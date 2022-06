Schräge Ideen Solothurner auf Rekordjagd: Diese kuriosen Weltrekorde hat die Region zu bieten Auch Solothurnerinnen und Solothurner streben gerne in die Rekordbücher, wie unser Streifzug zeigt. Über eigenwillige Leidenschaften – und Superlative als Selbstzweck. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Sobald eine Leistung messbar ist, sobald sich aus ihr ein Superlativ destillieren lässt, sind der Kreativität wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Eindrücklich zeigt sich dies im Hort der institutionalisierten Superlative: dem «Guinness-Buch der Rekorde». Nach der Bibel und dem Koran soll es – Achtung, Superlativ! – das meistverkaufte Buch der Welt sein.

Manche Rekorde erzählen von Gegebenheiten aus der Natur oder des Menschen, andere listen Bestmarken aus Sport, Technik oder Architektur auf. Ergänzt werden sie von Rekorden, die reiner Selbstzweck sind. Superrelevant sind diese selten, unterhaltsam aber allemal.

Serie «Solothurner Superlative» Diese Serie geht Superlativen aus dem Kanton Solothurn auf den Grund. In loser Folge beleuchten wir Ereignisse und Errungenschaften, deren Strahlkraft weit über die Region hinausreicht.

Häufig gehen Rekordjäger an ihre Schmerzensgrenze. Was treibt sie an? Und in welch schrägen Kategorien kann man überhaupt spitze sein? Anschauungsunterricht gibt es auch in der Region. In unserer lockeren Serie «Solothurner Superlative» begeben wir uns diesmal auf einen kleinen Streifzug der Rekorde.

Um auf sich aufmerksam zu machen, ist das Prädikat «Weltrekordversuch» plus etwas inszenierte Spannung bestens geeignet. Immer wieder lassen die «Guinness»-Rekordrichter neue Kategorien zu. Zum Beispiel im Jahr 2004: Der Schweizerische Blindenbund und die Pallas-Klinik hängten am Silo beim Bahnhof Olten-Hammer die grösste Sehtesttafel der Welt auf, 13 mal 28 Meter gross.

Am Silo beim Bahnhof Olten-Hammer hing 2004 die grösste Sehtafel der Welt. Keystone

Die bekannten «C»-Symbole darauf – die sogenannten Landoltringe – entsprachen in ihrer Aufmachung, proportional vergrössert, einer konventionellen Tafel. Sie mussten allerdings nicht aus der Nahdistanz, sondern aus 730 (!) Meter Abstand gelesen werden.

Während bei einer üblichen Tafel normalerweise eine Sehleistung bis maximal 125 Prozent gemessen wird, erlaubte die speziell konzipierte Tafel eine Visus-Prüfung bis 320 Prozent; dies entspricht theoretisch dem maximalen Auflösungsvermögen der menschlichen Netzhaut.

Bei einem Mann aus Lostorf konnten die Augenärzte eine Sehstärke von 250 Prozent messen, wie die Rekordrichter euphorisch verkündeten. Dies, so hiess es, entspreche «der besten, je dokumentierten Sehleistung eines Menschen auf diese Distanz».

Wovon in der Region freilich niemand Notiz nahm: Nach elf Jahren wurden die Oltner Rekordhalter in der von ihnen begründeten Kategorie «grösste Sehtesttafel der Welt» übertroffen. Im deutschen Wetzlar entstand 2015 auf der Aussenwand eines Logistikzentrums eine sogar 15 mal 68 Meter grosse Tafel.

Kommen wir zu den Sammlern. Ob Nützliches oder Schnickschnack: Gesammelt wird alles, was sich sammeln lässt. Vieles ist jedoch nicht so prägend, dass jemand gleich jahrzehntelang einen Reiz dafür verspürt.

Der Grenchner Genussmensch Emil Blümli (hier im Jahr 2007) schaffte es ins Rekordbuch. Oliver Menge

Oder dass es für einen Eintrag im «Guinness-Buch» reicht: Der Grenchner Gastronom Emil Blümli erschien 1998 erstmals darin, und zwar wegen der «umfangreichsten Auswahl an Havanna-Zigarren». Im Hotel Krebs legte er seinen Gästen damals eine Karte mit 333 verschiedenen kubanischen Sorten vor. Zuletzt soll diese sogar über 400 Sorten umfasst haben.

2012 zog sich Blümli nach drei Jahrzehnten im «Krebs» zurück. Die Zigarettensammlung blieb in seinem Privatbesitz.

Der Alltag eines Spitzensportlers ist eng getaktet – eigentlich. Während der Coronakrise im Frühjahr 2020 stand der Sport still, Wettkämpfe wurden abgesagt, deren Durchführung teils gar verboten. Der Orientierungsläufer Matthias Kyburz wollte, wie er das Lebensgefühl dieser Tage auf einen Nenner brachte, «nicht einfach zu Hause herumsitzen». Sein Ziel: neue Spitzenleistungen.

Matthias Kyburz wusste den Coronalockdown für sich zu nutzen. Gabriele Putzu/Keystone

In Olten gelang dem 1990 geborenen Sportler ein Weltrekord über 50 Kilometer auf dem Laufband. Mit 2 Stunden, 56 Minuten und 35 Sekunden unterbot er die alte Bestmarke eines Deutschen um 50 Sekunden. Die Krise setzte nicht bloss Kyburz’ kreatives Potenzial frei. In Olten sammelte er nebenbei Geld für eine Spendenaktion der Glückskette.

Darum, ob er nach seiner Bestleistung genug Erholung findet, machte sich Kyburz keine Sorgen: Er lege sich nun aufs Sofa und esse zwei Wochen lang Schokolade, erklärte der gebürtige Aargauer nach vollbrachter Leistung schmunzelnd. «Man soll ja Zuhause bleiben.»

Manchmal ist der Werbeeffekt bereits gross genug, wenn es zu einem Rekord – so sagt’s eine stehende Wendung – «knapp nicht gereicht hat». Das zeigt ein Blick ins Gäu: Um den traditionsreichen Oensinger Zibelimäret ins Gespräch zu bringen, assen Freiwillige 2010 auf Einladung des lokalen Turnvereins um die Wette – Zwiebeln, natürlich.

Für einen Rekordversuch waren sich viele nicht zu schade, rohe Zwiebeln zu verspeisen. SZ-Archiv

Ein junger Mann verspeiste ein über 210 Gramm schweres, rohes Exemplar in genau einer Minute. Laut den Organisatoren entsprach dies damals zwar nur der zweitschnellsten Zeit weltweit. Gereicht haben soll es seinerzeit aber immerhin für einen neuen Landesrekord. Den aktuellen Weltrekord in der Kategorie «Fastest time to eat a raw onion» hält laut «Guinness-Buch» ein Japaner. Er verspeiste Ende 2013 in der Stadt Sumoto eine Zwiebel in 29,56 Sekunden.

Einer darf in einem Solothurner Streifzug der Rekorde nicht fehlen: Paul Sahli. Als «Rekordjongleur», «Ballvirtuose» oder «Jongliergott» machte er regelmässig Schlagzeilen. 66 Einträge im «Guinness-Buch» schaffte er, zeitweise war er eine der meisteingetragenen Personen.

Balljongleur Paul Sahli faszinierte seine Zuschauer, hier bei einem Auftritt an der Expo 2002. Keystone

Sahlis Rekorde spielen üblicherweise in der Sparte «Jonglieren von Bällen». Seine Bestleistungen tragen Titel wie «Feuerwehrleiter hochjonglieren mit Fussball, 111 Stufen» oder – man achte auf die Art des Balls – «Feuerwehrleiter hochjonglieren mit Tennisball, 53 Stufen». Zu seinem Palmarès gehört auch der Rekord, eine Billardkugel während 51 Minuten und 55 Sekunden auf den Füssen zu jonglieren. 5200 Mal berührte Sahli dabei die Kugel.

Bekannt wurde der 1948 geborene, 1,55 Meter grosse und in Lostorf wohnhafte Sahli in den 1980er-Jahren. Im norwegischen Oslo jonglierte er den Ball während 14 Stunden und 17 Minuten von einem auf den anderen Fuss, ohne dass dieser zu Boden fiel. Eigenen Angaben zufolge bestritt er gegen 1500 Auftritte.

Mehrfach war Sahli zudem zu Gast bei «Wetten, dass …?», der legendärsten Samstagabend-Kiste im deutschsprachigen Fernsehen. 1992 wettete er, dass er mit einem Fussball jonglierend rückwärts eine Feuerwehrleiter hochklettern kann. Obwohl die Kugel kurz vor dem Ziel runterfiel, gilt Sahlis Wette bis heute als eine der originellsten.

