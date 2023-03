Schulwege im Kanton Solothurn: So sicher sind sie

Schulweg Wie sicher sind Schulwege für Kinder, die mit dem Velo unterwegs sind, im Kanton Solothurn? Die Frage, wie sicher Solothurner Schulwege mit dem Velo sind, haben Solothurner Jugendliche am Jugendpolittag aufgeworfen. Nun hat die Regierung Stellung bezogen: Sie stellt neue Velowege, aber keine generelle Nutzung der Busspuren für Zweiräder in Aussicht. Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Für Sicherheit mit dem Velo auf dem Schulweg, wie hier in Oensingen, sorgt vor allem die separate Infrastruktur für die Zweiradfahrer. Bild: Bruno Kissling

Das Gefühl, sicher zu sein und die tatsächlich herrschende Sicherheit sind nicht deckungsgleich. Besonders auf Überlandstrassen ist es für Zweiradfahrer unangenehm, von Autos mit 80 Stundenkilometern überholt zu werden. Dabei sind Unfälle auf offener Strecke allerdings selten, anders als an Kreuzungen und in Kreiseln, wo das Tempo weit geringer ist.

Dieses Problem mit dem Sicherheitsempfinden kennen viele Velofahrerinnen, auch Jugendliche und Kinder auf dem Schulweg. Darum legte der Jugendpolittag am 9. November letztes Jahr den Fokus auf den Schulweg, der per Velo zurückgelegt wird. Aktuell ist das Problem deshalb, weil viele Oberstufenschüler auf das Velo angewiesen und damit auch ausserorts unterwegs sind.

Welche Bedeutung hat der Veloverkehr?

Unterstützt von Kantonsrätin Marianne Wyss (SP, Trimbach) und Kantonsrat Richard Aschberger (SVP, Grenchen) haben die Teilnehmenden des Jugendpolittags sechs Fragen und Vorschläge an die Regierung formuliert. Sie wollten wissen, wie sich der Regierungsrat zum Veloverkehr stellt, ob bessere Markierungen möglich sind und was der Stand der Planung ist.

Ausserdem regten die Jugendlichen an, Busspuren generell für den Veloverkehr freizugeben, auch ohne entsprechende Piktogramme. Als Alternative, falls dies auf Kantonsstrassen nicht machbar sein sollte, schlugen die Jugendpolitikerinnen vor, die Gemeinden für die Busspur-Nutzung anzugehen.

Velonetzplan wird aktuell überarbeitet

Die Regierung schreibt in ihrer Antwort, dass der Veloverkehr im Kanton Solothurn hohe Priorität geniesse. Deshalb sei die Fachstelle Fuss- und Veloverkehr geschaffen worden. Für den Bedarf sei der Velonetzplan wegweisend. Aktuell werde dieser überarbeitet und durchlaufe dieses Jahr das Richtplanverfahren.

«Ziel ist es, in den nächsten Jahren ein zusammenhängendes und sicheres Velonetz zu schaffen, damit das Velo als Verkehrsmittel vermehrt genutzt wird», lässt sich da nachlesen. Neue Veloinfrastruktur werde so geplant, «dass sie möglichst vielen Menschen eine stressfreie und subjektiv sichere Fahrt sowohl innerorts als auch ausserorts ermöglicht».

Konkret wird es ganz am Schluss: In den nächsten 20 Jahren sollen 150 Kilometer neue Velowege geschaffen werden. Massnahmen, die bereits umgesetzt sind, sind Querungshilfen, wobei dort das Tempo auf 60 Stundenkilometer begrenzt ist, zum Beispiel bei der Velolandroute 50 in Neuendorf auf der Fridaustrasse.

Busspuren: Sicheres Überholen ist nicht gegeben

Da bei Kreuzungen Tempo und Sicht die entscheidenden Faktoren sind, setze man hier, wo möglich, auf die Entflechtung durch Über- und Unterführungen. Ist das nicht möglich, würden Umfahrungsrouten ausgeschildert, wie etwa um den Kreuzplatz in Derendingen.

Der Velonutzung der Busspuren erteilt der Regierungsrat eine Absage. Dazu müsste es für den Bus möglich sein, Zweiradfahrer sicher zu überholen. Auch würde die Fahrt durch Haltestellen neue Risiken schaffen.

Was die Busrouten abseits der Kantonsstrassen angehe, so seien diese gemäss Regierungsantwort in der Minderheit. Entsprechend wäre es sinnlos, in dieser Sache bei den Gemeinden vorsprechen zu wollen.