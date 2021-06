Eindrücke von der Solothurner Schultheaterwoche 2021

Schultheaterwoche Zwei Zuchwiler Klassen präsentieren überzeugende Beispiele für modernes Jugendtheater Mit einem Auftakt nach Mass startete die Kantonale Schultheaterwoche auf Schloss Waldegg in Feldbrunnen-St.-Niklaus. Am Dienstagmorgen trumpften zwei Zuchwiler Klassen auf. Gundi Klemm 16.06.2021, 15.56 Uhr

Nach der letztjährigen pandemiebedingten Absage der Woche, an der Schulklassen alljährlich ihre Bühnenproduktionen zeigen können, wurde kurz nach den Frühlingsferien entschieden, dass heuer der für viele Kinder und Jugendliche so wichtige und erlebnisreiche Anlass stattfinden soll.

Als langjährige Leiterin ist Theaterpädagogin Martina Mercatali erleichtert: «Ich bin glücklich darüber, dass neun Schulklassen und ein Theaterfreikurs teilnehmen.» Zudem hat sie das Programm mit dem professionellen Theater Tabula Rasa, das mit seinem Stück «Niculina» am Montag zweimal sein Publikum begeisterte, erweitert.

Auf deutlichen Zuspruch treffen auch die Ateliers, die während der Woche für Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte mehrfach «Tanz und Bewegung» (Lea Pfluger) und «Bühnenkampf» (Dimitri Stapfer/Kay Kysel) anbieten.

Auch wenn das Zirkuszelt als «Herz der Schultheaterwoche» nicht errichtet werden konnte, finden sich auf Schloss Waldegg in Scheune, Theatersaal und primär auf der kleinen Bühne in der Orangerie passende und stimmungsvolle Spielorte.



Sprühende Ideen, überzeugende Beispiele

Mit zwei selbstentwickelten Stücken trumpften am Dienstagmorgen zwei Klassen aus Zuchwil auf: die 3. Klasse Schulhaus Blumenfeld von Jean-Pierre Thaler mit «Wir fallen aus dem Rahmen» und die 4. Klasse Schulhaus Unterfeld mit Klassenlehrerin Michèle Bichsel und dem Theaterspiel «Verflixt und zugenäht».

Mit ihren Theaterlektionen im Rahmen des Unterrichts als in Zuchwil angestellte Theaterpädagogin zeigt Manuela Glanzmann mit den Jugendlichen zwei überzeugende Beispiele für modernes, das Experiment liebendes Jugendtheater. Wie in einer frischen Brise verleihen Dynamik, Körpereinsatz, von Einfällen sprühende, szenische Gestaltungsvielfalt, aber weder lange Monologe noch Dialoge, dafür prägnante Kurzsätze (die gelegentlich etwas leise gesprochen wurden) beiden Produktionen grosse Wirkung.

Inhaltlich beeindruckend verlief die Premiere von «Wir fallen aus dem Rahmen». Mit eröffnender Musik «Bilder einer Ausstellung» geht es um Werke, die sich – eingeengt in ihre Rahmen – aus dem Museum davonmachen. Zuvor bewundert von fremdsprachigen Touristen wollen sie «nach Feierabend» das wahre Leben ausserhalb kennen lernen. «Wir sind frei», rufen beispielsweise Sujets wie Mona Lisa, der Wütende Mann, der Weihnachtsmann oder das Krokodil.

Aber die Welt entpuppt sich nicht so, wie sie es sich ausgemalt haben. «Gopferdori, im Museum ist’s schöner.» Reumütig kehren alle nach kurzen Abenteuern zurück.

Das «Verflixt und zugenäht» der Viertklässler widmet sich einer Nähmaschine, die alles wieder in Ordnung bringen will, was kaputt gegangen ist.

Gedanken haben sich die Mitspielenden auch zur Dominanz von «Markenklamotten» versus Selbstgenähtem gemacht. In plastischer Bewegungsfolge wird die Arbeit der kurzzeitig verachteten und durch falsche Bedienung aus ihrer Arbeit entfernten Maschine dargestellt.

Beide Stücke illustrieren in bunter Lebendigkeit ihre Themen, die das Publikum erfahren lässt, wie sehr beide Klassen darüber nachgedacht und sie sorgfältig umgesetzt haben.

Weiteres Programm: Donnerstag, ab 9.45 Uhr: 6. Klasse Bellach (Katja Hänggi) und 6. Klasse Pisoni Zuchwil (Lea Kurth). Ab 14 Uhr: 6. Klasse Laupersdorf (Ruedi Berger) und 6. Klasse Pisonischulhaus Zuchwil (Fisnik Zuberi). Freitagmorgen: 1. Sek Zelgli Zuchwil (Nuatha Nithiyarajah) und 3. Sek B Bettlach (André Siegenthaler). Am Nachmittag: 1. Sek E Kreisschule Gäu (Jana Glanzmann) und der Theaterfreikurs Sek Schützenmatt Solothurn (Mirco Koch).