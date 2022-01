Sek B: Mit der Akzepanz hapert es noch immer

Schulbildung Auch zehn Jahre nach der Reform: Schülerinnen und Schüler der untersten Sek-Stufe «B» haben noch immer Nachteile Trotz Bemühungen von Gewerbeverband, Volksschulamt und Lehrervereinigung: Noch immer haben es im kanton Solothurn Schülerinnen und Schüler der Sek-B deutlich schwerer, eine Anschlusslösung zu finden, als andere. Daniela Deck Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht für alle Sekundarstufen ist die Akzeptanz von Seiten Eltern und Lehrbetriebe gleich gut. Am schwierigsten hat es seit der Oberstufenreform im Kanton Solothurn die Sek B (Symbolbild). Nicole Nars-Zimmer

«Egal, wie man die leistungsschwächere Sek-Stufe nennt, sie ist schwieriger zu ‹verkaufen› als die leistungsstärkeren Stufen.» So bringt Thomas Rüeger die Schwierigkeiten rund um die Sek B auf den Punkt. Rüeger präsidiert beim Verband der Solothurner Lehrerinnen und Lehrer (LSO) die Fraktion der Sekundarlehrpersonen.

Allen Anstrengungen um bessere Information durch Schule und Gewerbeverband zum Trotz: Eltern und Lehrbetriebe betrachten die Sek B auch ein Jahrzehnt nach der Oberstufenreform mit Vorbehalt. Für mehr Verständnis und sachliche Information weibelt auch das Amt für Berufs-, Mittel- und Hochschulen im Kanton. Doch das Umdenken braucht Jahre.

Rüeger sagt: «Wir spüren ein starkes Bestreben in Richtung Sek E oder gar Sek P.» Diese Ausbildungswünsche der Eltern überforderten nicht selten die Schülerinnen und Schüler. Diejenigen, die die obligatorische Schulzeit auf dem Sek B-Niveau absolvieren, erlebten oft einen harzigen Start ins Berufsleben, da Lehrbetriebe dazu tendieren, Sek-E-Abgängerinnen und -Abgänger der Sek B vorzuziehen, wenn sich die Wahl bietet.

Zahlen untermauern die Schwierigkeiten

Das zeigt sich auch konkret in Zahlen: Jeweils um die ein Prozent der Schülerinnen und Schüler der Sek-E hatten in den vergangenen Jahren nach der obligatorischen Schulzeit keine Anschlusslösung. Bei der Sek-B waren es jeweils um die acht Prozent. Einziger Ausreisser war das vergangene Jahr: 2021 hatten «nur» vier Prozent der Sek-B Schülerinnen und Schüler keine Anschlusslösung.

Die Vorbehalte gegenüber der Sek B erklärt Rüeger dadurch, dass dort mehrere Schwierigkeiten zusammentreffen: Die schulischen Leistungen sind recht breit gestreut, da sich mangelnde Motivation von Schülerseite, fehlende Unterstützung aus dem Elternhaus und vorhandene Lernschwächen überlagern und teilweise verstärken.

Immerhin habe sich die Situation rund um die Migrationsfrage verbessert, konstatiert der Lehrervertreter. Durch den Stützunterricht «Deutsch als Zweitsprache», der für alle Schulniveaus beantragt werden kann, würden Jugendliche mit Migrationshintergrund fähigkeitsgerecht eingestuft, selbst wenn es mit dem Deutsch noch hapert. Dennoch drücken im Sammelbecken der Sek B motivierte, aber lernschwache Teenager Seite an Seite mit wenig motivierten die Schulbank.

Sek B im Fokus des Lehrerverbands

Eine «immense Schere» punkto Leistungsfähigkeit und -bereitschaft, vom speziellen Förderbedarf bis zur Reife, selbstständig eine EFZ-Lehre anzutreten, konstatiert in der LSO-Verbandszeitschrift Daniel Cartier. Er schildert die Sicht der Sek-B-Lehrpersonen und blickt in die Zeit vor der Oberstufenreform zurück. Damals hätten die Schülerinnen und Schüler der Werkklassen teilweise eher Anschlusslösungen nach der Schulzeit gefunden als diejenigen der Oberschule – mit denen sie nun gemeinsam in der Klasse sitzen.

Das Unbehagen, ganz unterschiedlichen Begabungen und familiären Situationen gerecht zu werden, zeige sich bei den Sek-B-Lehrpersonen deutlich. Ihre Mitarbeitendenbefragung habe 2020 eine unterdurchschnittliche Zufriedenheit am Arbeitsplatz ergeben, stellt der Lehrer fest. Die Bewältigung des schulischen Alltags sei unter diesen Bedingungen «sehr belastend», so Cartier. Es gelte, zu diesen Angestellten Sorge zu tragen, «bevor uns die Sek-B-Lehrpersonen aus Unzufriedenheit verlassen». Es ist dies ein Szenario, das angesichts des grundsätzlich herrschenden Lehrermangels bedrohlich erscheint.

Überrissene Erwartungen von Elternseite schaffen Probleme

Thomas Jenni, beim kantonalen Gewerbeverband zuständig für die Berufsbildung, stellt fest, dass Eltern dazu neigen, die Fähigkeiten ihrer Kinder zu überschätzen. Die Folge seien Rückstufungen, Überforderung und Frustration bei den Heranwachsenden. Das liesse sich mit einem realistischeren Blick auf Begabungen vermeiden.

Beliebte Berufe wie die Fachangestellte Gesundheit (FaGe) werden gern unterschätzt, was das schulische Wissen angeht. Neben manuellen Fähigkeiten und Interesse am Menschen müssen auch Textverständnis und eigenverantwortliche Arbeitsplanung gegeben sein. Severin Bigler

Ein Beispiel dafür sei die Fachangestellte Gesundheit (FaGe): «Da geht gern vergessen, dass der oder die FaGe Patientenberichte lesen, verstehen und die Arbeit basierend auf diesem Verständnis planen muss. Die praktische Arbeit mit Patienten ist eben nur eine Seite der Medaille», gibt Jenni zu bedenken.

An diesem entscheidenden Übergang zwischen Schule und Berufsleben sehe der Gewerbeverband seine Aufgabe darin, zwischen Schule, Elternhaus und Lehrbetrieb zu übersetzen und zu vermitteln. Ein Angebot, das von allen Seiten geschätzt werde.

Aus diesem Grund würden Gewerbevertreter gern an Elternabende eingeladen. Im Berufswahlunterricht komme die Initiative «Rent a Boss» des Gewerbeverbandes gut an, bei Lehrkräften und Jugendlichen gleichermassen. Im Rahmen von «Rent a Boss» besuchen Firmenchefs den Berufswahlunterricht und erzählen der Klasse aus der Praxis. Jenni sagt:

«Man muss bedenken, dass kleinere Betriebe nicht jedes Jahr Lernende rekrutieren. Entsprechend kann sich der Transfer des Wissens um neue Berufsfelder und Ausbildungen in die Schule um mehrere Jahre verzögern.»

Deshalb sei es hilfreich, wenn Gewerbeverband und Lehrkräfte sich gezielt treffen und über Neuerungen austauschen.

Schweizer Berufsbildungssystem biete gute Voraussetzungen

Im Zusammenhang mit der Sek B biete das Schweizer Berufsbildungssystem mit der Unterscheidung zwischen Fähigkeitszeugnis (drei- respektive vierjährige Lehre) und Attestlehre (zwei Jahre) eine optimale Lösung für unterschiedliche Schulstärken.

Jenni ist froh, dass die Lehrbetriebe heutzutage mehr Wert legen auf die passende Ergänzung in ihrem Team als auf Schulnoten. Denn: «Schwächen in der Schule lassen sich immer ausbügeln, wenn Charaktere und Motivation zueinander passen.» Das scheint sich auszuzahlen. So sind nach seiner Aussage im Kanton 2021 mehr Lehrverträge abgeschlossen worden als 2019.

Trotz steigender Anforderungen kaum Abgänger ohne Anschlusslösung

Andreas Walter, der Vorsteher des Volksschulamtes (VSA), lobt ebenfalls das Miteinander von Schule und Gewerbe: «Der gemeinsame Wunsch nach guter Zusammenarbeit und offenem Dialog mit den Partnern an der Schnittstelle von der Sek I in die berufliche Bildung haben wir uns bereits erfüllt.» So sei es möglich, auf Veränderungen in der Konjunktur und der Gesellschaft, flexibel zu reagieren.

Walter betont: Ein Verdienst der Sek-I-Reform liege darin, Unterschiede zu akzeptieren und Fähigkeiten und Berufsziele in Einklang zu bringen. Dabei ist er sich bewusst, dass die steigenden beruflichen Anforderungen den Einstieg für schwache Schüler erschweren: «Fakt ist, dass es vor 20 Jahren für Schülerinnen und Schüler mit vorwiegend praktischen Fähigkeiten mehr Möglichkeiten für erfüllende berufliche Tätigkeiten gab.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen