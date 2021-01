Leserfotos Schnee, Sonne, heimische Tiere: Das sind die schönsten Fotos unserer Leserinnen und Leser im Januar Klicken Sie sich durch die Galerie oben durch vertraute Ansichten und neue Perspektiven aus dem Kanton Solothurn. Wollen Sie Ihr Foto auch einreichen? Klicken Sie auf das Formular unten. 26.01.2021, 11.01 Uhr

Sonnenaufgang auf der Hasenmatt (Foto von Markus Dietschi) Solothurn, ein Wintermärchen (Foto von Carmen Niederberger) "Es Härz us Schnee - meh bruchts nee!" (Foto von Melanie Iten) Solothurn in Abendstimmung (Foto von Susanne Bohner) undefined Sonnenaufgang in Gerlafingen (Foto von Jeannine Michel) Hägendorf - Morgenstimmung (Foto von Daniela Huber) Abendstimmung im verschneiten Kestenholz (Foto von Paul Bühler) Der Weissenstein von Biberist aus fotografiert (Foto von Christoph Vogt) Spaziergang im Winterwald Stelli b. Kestenholz am 24.01.2021 (Foto von Stefan Walther) Nil Gänse auf der Aare sind seltene Vögel in unserer Region. Leser Alfred Leuenbberger die beiden mit meinem Kajak überrascht. Solothurn am 26.01.2021 um 05:13 Uhr. Friedlich, ruhig, verschlafen und kalt. Wunderschön trotz Corona. (Foto und Text von Urs von Gunten) Foto von Charlotte Widmer. Winterquartier und Nahrungssuche auf dem Feld, Foto von Brigitte Trachsel. Auf dem Weg zur Röti (Foto von Doris Peter) Föhre im Sonnenuntergangslicht. Bättlerchuchi 11.01.21, Foto von Fritz Hodel. Wandflue und Bettlachberg vom Nebel umzingelt (Foto von Walo von Burg-Romanello) Der frostige Weissenstein (Foto von Walo von Burg-Romanello) undefined Sonnenuntergang auf dem Wisenberg, 11. Januar 2021, Foto von Patrick Morach Winter Wonderland am Schelten (10.01.2021 / 13.40 Uhr), Foto von Stefan Walther Gemütlich dahinschmelzen. Schneemann der besonderen Art, gesehen in Bettlach. (Foto von Walo von Burg Romanello)