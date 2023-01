Solothurner Skigebiete warten auf Naturschnee

Schneemangel Geschlossene Skilifte: Die Solothurner Skigebiete hoffen auf Naturschnee – und denken bereits an den Sommer Sämtliche Skilifte im Kanton Solothurn haben geschlossen. Schneekanonen kommen nicht zum Einsatz. Angesichts der wärmeren Winter denken manche daran, ihr Sommerangebot zu erweitern. Doch: Ohne Unterstützung der Gemeinden geht vielerorts nichts. Thaddäus Braun und Michael Meury Jetzt kommentieren 06.01.2023, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grün statt weiss: Der Kinderskilift auf dem Balmberg muss stillstehen. Bruno Kissling

Ob mit Schlauchbooten auf der Aare oder im T-Shirt an der Sonne, es waren gewöhnungsbedürftige Szenen, die an Silvester in Solothurn zu beobachten waren. Ebenso seltsam sind die Bilder aus vielen Skigebieten der Schweiz, wo sich weisse Streifen den Berg hinab schlängeln, rechts und links davon ist es grün und braun.

Beides ist dem warmen Wetter und dem damit einhergehenden Schneemangel in der Schweiz geschuldet. Gemäss dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung ist es einer der bisher schneeärmsten Winter. Schneedepots und Schneekanonen sei dank, kann dennoch in nahezu allen grossen Skigebieten gefahren werden.

Ohne Naturschnee kein Betrieb auf dem Balmberg

Anders sieht es bei den Skiliften im Kanton Solothurn aus. Hier stehen auch die am höchsten gelegenen Lifte auf dem Balmberg oder dem Grenchenberg still. «Wenn es keinen Naturschnee gibt, kann man bei uns auch nicht Skifahren», erklärt Philipp Sterki, Mitinhaber des Skilifts auf dem Balmberg. So sei der Betrieb des Skilifts ein Hobby und man müsse nicht auf Biegen und Brechen mit Kunstschnee die Pisten öffnen.

Man sei sich aber auch bewusst, dass die Winter wärmer werden und es nicht sicher sei, wie lange es noch möglich ist, auf Naturschnee zu vertrauen. Allerdings reiche es auf dem Balmberg auch, wenn es Ende Januar noch einschneit, sagt Sterki: «Wir leben von einzelnen, schönen Momenten.»

Alfons Zbinden hilft seit Jahrzehnten ehrenamtlich bei den Skiliften Balmberg mit. Bruno Kissling

Die Skiliftbetreiber auf dem Balmberg sind aber nicht nur abhängig vom Naturschnee, sondern auch von Helfenden, die seit drei Generationen den Betrieb ermöglichen. «Ohne sie würde das Ganze nicht funktionieren», sagt Sterki. Während die Verwaltungsratsmitglieder der Sportanlagen Balmberg AG ehrenamtlich arbeiteten, sei es ihnen wichtig, den langjährigen Mitarbeitenden ihre Arbeitsstunden auch entschädigen zu können.

Schneemangel über Weihnachten nichts Neues

Auch Christoph Rauber, Präsident der Skilift Grenchenberg AG, nimmt den Schneemangel relativ gelassen: «Wir sind zwar seit Anfang Dezember bereit, aber wir sind uns auch von den vergangenen Jahren gewöhnt, dass es über Weihnachten und Neujahr keinen Schnee hat.»

Christoph Rauber nimmt den Schneemangel auf dem Grenchenberg gelassen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Denn um die Pisten überhaupt präparieren zu können, bräuchten die Betreiber 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee. Zudem hätten sie das Glück, dass sie von der Stadt Grenchen als Hauptaktionärin finanziell gestützt würden. «Sonst wäre der Betrieb der beiden Skilifte schon lange nicht mehr möglich», stellt Rauber klar.

Seine grosse Hoffnung sei aber nach wie vor, dass es in den Sportferien genügend Schnee hat. Denn dann biete der Skilift jeweils in Zusammenarbeit mit der Bro-Sport GmbH in Selzach eine Skischule an. «Unser Saisonhighlight», sagt Christoph Rauber.

Spontanität ist auf der Schafmatt Trumpf

Neben diesen beiden bekannteren Skigebieten gibt es auch noch einige lokale Skilifte im Kanton Solothurn. So zum Beispiel der Skilift Gsahl in der Gemeinde Hauenstein-Ifenthal. «Wir betreiben unseren Skilift als Verein. Somit ist er für niemanden wirtschaftlich relevant», sagt Martin Rubitschung, Präsident des Vereins Skilift Gsahl. Ausserdem seien die fixen Jahresausgaben für die Instandhaltung des Lifts durch die Sommerfeste gedeckt, die die Betreiber organisieren.

Am 22. Januar 2022 hatte es in Hauenstein-Ifenthal zwar eine dünne Schneedecke. An Skifahren war aber im Gsahl dennoch nicht zu denken. Im Bild: Martin Rubitschung, Präsident des lokalen Skilift-Vereins. Bild: Bruno Kissling

Auf Spontanität und Naturschnee setzen Tobias Gysin und sein Verein auf der Schafmatt in Oltingen: «Die insgesamt 22 Mitglieder haben wir in drei Gruppen aufgeteilt. Wenn es dann tatsächlich Schnee gibt, können wir rasch eine Gruppe aufbieten und der Betrieb ist gesichert.»

Die grössere Herausforderung sei es, die Leute informieren zu können, wenn die Piste befahrbar ist. So seien es immerhin 20 bis 40 Personen, die im Schnitt vom Angebot Gebrauch machen.

In Nunningen ist der fehlende Schnee im Moment das geringere Übel. Tobias Gasser, Präsident des Nunninger Skiliftvereins, sagt, im Moment fehle vor allem die notwendige Unterstützung aus der Gemeinde. Selbst wenn der Schnee käme, müssten zuerst organisatorische Konflikte gelöst werden. Auf die wollte er jedoch nicht näher eingehen.

Ein Bild aus besseren Tagen: Tobias Gasser vor dem Skilift in Nunningen. Bild: Kenneth Nars

«Es harzt an allen Ecken und Enden», sagt Gasser. «Es wäre natürlich schön, wenn wir den Lift wieder betreiben könnten. In Nunningen brauchen wir dank des steinfreien Untergrundes nur sehr wenig Schneefall, um den Betrieb zu öffnen.»

Bobfahren und klettern anstatt Skifahren

Doch was bedeutet der Schneemangel für die Zukunft der Solothurner Skilifte? Pascal Grolimund und sein Team von der Hohen Winde in Beinwil überlegen sich beispielsweise, in einen Bikepark zu investieren und somit das Sommerangebot zu verbessern. «Dafür bräuchten wir allerdings einen Investor, da das Eigenkapital nicht ausreicht», erklärt Grolimund.

Diesbezüglich schon etwas weiter ist Peter Hammer im Skigebiet Langenbruck. «Wir haben bereits in den 1990er-Jahren auf die Klimaerwärmung reagiert, indem wir eine Solarbobbahn und einen Seilpark gebaut haben», erklärt Hammer. In das Winterangebot investiere man aber in Anbetracht der steigenden Temperaturen keine neuen Gelder mehr.

Trotz der sinkenden Anzahl an Schneetagen auf den Solothurner Pisten und den fehlenden Investitionen in die alternden Lifte darf man jedoch auch in den nächsten Jahren noch mit gut präparierten Strecken rechnen: «Jedes Mal, wenn wir öffnen können, kriegen wir gute Feedbacks. Das motiviert uns, solange wie möglich weiterzumachen», beruhigt Sterki die Solothurner Skifahrerinnen und Skifahrer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen