Schutzmassnahmen «Diese Lösung rechnet sich einfach nicht» – viele Beizen in Solothurn können Terrassen nicht einfach öffnen Ab Montag dürfen die Restaurants und Bars in ihren Aussenbereichen wieder Gäste bewirten. Gerade im Frühling mit dem unbeständigen Wetter ist das ein grosser Aufwand, der sich laut dem Präsidenten von Gastro Solothurn nicht lohnt. Rebekka Balzarini 14.04.2021, 18.58 Uhr

Ab nächstem Montag darf man sich am Landhausquai wieder hinsetzen. Fabio Vonarburg

Am Montag ist es so weit: Die Restaurants und Bars in der Schweiz dürfen in ihren Aussenbereichen wieder Gäste bewirten. Dabei müssen aber strenge Schutzmassnahmen eingehalten werden. Pro Tisch sind nicht mehr als vier Personen erlaubt, vor und nach dem Essen gilt auch am Tisch eine Maskenpflicht. Ausserdem muss zwischen den Tischen ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten oder eine Abschrankung angebracht werden.