Brand bei Einfamilienhaus wegen unsachgemäss entsorgter Asche

Bei einem Einfamilienhaus in Schnottwil geriet am Samstagmorgen, 16. April ein Grüncontainer in Brand, in welchem Asche aus einer Feuerschale entsorgt wurde. Dank einem raschem Löscheinsatz der Feuerwehr konnte ein Vollbrand der betroffenen Liegenschaft verhindert werden.

16.04.2022, 14.12 Uhr