Werke von "Alien"-Schöpfer HR Giger in Grenchen

Schöpfer von «Alien» Von Menschen, Maschinen und Ausserirdischem – in Grenchen sind frühe Druckgrafiken im Dialog Das Kunsthaus Grenchen beleuchtet Parallelen im Werk des Oscarpreisträgers HR Giger und des Solothurner Malers Franz Anatol Wyss. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Ein Bild des Künstlers HR Giger, der für seine Mitwirkung am Film «Alien» einen Oscar gewann. Bild: Hanspeter Bärtschi

Mit «Machen Menschen Maschinen?» präsentiert Robin Byland seine erste Ausstellung als Leiter des Kunsthauses Grenchen, er zeigt im Neubau frühe Druckgrafiken von Hans-Ruedi Giger und Franz Anatol Wyss. Während er auf je einer Seite des Raumes einen Künstler zeigt, stellt er an den Querwänden in der Mitte des Raums ausgewählte Werke nebeneinander und arbeitet so feine, aber deutliche Bezüge heraus.

Giger und Wyss sind beide 1940 geboren: Der Weltkrieg tobt, die Schweiz hat die Nahrungsmittel rationiert und die Mobilmachung angeordnet, Deutschland wird noch im gleichen Jahr mit dem Westfeldzug Frankreich einnehmen und dabei die Neutralität der dazwischenliegenden Benelux-staaten missachten.

Franz Anatol Wyss über HR Giger: «Wir hatten ähnliche mystische Inhalte. Die Hippiezeit prägte uns.» Bild: Hanspeter Bärtschi

Doch die beiden Künstler haben mehr gemeinsam als nur das gleiche Geburtsjahr. «Sie verblüffen im Frühwerk auch mit einer frappanten Themen- und Motivverwandtschaft», so Byland. Mechanisierung, Maschinerien, Industrie der Nachkriegszeit, aber auch Surreales und Mythen, etwa Atlantis. Auch die noch junge Raumschifffahrt – 1969 landete der erste Mensch auf dem Mond – beschäftigte die jungen Giger und Wyss und fand bruchstückhaft Eingang in ihr künstlerisches Schaffen.

Die Zürcher Phantasten als Gegenpol zu den Konkreten

Der eine aufgewachsen in Chur, der andere in Fulenbach, trafen ihre Wege im Zürich der 1960er-Jahre zusammen. An der Kunstgewerbeschule. «Er in der Innenarchitektur-Klasse, ich im Druckatelier», erinnert sich Wyss. Auch wenn sie voneinander wussten – warm wurden sie nie miteinander. «Wir hatten wenig Kontakt.»

Dennoch sind die Parallelen ihrer Motive nicht von der Hand zu weisen. Mensch – Maschine, Individuum – System, die Welt und das All. «Wir hatten ähnliche mystische Inhalte, die Hippiezeit prägte uns», so Wyss. Und manchmal, ist zu erfahren, bewarben sie sich auf die gleichen Stipendien.

Robin Byland präsentiert seine erste Ausstellung im Kunsthaus Grenchen. Bild: Hanspeter Bärtschi

1969 waren sie beide – neben 48 anderen Schweizer Positionen – in der Ausstellung «Phantastische Figuration» im Helmhaus zu sehen. Die «Zürcher Phantasten» reihten sich in den Aufschwung der Figuration nach dem Zweiten Weltkrieg ein. «Wir waren in gewisser Weise auch ein Gegenpol zu den Zürcher Konkreten», ergänzt Wyss. «Als Gruppe aber haben wir nie funktioniert.»

Giger vertrug keine Konkurrenz

Die 1970er-Jahre waren auch die Jahre der grossen Plakate, die Druckgrafik hatte einen hohen Stellenwert. «Das hat Giger schnell erfasst. Er hat auf verschiedene Materialien gedruckt, während ich beim Kupferdruck geblieben bin», so Wyss. An die 1000 Blätter von Franz Anatol Wyss befinden sich heute in der Sammlung des Kunsthauses Grenchen. Die nun ausgestellten Werke von Giger hingegen sind mehrheitlich aus Privatbesitz.

Links Franz Anatol Wyss, rechts HR Giger. Das Kunsthaus Grenchen führt Werke der beiden Künstler zusammen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Dieses Zusammenführen der Werke, wie es Byland gemacht hat, sei für Wyss grossartig, sagt er. Er hätte sich so etwas schon vor zehn Jahren gewünscht, als Giger noch lebte. «Ich arbeitete gerade in Berlin und hatte den Entschluss gefasst, Giger bei meiner Rückkehr in die Schweiz mal anzurufen, als ich am gleichen Tag im Radio von seinem Tod erfuhr.» Das war am 12. Mai 2014, als der Vater von «Alien» mit 74 Jahren starb. Giger, so heisst es, habe keine Konkurrenz vertragen. Doch als solche wäre diese Nebeneinanderstellung auch nicht zu verstehen.

Was macht den Menschen aus?

Es ist die «ausformulierte Verschmelzung von Mensch und Maschine», die im Kunsthaus Grenchen aktuell thematisiert ist. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Individuum und Teil eines Systems. Oder Teil gar mehrerer Systeme? Und wenn, welcher Systeme? Fragen auch zur «Herstellung des Menschen» – oder der Reproduzierbarkeit im hochtechnologisierten Zeitalter, wie wir es gerade erleben. Schliesslich dreht es sich hier immer um die Frage, was macht den Menschen aus? Wo beginnt Menschlichkeit, wo endet sie?

In der Parallelausstellung beschäftigt sich Jakob Ferdinand Rieder ebenfalls mit Maschinerie. Bild: Hanspeter Bärtschi

Und während im Neubau Maschine und aussermenschliche Intelligenz in Form von massigem Stahl und Körper dargestellt ist, beschäftigt sich im Format «20 m²» Jakob Ferdinand Rieder ebenfalls mit einer Art Maschinerie. Der digitalen, die – sagen wir mal – nichts wiegt, aber vielleicht für die menschliche Existenz mehr Gewicht hat als der schwere Stahl in den Bildern nebenan.

Rieder positioniert grossformatige Malerei quasi als Ausgangspunkt von Wahrnehmung und ergänzt sie mit einer Augmented-Reality-Applikation. Auch hier geht es um die titelgebende Frage «Machen Menschen Maschinen?» – oder, man denke an ChatGPT: Was machen Maschinen mit Menschen? Mit uns Menschen?

An die 1000 Blätter von Franz Anatol Wyss befinden sich in der Sammlung des Kunsthauses Grenchen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Eröffnung heute, 16.30 Uhr. Zu sehen bis 9. Juli 2023.