Schule Mehr Digitalisierung, aber trotzdem weniger soziale Kontakte - Wie der Fernunterricht das Lernen veränderte Der Unterbruch des Präsenzunterrichts im vergangenen Frühling war ein unvorhergesehenes Experiment, das viele Fragen auslöste. Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz hat die besondere Situation nun analysiert und gibt erste Antworten darauf, wie Schulen, Familien und Lehrpersonen die aussergewöhnliche Situation gemeistert haben. Rebekka Balzarini 17.04.2021, 17.00 Uhr

Ein Gymnasiastin lernt am Laptop im Homeschooling-Modus am 25. Mai 2020. Gaetan Bally / KEYSTONE

Es war eine völlig neue Situation, mit der die Schulen in der Schweiz im Frühling vor einem Jahr konfrontiert waren. Aufgrund der Pandemie wurde der Präsenzunterricht unterbrochen. Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz hat diese Zeit nun analysiert. Dr. Ariana Garrote ist Schwerpunktleiterin «Soziale Prozesse in Schulklassen» am Zentrum für Lernen und Sozialisation an der FHNW und hat die Studie durchgeführt. Im Interview spricht sie darüber, wie sich fehlende soziale Kontakte auf das Lernen auswirken und was die Schulen bei digitalen Lernformen beachten müssen.

Am 13. März 2020 wurde bekannt, dass die Schulen in den Fernunterricht wechseln. Was ging Ihnen an diesem Tag durch den Kopf?

Ariana Garrote: Ich habe mir vor allem Gedanken dazu gemacht, wie Lehrpersonen den Klassenzusammenhalt und den Erwerb von sozialen Kompetenzen aus der Distanz fördern sollen, wie es ist, wenn die Kinder nicht mehr gemeinsam unterrichtet werden, Aufgaben nicht mehr in Gruppen erledigen können und keine Konflikte mehr lösen müssen.

Ariana Garrote ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Schwerpunktleiterin Soziale Prozesse in Schulklassen am Zentrum für Lernen und Sozialisation am Institut für Forschung und Entwicklung der PH FHNW. Zvg

Und wie war es dann tatsächlich?

Die Befürchtung bewahrheitete sich. Die sozialen Interaktionen zwischen den Schülerinnen und Schülern, aber auch zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern fanden kaum statt. Nur in wenigen Fällen waren die Lehrpersonen täglich in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Sie haben dann zum Beispiel ein virtuelles Klassenzimmer eingerichtet. Es gab kaum soziale Lernformen, Gruppenarbeiten fielen fast ganz weg. Im Rahmen unserer Forschung gaben viele Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen an, dass sie den direkten Kontakt untereinander vermissten. Das zeigt auch, wie wichtig der Präsenzunterricht ist.

Was ist das Problem, wenn dieser Kontakt fehlt?

In einer Klasse passiert sehr viel auf der Gruppenebene. Kinder und Jugendliche interagieren im Unterricht und in den Pausen. Sie lernen gemeinsam und tauschen sich aus. Sie erwerben soziale Kompetenzen und lernen, Konflikte zu lösen. Wenn sich die Kinder und Jugendlichen nicht treffen, dann fehlen wichtige Möglichkeiten, um sich zu sozialisieren und sich zu entwickeln. Im Präsenzunterricht geben Lehrpersonen ständig lernförderliche Feedbacks und Anweisungen. Diese direkten Interaktionen fielen im vergangenen Frühling weg.

Kommunizieren denn die Kinder und Jugendlichen nicht trotzdem untereinander? Immerhin stehen ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung, viele haben zum Beispiel schon früh ein Handy.

Natürlich sind Kinder und Jugendliche daran gewöhnt, mit digitalen Medien zu kommunizieren. Das machen sie in ihrer Freizeit ständig. Wir reden jetzt aber über strukturierte Interaktionen. Lehrpersonen organisieren den Unterricht so, dass es zu Interaktionen kommt. Etwa in Form von Gruppenarbeiten. Kinder und Jugendliche haben dann die Möglichkeit, mit verschiedenen Mitschülerinnen und Mitschülern zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Wenn man die Schülerinnen und Schüler einfach machen lässt, dann kommunizieren sie zwar schon untereinander, aber eben nur mit einigen und nicht mit allen Mitschülerinnen und Mitschülern. Sozialer Ausschluss und Isolation sind mögliche Folgen von selektiven Interaktionen.

Was bedeutet es für die Lehrpersonen, wenn sie ihre Klasse nicht täglich im Klassenzimmer treffen?

Wenn Lehrpersonen nicht regelmässig in Kontakt stehen mit den Schülerinnen und Schülern, dann verlieren sie sich auf der Beziehungsebene aus den Augen. In Interaktionen passiert auch die Beziehungspflege. Eine positive Beziehung zwischen Lehrperson und Schülern hat einen wichtigen Einfluss auf den Lernerfolg. Wenn diese Beziehung fehlt, dann fällt das Lernen schwerer.

Es gab auch Bedenken, dass sich die Umstellung auf den Fernunterricht negativ auf den Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen auswirken könnte. Zu Recht?

Es gibt Studien, die zeigen, dass der Lernzuwachs im Fernunterricht gleich sein kann wie im Präsenzunterricht. Entscheidender Faktor ist, wie gut der Fernunterricht vorbereitet werden kann. Im vergangenen Frühling kam der Fernunterricht sehr plötzlich, deshalb war die Qualität nicht mit derjenigen eines regulären Fernunterrichts vergleichbar und dementsprechend auch nicht mit der Qualität des Präsenzunterrichts. Wir hatten deshalb gewisse Bedenken, gerade in Bezug auf Schülerinnen und Schüler, die aus verschiedenen Gründen mehr Unterstützungsbedarf haben als andere. Zum Beispiel, weil sie geringe Deutschkenntnisse oder Lernschwierigkeiten haben.

Nun haben über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, der Lehrpersonen und der Eltern angegeben, dass der Lernzuwachs in den Fächern Deutsch und Mathematik im Fernunterricht gross bis sehr gross war. War also alles halb so schlimm?

Wir fanden heraus, dass vor allem diejenigen Schülerinnen und Schüler profitierten, die selbstständig und konzentriert arbeiten konnten. Für sie war es einfacher, im Fernunterricht zu lernen. Wir müssen uns aber fragen, was mit den Schülerinnen und Schülern geschieht, bei denen das Lernen unter diesen Bedingungen eben nicht gut lief, weil sie zum Beispiel die Aufgaben nicht verstanden. Wenn man ausserdem bedenkt, dass rund 10 Prozent der Kinder und Jugendlichen nie oder selten Zugang zu einem Laptop, einem Tablet oder Internetanschluss hatten, dann sind das doch viele Kinder und Jugendliche, die in der Zeit des Fernunterrichts nicht den gleichen Zugang zu Bildung hatten, wie es im Präsenzunterricht möglich gewesen wäre.

Eine Studie im Auftrag der Kantone Das Zentrum Lernen und Sozialisation der PH-FHWN hat im Auftrag der Kantone des Bildungsraums Nordwestschweiz (SO, AG, BL und BS) eine Studie zum Fernunterricht durchgeführt. In der Studie wurden die Rahmenbedingungen, die Organisation und die Durchführung des Fernunterrichts sowie die dadurch entstandenen Belastungen und Herausforderungen für die Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern und Schülerinnen und Schüler erfasst. Ausserdem wurden die Auswirkungen des Fernunterrichts auf das Lernen und die sozialen Kontakte der Schülerinnen und Schüler erhoben. An der Onlinebefragung nahmen 1321 Kinder und Jugendliche der 4. bis 8. Klasse, 851 Elternteile, 108 Lehrpersonen und 52 Schulleitungen teil. Weitere 27 Elternteile und 27 Lehrpersonen wurden per Telefon befragt. Ziel der Studie war es auch, Konsequenzen für zukünftige Formen von Fernunterricht, aber auch für den Präsenzunterricht zu ziehen. (rba) Der Schlussbericht ist erhältlich unter www.fhnw.ch/ph/fernunterricht-2020

Wie gingen die Schulen und Lehrpersonen mit dieser Herausforderung um?

Die Lehrpersonen und Schulen haben viel unternommen, um die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Sie haben telefoniert oder gingen persönlich bei den betroffenen Familien vorbei, damit alle möglichst lernen konnten.

Ist Fernunterricht generell schlecht für die Chancengleichheit?

Grundsätzlich ja. Spannend ist, dass Fernunterricht in Bezug auf die Chancengleichheit aber auch positiv gesehen werden kann. Zum Beispiel, wenn ein Kind krank ist und deshalb nicht die Schule besuchen kann. Mit Fernunterricht erhalten diese Kinder trotzdem Zugang zu Bildung. Wie bereits erwähnt muss der Fernunterricht aber gewisse Kriterien erfüllen, damit Schülerinnen und Schüler gleiche Lernfortschritte machen können wie im Präsenzunterricht. Weil aber der Fernunterricht im vergangenen Frühling innerhalb von kurzer Zeit umgesetzt werden musste, war es abhängig von der Schule und der Lehrperson, wie gut der Unterricht war. Darüber hinaus hing der Lernerfolg davon ab, wie gut die Eltern ihre Kinder unterstützen konnten. Insofern war der Fernunterricht in dieser Zeit in Bezug auf die Chancengleichheit tatsächlich nicht optimal.

Was würde eine weitere Periode im Fernunterricht bedeuten? Es gibt ja noch immer Klassen, die für einige Tage in den Fernunterricht wechseln müssen.

Mittlerweile haben die Schulen und Lehrpersonen Erfahrungen gesammelt und sind besser vorbereitet. Damit wird der Fernunterricht bereits jetzt besser umgesetzt als noch im Frühling.

Hat im Idealfall jede Schule in Zukunft ein Konzept für den Fernunterricht in der Schublade?

Konzeptuelle Überlegungen sind tatsächlich wichtig. Die Digitalisierung spielt dabei eine wichtige Rolle. Es braucht dazu pädagogische Überlegungen, wie die Digitalisierung an den Schulen umgesetzt werden kann. Innerhalb und zwischen den verschiedenen Schulen muss die Frage geklärt werden, welche digitalen Medien die Qualität des Unterrichts steigern und auf welcher Stufe sie eingesetzt werden können. Wenn die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler davon abhängt, welche Schule sie besuchen und wer ihre Lehrperson ist, dann ist das ungünstig.

Neben der Digitalisierung: Welche weiteren Erkenntnisse haben Sie gewonnen, die vielleicht auch für den Präsenzunterricht wichtig sind?

Der vermehrte Einsatz von kooperativen Lernformen im Unterricht wäre sinnvoll. Schülerinnen und Schüler profitieren schulisch und sozial von solchen Lernformen. Wenn das Lernen in Gruppen zudem eingeübt ist, dann kann es einfacher auch auf Notsituationen wie den Fernunterricht übertragen werden. Solche Lernformen, die Interaktionen zwischen den Schülerinnen und Schülern fördern, wären hilfreich, um eine allfällige soziale Isolation im Fernunterrichtssetting zu verhindern. Weiter stellten wir fest, wie zentral die Flexibilität der Lehrpersonen und ihr Extraeinsatz für Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Unterstützungsbedarf war. Die Pflege der sozialen Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern ist auch nach dem Fernunterricht wichtig.