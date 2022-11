Schule Schluss mit dem Solothurner Sonderweg der Sek P: Mit drei Schuljahren und vertieftem Berufswahlunterricht gegen den Fachkräftemangel Drei statt nur zwei Jahre Sek P. So wollen Schule und Wirtschaft mehr Fachkräfte gewinnen, gerade auch für MINT-Berufe: Das verlangt ein überparteilicher Prüfauftrag vom Regierungsrat. Daniela Deck Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Durch eine Verlängerung der Sek P soll mehr Zeit für Berufswahlunterricht entstehen, wie hier zum Beispiel im Bereich «Biologie» (Archivbild). Kenneth Nars

Berufsorientierung für alle: Mit dieser Forderung zum Ausbau der Sek P von zwei auf drei Jahre traten 72 Kantonsräte in der Novembersession diese Woche an die Regierung heran. Der Prüfauftrag mit Erstunterzeichner Heinz Flück (Grüne, Solothurn) will so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen:

«Drei Jahre für alle in der Sekundarstufe I»: Die Ziele Die Wahl der Berufsbildung erleichtern, indem die Weichenstellung von der 5./6. Klasse in die Oberstufe verschoben wird.

Zeit und Raum schaffen für ausgedehnten Berufswahlunterricht.

Interesse wecken für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).

Das Geschlechterverhältnis in der beruflichen Grundbildung ausgleichen: Gemäss kantonaler Bildungsstatistik treten nur 46,3 Prozent der Mädchen nach der obligatorischen Schulzeit eine Lehre an, hingegen 62,9 Prozent der Jungen. Umgekehrt treten 37,4 Prozent der Mädchen eine weiterbildende Schule an, aber nur 22,4 Prozent der Jungen.

Bessere Durchlässigkeit zwischen den Sek I-Stufen.

Mehr Stabilität in den Gymnasialklassen. Diese müssen nach dem ersten Jahr aufgrund von Abgängen in die Berufsbildung neu zusammengesetzt werden.

Am meisten fehlt der Berufswahlunterricht

Mit der breiten Unterstützung des Vorstosses sieht sich Heinz Flück bestätigt: «Der Ausbau der Sek P auf drei Jahre ist eine überfällige Pendenz», sagt er. Der ehemalige Leiter der schulischen Brückenangebote im Kanton kennt das Problem seit der Umsetzung der Oberstufenreform im Jahr 2013 aus Erfahrung.

Am meisten stört ihn der Mangel beim Berufswahlunterricht in der Sek P. Anfänglich fehlte dieser ganz, inzwischen wurden dazu Schwerpunktveranstaltungen in den Lehrplan aufgenommen. Flück ist überzeugt: «Diese rudimentäre Übersicht genügt nicht, um den Schülerinnen und Schülern ein realistisches Bild der Möglichkeiten zu geben.»

Aufgrund der Vielfalt der Themen in der Oberstufe sei die Zeit sowieso knapp und die Konkurrenz der Fächer im Stundenplan gross. «Da braucht es nicht noch den Solothurner Sonderweg mit nur zwei Jahren Sek P», sagt Flück. Folglich würde der Weg an die Universität ein Jahr länger dauern. Das sei angesichts der grossen Vorteile einer dreijährigen Sek P zu verschmerzen.

Übrige Sekundarstufen sollen nicht geschwächt werden

Ähnlich argumentiert Mathias Stricker (SP, Bettlach), der Präsident der Solothurner Lehrerschaft (LSO). Er sagt: «Mir geht es um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Der Entscheid für oder gegen eine universitäre Laufbahn ist in der 6. Klasse einfach zu früh.»

Mathias Stricker. Michel Lüthi

Dass Jugendliche ebenso empfinden, hat der Jugendpolittag im Anschluss an die Session gezeigt. Eine Gruppe hat nicht nur die Sek P an sich aufs Tapet gebracht, sondern explizit auch den Mangel an Berufswahlunterricht dort.

Der LSO hatte die Oberstufenreform ebenso bekämpft wie die Kantonsschulen. Nun will die Lehrerschaft den «Konstruktionsfehler», wie Stricker es nennt, endlich ausbügeln, ohne dass dabei die weiteren Stufen, Sek E und B, geschwächt werden.

Überdies werde die Maturitätsquote durch die Änderung kaum tangiert. Diese ist im Kanton Solothurn gesamthaft zwar eher tief, im Segment der Berufsmatur aber im landesweiten Vergleich höher als der Durchschnitt. «Zur Maturitätsquote besteht im Kantonsrat ein überparteilicher Konsens, dass diese nicht hochgedrückt werden soll. Dazu ist unser duales Berufsbildungssystem zu wertvoll», sagt Stricker.

Berufssystem gesamthaft stärken

Unterstützung erhält der LSO-Präsident von Handelskammerdirektor und FDP-Kantonsrat Daniel Probst (Olten). Er argumentiert:

«Eine dreijährige Sek P würde das gesamte Berufssystem stärken.»

Daniel Probst. Bruno Kissling

Da nun geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen und deutliche Lücken in der Arbeitswelt hinterlassen, «können wir uns eine ineffiziente Schulbildung nicht leisten».

Von der Ausweitung des Berufswahlunterrichts erhofft sich Probst, dass mehr Mädchen den Weg in die MINT-Berufe finden. Denn: «Die technischen Berufe sind mit der Digitalisierung schulisch anspruchsvoll geworden. Das kommt den Mädchen entgegen, die sich gern für höhere Schulen entscheiden.»

Ein Plus von sieben Millionen als erste Schätzung

Der Wunsch nach einer längeren Sek P ist das eine. Bleibt die Frage nach dem Geld. Ins Gewicht fällt nicht nur der zusätzliche Berufswahlunterricht, sondern vor allem die Tatsache, dass das zusätzliche Schuljahr in der Sekundarstufe nicht einfach mit der Schliessung der ersten Klasse der Gymnasialstufe kompensiert werden kann.

«Jede Umstellung verursacht Kosten», sind sich die drei Initianten des Vorstosses bewusst. Da die Finanzlage des Kantons sich aktuell verschlechtert, habe man den Vorstoss gezielt als Prüfauftrag eingereicht, so Probst.

Derzeit steht ein Plus von sieben Millionen Franken jährlich im Raum. Dabei, so betont Probst – er ist Mitglied der Finanzkommission –, handle es sich um eine erste grobe Annahme.

«Die Bildung kommt der gesamten Wirtschaft zugute. Eine gut aufgestellte Sekundarstufe I mit einem vertieften Berufswahlunterricht für alle muss uns das wert sein. Durch die vom Kantonsrat beschlossene Überprüfung der Aufgaben des Kantons können an anderer Stelle wieder Einsparungen erzielt werden.», sagt er.

