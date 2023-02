Wenn Besitzer ihre Autos einfach auf der Strasse zurücklassen

Schrott Wenn der Besitzer sein Auto einfach am Strassenrand stehen lässt: Bis zu 30 Autos muss der Kanton pro Jahr wegräumen und verschrotten lassen Sie heissen offiziell «ausgediente Fahrzeuge»: Autos, die von ihren Besitzern am Strassenrand oder auf einer Autobahnraststätte stehen gelassen werden. Das kommt im Kanton gar nicht so selten vor. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Ein Bild aus dem Archiv: Dieser Chrysler war 2019 in Trimbach illegal abgestellt worden und musste entsorgt werden. Bruno Kissling

Zuletzt war da ein Citroën Xantia mit dem nicht gerade landesüblichen Kontrollschild 911CGX77. Der unbekannte Besitzer liess das Fahrzeug nach einem Unfall auf der Scheltenstrasse in Mümliswil-Ramiswil stehen.

Und dann war da ein Audi A3, der im Dezember auf dem Autobahnrastplatz Deitingen Nord abgestellt wurde. Warum ihn sein Besitzer nie abholte: Das weiss niemand.

Ende Dezember tauchte zu beiden Fahrzeugen eine Notiz im Amtsblatt auf. «Verfügung in Sachen Aufforderung zur Beseitigung eines Altfahrzeuges» hiess der etwas bürokratische Titel der amtlichen Publikation.

Erfolg zeitigte diese Veröffentlichung allerdings nicht. Gabriel Zenklusen hatte dies auch nicht erwartet. «Bei Fahrzeugen, deren Räumung im Amtsblatt ausgeschrieben wird, meldet sich sehr selten jemand», sagt der Chef des zuständigen Amtes für Umwelt. «Wenn die Fahrzeuge wie vorliegend zudem zuletzt im Ausland eingelöst waren, ist die Wahrscheinlichkeit nahezu null.»

Der Audi A3 ist deshalb inzwischen vom Kanton entsorgt worden, ebenso wie der Citroën Xantia, dessen letzte Fahrt in Mümliswil-Ramiswil geendet hatte.

Auch in privaten Gärten dürfen nicht einfach Autos stehen

Einzelfälle sind dies nicht: In den vergangenen vier Jahren musste das Amt pro Jahr zwischen 16 und 32 Fahrzeuge wegräumen lassen, die im Amtsjargon «ausgediente Fahrzeuge» heissen. Dazu gehören nicht nur Autos, die von ihren Besitzern an der Strasse stehen gelassen werden. Auch nicht mehr fahrtüchtige und nicht mehr zugelassene Automobile auf Privatgrundstücken zählen dazu, etwa Fahrzeuge mit defekten Motoren oder Autos, bei denen die Instandstellungskosten offensichtlich höher wären als der Fahrzeugwert. Denn ausgediente Autos kann man nicht einfach stehen lassen, wo man will.

Hier war ein nicht mehr fahrtüchtiges Auto sehr lange gestanden. Archiv TB

Nur unter gewissen Umständen und mit gewissen Bewilligungen ist es erlaubt, diese im Freien zu lagern. Schliesslich können Flüssigkeiten wie Diesel oder Motorenöl austreten und das Wasser gefährden. Und auch aus ästhetischen Gründen wird dies in den Gemeinden nicht toleriert.

Stehen die Autos auf Privatgrundstücken, ist es natürlich einfacher, Halter ausfindig zu machen. Wo möglich, werde «zuerst das Gespräch mit den Besitzern der Fahrzeuge geführt», sagt Zenklusen:

«Diese zeigen sich teilweise einsichtig und die Fahrzeuge werden auch tatsächlich beseitigt.»

Ansonsten aber, und das ist viel öfter der Fall, muss sich der Kanton um die Entsorgung kümmern: Von den 32 Fahrzeugen, die 2021 ausgeschrieben waren, wurden beispielsweise lediglich zehn durch die Besitzer selber beseitigt.

Wohnwagen sind teuer in der Entsorgung

Letztlich zahlt dann die öffentliche Hand für die Entsorgung: 2022 kostete das rund 12'000 Franken, 2019 rund 6000. Insgesamt kamen so in den letzten vier Jahren 31'200 Franken zusammen. Die Tendenz ist steigend: Denn inzwischen liegt der Pauschalpreis pro Entsorgung bei rund 500 Franken.

Mindestens doppelt so teuer wird es laut Zenklusen, wenn Wohnwagen oder Anhänger weggeräumt werden müssen. Und falls, wie im vergangenen Jahr, ein Fahrzeug aus den 1950er-Jahren aus unwegsamem Gelände geborgen werden muss, dann kostet dies nochmals mehr.

Warum lässt jemand sein Auto stehen? Mal sind es Touristen, die ihren Untersatz nach einem Unfall oder einem Motorschaden nicht mehr weiterfahren. Dann gibt es Leute, die kein Geld für die Reparatur haben und die Autos deshalb auf ihrem Grundstück behalten.

Gabriel Zenklusen, Chef des kantonalen Amtes für Umwelt. Hanspeter Bärtschi

Eine weitere Kategorie sind ältere Fahrzeuge, deren Besitzer die potenziellen Liebhaberfahrzeuge eigentlich restaurieren möchten, aber aus diversen Gründen nicht dazu kommen. «Vereinzelt», so Zenklusen, gebe es zudem Sammler, «die ihre Sammlerobjekte nicht fachgerecht lagern und schlussendlich von der Situation überfordert sind».

Klar ist: Die Autos werden verschrottet. Rohmaterialien wie Metalle und Batterien werden recycelt. Der Kanton verkauft die Fahrzeuge nicht. Denn einerseits sei dies aufgrund des kaum noch vorhandenen Werts nicht interessant, so Zenklusen. «Zudem möchten wir dasselbe Fahrzeug möglichst nur einmal räumen müssen.» Ein Export wäre in gewissen Fällen zwar vielleicht möglich. Da dies aber nicht unbedingt nachhaltig sei und der Aufwand höher wäre, verzichtet man beim Kanton darauf.

