ist diese Zahl verkraftbar.

Und bei allen anderen Bedenken wusste Ambühl-Christen: Auch wenn die Aufgabe sehr anspruchsvoll ist, das schaffen die Schulen. Denn sie wissen, wie sie vorgehen müssen: Entweder zusätzliche Klassen gründen, in denen Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird. Oder die Kinder in den Regelklassen integrieren, mit zusätzlichem Unterricht in Deutsch als Zweitsprache.

Modelle haben sich schon früher bewährt

Diese Modelle spiegeln sich schon lange im Lehrplan, immer wieder haben sie sich bewährt. Im Arabischen Frühling oder beim Ausbruch des Kriegs in Syrien etwa, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Massgeblich beteiligt an der Erarbeitung dieser Konzepte war Elisabeth Ambühl-Christen. Sie, die seit 1991 das heutige Volksschulamt mitprägte, kann also mit gutem Gewissen ihren Ruhestand antreten.

Ihre Laufbahn begann in Grenchen, als Lehrerin an der Bez und später an der Primarschule. Nach dem Umzug nach Zuchwil unterrichtete sie auch dort weiter, nämlich Deutsch als Zweitsprache, also Deutsch für Kinder mit einer anderen Muttersprache.

Dass dieses Fach in den Achtzigern in Zuchwil bereits unterrichtet wurde, war keine Selbstverständlichkeit. Weder in kantonalen Regelungen noch im Lehrplan existierte das Thema. Den Schulen war es selbst überlassen, wie sie sich um fremdsprachige Kinder kümmerten.

Ehrenamtlich das Thema vorangebracht

Das wollte Ambühl-Christen ändern. Sie begann, das Thema zu strukturieren. Sie stellte Unterlagen zusammen, plante Unterrichtssequenzen. Und sie begann, ihr Wissen weiterzugeben.

Zuerst an Kolleginnen und Kollegen. Dann organisierte sie Weiterbildungstage. Zu Beginn traf man sich mit 30 Lehrpersonen im Alten Spital in Solothurn. Später kamen 50, 80 Leute. All das machte Ambühl-Christen ehrenamtlich.

Woher kam die Leidenschaft für just dieses Thema? Familiäre Prägung, Interesse an anderen Kulturen. Vor allem nennt Ambühl-Christen aber einen Grund: «In Grenchen wie auch in Zuchwil unterrichtete ich viele fremdsprachige Kinder, denen fehlte ein Teil. Mich interessierte: Was müssen wir machen, damit sie an der Bildung und an unserer Gesellschaft teilhaben können?»

Es ging ihr nie darum, nur etwas zu geben. Sie glaubt fest daran: Wer von der Gemeinschaft etwas bekommt, soll auch wieder etwas zurückgeben.

1991 kam zusammen, was zusammengehörte. Ambühl-Christen wollte ihr Anliegen weiter voranbringen, und der Kanton suchte just so jemanden. Also wurde sie vom damaligen Schulinspektorat, dem heutigen Volksschulamt, eingestellt.

Ambühl-Christen entwickelte das Thema weiter, nun nicht mehr ehrenamtlich, sondern hauptberuflich – bis es schliesslich Einzug in den Lehrplan fand. Dann ging es an die Umsetzung: Sie besuchte sämtliche Regionen im Kanton, informierte die damaligen Schulkommissionen, gab Weiterbildungen.

Gemeinsam mit dem kantonalen Lehrerverein (dem heutigen Lehrerverband) organisierte sie eine Tagung. 600 Lehrerinnen und Lehrer nahmen daran teil. Und ab 1995 unterrichtete sie am Lehrerseminar, später an der heutigen Pädagogischen Hochschule in Solothurn.

Eine Zeit des Aufbruchs

All das war absolute Pionierarbeit. Die Neunziger seien aber auch eine Zeit des Aufbruchs gewesen, sagt Ambühl-Christen: «Ich bekam immer sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten, wofür ich sehr dankbar bin.»

Es war eine Zeit, in der die Integrationspolitik noch in den Kinderschuhen steckte. Eine Zeit, in der die Schweiz, aber auch der Kanton Solothurn, nach Strukturen, nach fixen Abläufen suchten, um Fremde zu integrieren.

Erfahrungen wurden gesammelt, Ämter und Fachstellen geschaffen. Und mittendrin Ambühl-Christen, die aufgrund ihrer Erfahrungen von verschiedensten Seiten gefragt wurde. Längst kamen politische und juristische Fragen zu den pädagogischen dazu. Auch wenn sie von sich selbst sagt: Sie ist Pädagogin. Schon immer gewesen.

Doch was ist das überhaupt, eine Pädagogin? «Meine Freude war immer am grössten, wenn ich jemanden begleiten, etwas mit auf den Weg geben durfte.» Mitgeben, unterstützen, Möglichkeiten aufzeigen. Nie aber Entscheidungen abnehmen.

Wer ihr als Journalist eine Medienanfrage schickte, was regelmässig vorkam, und sich konkrete Antworten erwünschte, wurde manchmal enttäuscht. Nicht weil sie, wie gestandene PR-Profis, mit nichtssagenden Sätzen um den heissen Brei herumredete. Sie zeigte die Hintergründe auf, Rahmenbedingungen, mögliche Ursachen und Konsequenzen. Aber daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, damit konkret etwas anfangen, das musste jeder selbst.

Eigenverantwortung, Eigeninitiative

Eine Haltung, die sich auch auf ihr Verständnis dessen, was das Volksschulamt sein soll, erweitern lässt. Der Kanton, der Lehrplan, die Qualitätskriterien: Sie geben den Rahmen vor. Aber wie genau die Kinder unterrichtet werden, ist Sache der Schulleiterinnen und Lehrer.

Eigenverantwortung, Eigeninitiative: Ambühl-Christen erwartete viel von den Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Ihre Haltung kann aber auch als grosser Vertrauensbeweis betrachtet werden.

Und was macht sie nun, nach ihrer Pensionierung? Zeit mit den Liebsten verbringen, Kunst und Kulturen, Reisen, darauf freut sie sich. Und natürlich sei es auch schön, mehr Zeit zu haben für all die ehrenamtlichen «Ämtlis».

