Ein Kriegstetter Schulleiter plädiert für kleinere Klassen

Schulserie Kriegstetter Schulleiter plädiert für kleinere Klassen: «Können den Lehrkräften nicht immer noch mehr aufbürden» In der Kreisschule Hoek werden Erst- und Zweitklässler seit einigen Jahren nicht mehr benotet. Während diese Umstellung problemlos über die Bühne ging, bereitet Schulleiter Andreas von Felten etwas anderes Sorgen: Immer mehr Aufgaben, die den Lehrpersonen aufgebürdet werden, bei gleichbleibenden Pensen. Man sei an einem Punkt angelangt, an dem man aufpassen müsse, sagt er. Raphael Karpf 29.09.2021, 05.00 Uhr

Lehrerin Monika Ryser führt ein Beurteilungsgespräch mit einer Schülerin durch. Bild: Hanspeter Bärtschi

Andreas von Felten, Schulleiter der Kreisschule Hoek (Halten, Oekingen, Kriegstetten) hat eine Vision: keine Noten mehr an der Primarschule. Der Wunsch dahinter: Das Kind soll in all seinen Facetten beurteilt werden. Was kann es besonders gut? Wo hat es noch Mühe? Welche Fortschritte hat es gemacht? «Und dafür», sagt Schulleiter Andreas von Felten, «sind Noten nicht unbedingt das richtige Instrument.»

Ein Beispiel: ein Mathematiktest. Das Kind löst drei von vier Aufgaben souverän. Bei der vierten hat es das Thema nicht verstanden. Es kann die Aufgabe nicht lösen. Am Ende wird ein Durchschnitt berechnet und das Kind erhält eine Zahl als Rückmeldung. Es gibt besser Arten, Kinder zu bewerten, ist von Felten überzeugt. Aussagekräftigere. Selbst wenn es darum geht, das Kind einer Oberstufe zuzuteilen. Nicht einmal für diesen Schritt brauche es zwingend Noten, sagt er.

Andreas von Felten. Hanspeter Bärtschi

Doch bis dorthin ist es ein langer Weg. Falls dieses Szenario überhaupt je eintreten sollte. Das weiss auch von Felten. Denn noch bis vor kurzem wurden an allen Schulen im Kanton sogar Erst- und Zweitklässler benotet. Erst mit der Einführung des neuen Lehrplans nahm das Volksschulamt Bemühungen auf, um die Noten auf dieser Stufe abzuschaffen. Die Kreisschule Hoek war eine von mehreren Modellschulen. Und weil der Pilot offenbar ein Vollerfolg war, werden im nächsten Schuljahr sämtliche Schulen im Kanton auf die Benotung von Erst- und Zweitklässlern verzichten.

Keine Noten sind «riesige Entlastung»

In Kriegstetten ist man froh um diese Umstellung. Monika Ryser, Klassenlehrerin einer 1./2. Klasse, sagt: «Es ist eine riesige Entlastung, dass wir nicht mehr mit Noten arbeiten müssen.» Hätten die Kinder in dem Alter doch meist gar nicht verstanden, was eine Note überhaupt bedeutet.

Ryser verwendet nun andere Mittel, um den Kindern und Eltern Rückmeldungen zu geben. So sammelt sie etwa in einem Heft Lernspuren. Schon am ersten Schultag macht das Kind einen Eintrag. Fortlaufend kommen weitere dazu: kurze Sätze, einfache Aufgaben, Bilder oder Fotos von Erlebnissen. So entsteht mit der Zeit ein Portfolio voller unterschiedlicher Lernnachweise. Das Kind und seine Eltern sehen, was es alles geleistet und erlebt hat. Und wie es sich entwickelt hat, erklärt von Felten.

«So können wir die unterschiedlichen Wege der Kinder viel besser dokumentieren. Eine Note ist nur eine Momentaufnahme.»

Was hatte es im Vorfeld nicht für Diskussionen rund ums Thema Noten für die Kleinsten gegeben. Zuerst wurden die Noten abgeschafft, dann wieder eingeführt, nun wieder abgeschafft. Noten wären wichtig, damit die Eltern wüssten, wo ihr Kind steht. Ausserdem würden Noten die Kinder motivieren, argumentierten die Befürworter.

Man habe sich mit der Frage beschäftigt, sagt Ryser: «Was löst das bei den Eltern aus, wenn es plötzlich keine Noten mehr gibt?» Tatsächlich habe es dann aber praktisch keine Rückmeldungen gegeben. Die neue Form der Beurteilung scheint akzeptiert zu werden.

Veränderung gehört zum Schulalltag

Vielleicht war die Benotung von Erst- und Zweitklässlern aber auch hauptsächlich eine politische Diskussion. Und keine, die die Eltern sonderlich stark bewegte. Denn tatsächlich gehören Veränderungen in der Schule zum Alltag. Die wohl grösste Veränderung der letzten Jahre war, als die spezielle Förderung eingeführt wurde.

1. Schultag in der Primarschule in Gunzgen. Bruno Kissling

Seither kommen schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in den Unterricht. Schülerinnen und Schüler, die früher in Werkklassen oder Sonderschulen gingen, werden in den «normalen» Unterricht integriert. Und das Unterrichten an sich ist nun eine Teamarbeit. Mit allen Vor- und Nachteilen, die diese Umstellung mit sich brachte.

Die Belastung habe seither stark zugenommen, sagt von Felten. Allen Kindern nach wie vor gerecht zu werden, sei eine Herausforderung. Der Schulleiter sagt:

«Als Laie kann man sich die Belastung im Schulzimmer kaum vorstellen. Es gibt Klassen, da stehen die Lehrpersonen von morgens bis abends unter Strom.»

Daneben müssen sie sich nun auch noch viel mehr mit den Kolleginnen und Kollegen absprechen, planen und koordinieren. «All der Mehraufwand wird im Pensum nicht angerechnet», sagt von Felten. «Der Job ist im Moment so herausfordernd, dass wir aufpassen müssen. Wir können den Lehrpersonen nicht einfach immer noch mehr aufbürden.»

Den Lehrermangel spürt man auch in Kriegstetten

Um die Belastung zu reduzieren, gibt es zwei Lösungsansätze: kleinere Klassen und eine Reduktion der Vollpensen. Das wäre wünschenswert, sagt von Felten. Dadurch würden die Lehrpersonen entlastet und sie erhalten mehr Spielraum. Aber: Beides bedeutet auch höhere Kosten.

Und dann ist da auch noch der allgegenwärtige Lehrermangel. An der Kreisschule Hoek hatte man bisher Glück, sagt von Felten. Bisher habe man noch jede Stelle besetzen können. Doch die Zeiten, in denen man für eine Stelle unter vielen Bewerberinnen und Bewerbern auswählen konnte, seien definitiv vorbei. Oberste Priorität müsse sein, die Rahmenbedingungen fürs Unterrichten so zu gestalten, dass die Lehrerinnen und Lehrer längerfristig im Job bleiben.

«Denn wenn wir irgendwann kein Personal mehr haben, um die Klassen zu besetzen, müssen wir auch nicht mehr über kleinere Klassen reden.»