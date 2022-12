Erhebung von Schülerdaten geht der SVP in Solothurn zu weit

Schulstatistik Wie tief darf der Blick in die Privatsphäre gehen? Nicht so tief wie in Solothurn geplant, findet die SVP Die neue Volksschulverordnung regelt unter anderem auch die Erhebung und Bearbeitung sozio-ökonomischer Daten. Für die SVP ist der Regierungsrat dabei klar zu weit gegangen. Der Kantonsrat hat über ein Verordnungsveto zu befinden. Urs Moser Jetzt kommentieren 02.12.2022, 18.32 Uhr

Nicht gerade unter die Bettdecke, aber doch sehr tief in die Privatsphäre von Schulkindern und Eltern will man im Kanton Solothurn blicken. Patrik Pauli

Mit dem komplett «renovierten» Volksschulgesetz, das auf das neue Schuljahr in Kraft gesetzt werden soll, wird auch das Erstellen einer Bildungsstatistik geregelt, insbesondere die Erhebung von Daten zum sozialen Umfeld der Schülerschaft.

Als die Vorlage Anfang Jahr im Kantonsrat beraten wurde, gaben diese Bestimmungen zu keinen Diskussionen Anlass. Jetzt, wo die Vollzugsverordnung dazu vorliegt, läuft aber die SVP Sturm. Was der Staat alles wissen will, gehe eindeutig zu weit. Der Umfang der «Datensammlungstatbestände» sei «absolut unverhältnismässig».

Wörtlich heisst es im Gesetz: «Der Kanton kann über Schülerinnen und Schüler Daten erheben, welche die Darstellung von Testergebnissen nach der sozio-ökonomischen Herkunft ermöglichen.» Was der Regierungsrat nun mit der Volksschulverordnung präsentiert, entbehre aber jeglicher gesetzlichen Grundlage, kritisiert die SVP. Sie griff zum selten angewendeten Mittel des Verordnungsvetos, das Parlament wird sich in der kommenden Dezembersession noch einmal mit der Materie auseinandersetzen müssen.

Gefragt wird auch nach den Büchern im Regal

In der Tat will der Staat allerhand über den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten wissen.

Es sollen nicht nur Daten über Bildungsniveau, berufliche Tätigkeit und Stellung der Eltern erhoben werden. Sie sollen auch Einkommen und Vermögen offenlegen. Das Mitmachen bei entsprechenden Befragungen ist zwar freiwillig. Wer Auskunft gibt, soll aber noch zu viel mehr befragt werden, zum Beispiel über die Wohnsituation, wie der Haushalt mit Büchern und Computern ausgestattet ist, wie die Kinder unterstützt und gefördert werden, auch nach der Freizeitgestaltung wird gefragt.

Verordnungsveto Solothurn ist der einzige Kanton, in dem das Kantonsparlament über ein umfassendes Vetorecht zu Verordnungen der Regierung verfügt (es gibt Kantone mit einem eingeschränkten Verordnungsveto). Damit ein Verordnungsveto zu Stande kommt, braucht es die Unterschrift von 17 Ratsmitgliedern. Das Veto zur Volksschulverordnung konnte die SVP-Fraktion somit aus eigener Kraft einlegen. Wird ein Einspruch im Ratsplenum von der einfachen Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder bestätigt, ist die entsprechende Verordnung oder Verordnungsänderung an den Regierungsrat zurückgewiesen.

Das Gesetz sichert zwar eine anonymisierte Auswertung der erhobenen Daten zu, dennoch steht für SVP-Bildungspolitiker Beat Künzli fest: «Das führt zum gläsernen Bürger.» Skeptisch sei man von Anfang an gewesen, aber dass die Datenerhebungen so sehr ins Private und Persönliche gehen sollen, davon sei man bei der Beratung des Volksschulgesetzes nun wirklich nicht ausgegangen und habe deshalb nicht ausdrücklich opponiert.

Datenerhebung im Interesse der Bildungsgerechtigkeit

Der Regierungsrat sieht das Problem nicht. Damit Testergebnisse in Bezug auf die sozio-ökonomische Herkunft der Schülerinnen und Schüler möglich sind, seien auch Angaben zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten der Eltern erforderlich. Sie zu erheben, diene der Bildungsgerechtigkeit, denn der sozio-ökonomische Hintergrund habe einen Einfluss auf die Möglichkeiten der Bildungs- und Kompetenzentwicklung.

Der Umfang der «Datensammlungstatbestände» möge zwar ausführlich ausgefallen sein, gehe jedoch nicht über den Rahmen des Volksschulgesetzes hinaus. Das Verordnungsveto sei somit unbegründet.

Katalog auf Empfehlung der Datenschutzbeauftragten

Man halte selbstverständlich am Einspruch fest und er sei nach wie vor der Meinung, dass die Verordnung zu den Datenerhebungen klar zu weit geht, sagt SVP-Kantonsrat Künzli. Was allerdings auch ihn überraschte: Dass der Katalog so detailliert ausfiel, geht ausgerechnet auf eine Empfehlung der Beauftragten für Information und Datenschutz Judith Petermann im verwaltungsinternen Mitberichtsverfahren zurück, wie der Regierungsrat in seiner Stellungnahme zum Veto offenlegt.

Die Empfehlung habe gelautet, sich bei der Formulierung des Verordnungstextes an den konkreten Datenerhebungen der Überprüfung der Grundkompetenzen und einer Pisa-Studie aus dem Jahr 2015 zu orientieren. Dazu gehören eben auch Daten zum wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Umfeld der Eltern, aber auch zum schulischen Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, ihren Emotionen beim Lernen und ihrer Lernmotivation.

Wie die Regierung weiter schreibt, habe man auf Empfehlung die wichtigsten Beispiele in der Verordnung aufgeführt, insbesondere jene, «welche die Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und Schüler überraschen oder irritieren könnten».

Für Kantonsrat Künzli ein «spezielles Argument». Er wisse von der Überprüfung der Grundkompetenzen, dass die Schülerinnen und Schüler zum Teil nicht einmal darauf aufmerksam gemacht worden seien, dass sie freiwillig Auskunft geben. Und es sei auch realitätsfremd zu erwarten, dass alle Eltern einen Verordnungstext konsultieren, um zu wissen, worüber ihre Kinder befragt werden.

