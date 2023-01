Schulen politisch neutral? Solothurn verzichtet auf Untersuchung

Schule und Politik Neutraler Unterricht: Kantonsrat vertraut den Solothurner Lehrkräften und blockt SVP-Vorstoss ab Die SVP hat den Verdacht, manche Lehrpersonen würden an Solothurner Schulen linke Ideologien verbreiten und versuchen, Schülerinnen und Schüler zu beeinflussen. Das Parlament sieht aber keinen Handlungsbedarf. Urs Moser Jetzt kommentieren 24.01.2023, 19.13 Uhr

Der Kantonsrat sieht keinen Anlass, die politische Neutralität des Schulunterrichts zu überprüfen. Bild: Samuel Thomi

Egal wo eine Lehrerin oder ein Lehrer selber politisch steht: Der Unterricht hat politisch neutral zu erfolgen, will heissen ohne Beeinflussung oder gar Indoktrination der Schülerinnen und Schüler. Das ist an sich eine ganz selbstverständliche professionelle Anforderung an die Lehrkräfte, ob sie sich auch wirklich daran halten, wird aber immer wieder in Frage gestellt.

So auch in einem Auftrag der SVP, der am Dienstag im Kantonsrat zur Debatte stand. Er verlangte, dass mit einer repräsentativen Umfrage unter den Schülerinnen und Schülern aller Stufen überprüft werden soll, ob die Solothurner Lehrpersonen die in den Berufsstandards geforderte politische Neutralität im Unterricht wirklich einhalten.

Sollte sich herausstellen, dass dem nicht so ist, sei der Regierungsrat zu beauftragen, «Massnahmen zu definieren und umzusetzen», um die politische Beeinflussung von Schülerinnen und Schülern zu unterbinden.

Misstrauensvotum gegenüber Lehrerschaft

Wie sich zeigte, hat doch eine klare Mehrheit des Parlaments grösseres Vertrauen in die Professionalität der Solothurner Lehrerschaft als die SVP: Der Vorstoss wurde mit 70:21 Stimmen nicht erheblich erklärt.

Von links-grüner Seite hagelte es dabei Kritik. Der Auftrag habe wohl mehr mit der politischen Grosswetterlage als mit einem tatsächlichen Missstand an Solothurner Schulen zu tun, meinte Myriam Frey Schär (Grüne, Olten). Nicole Wyss (SP, Oensingen) qualifizierte den Vorstoss als unbegründetes grosses Misstrauensvotum gegenüber den Lehrpersonen, das sei gerade auch angesichts des Fachkräftemangels «höchst kontraproduktiv».

Aber auch auf der bürgerlichen Seite konnte man dem Anliegen kaum etwas abgewinnen. Es möge tatsächlich die eine oder andere Lehrperson geben, die dem Gebot des neutralen Unterrichts nicht immer nachlebt, so Marco Lupi (FDP, Solothurn). Aber eine flächendeckende Studie dazu sei erstens kaum durchführbar und würde zweitens auch das Problem nicht lösen. Es bestünden Kontrollmechanismen wie die externe Schulevaluation und Eltern könnten sich bei Problemen an die Schulleitungen wenden, meinte Daniel Nützi (Mitte, Härkingen).

SVP-Sprecherin Andrea Meppiel (Hofstetten) warf der Mehrheit vor, die geforderte Erhebung abzublocken, weil man wohl Angst vor dem Ergebnis habe. Für sie steht schlicht fest: «Die Verbreitung linker Ideologien an den Schulen findet statt.»

