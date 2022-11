Kantonspolizei Solothurn sucht Diebe, die Jugendliche überfielen

Schon wieder Junge Männer in Solothurn angegriffen und bestohlen – Täter sind flüchtig Die Polizei sucht Zeugen: Am Montagabend wurden in der Stadt Solothurn erneut junge Männer Opfer von unbekannten Dieben, welche gewalttätig vorgingen. Die Täter konnten mit den entwendeten Gegenständen entkommen. 01.11.2022, 17.30 Uhr

Hier wurde am Montagabend ein Jugendlicher überfallen: die Fischergasse in Solothurn. Wolfgang Wagmann

Am Montagabend – Halloween – gegen 20.50 Uhr war ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren zu Fuss auf der Fischergasse in Solothurn unterwegs. Da wurde er von einer Gruppe junger Männer angegangen, geschlagen und bestohlen. Der 15-Jährige wurde dabei verletzt. Die Angreifer entfernten sich danach in Richtung Kreuzackerbrücke.