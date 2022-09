Archiv der Solothurner Literaturtage von nun an im Staatsarchiv

Schenkung Bestände der Literaturtage finden im Solothurner Staatsarchiv ein neues Zuhause Die «Solothurner Literaturtage» haben ihr Archiv dem Staatsarchiv Solothurn geschenkt. Dort steht es ab sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung. 19.09.2022, 09.58 Uhr

Hier im Staatsarchiv werden die Dokumente der Solothurner Literaturtage von nun an gelagert. Hanspeter Bärtschi

Der Verein Solothurner Literaturtage hat alle Dokumente zur Entstehung und Geschichte dieser Veranstaltung der Obhut des Staatsarchivs Solothurn überlassen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Dort werden die Dokumente fachgerecht aufbewahrt und auf lange Sicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das Archiv der «Solothurner Literaturtage» dokumentiert zurzeit die Vereinsaktivitäten der Jahre 1979 bis 2012. Darin befinden sich unter anderem Unterlagen der Programmkommission, Drucksachen und Korrespondenz mit Autorinnen und Autoren, aber auch Fotografien und Tonaufnahmen, schreibt der Kanton weiter.

Die «Solothurner Literaturtage» haben sich gemäss Mitteilung verpflichtet, auch künftig die wichtigsten Vereinsunterlagen dem Staatsarchiv zu schenken, so dass eine kontinuierliche Überlieferung sichergestellt ist.

Nicht im Archiv enthalten ist gemäss Mitteilung die Sammlung der Literaturtage-Plakate im Weltformat, die sich in der Grafischen Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern befindet, sowie die Tonaufnahmen der Autorenlesungen, die in der Fonoteca Nazionale Svizzera in Lugano zu finden sind. (mgt/fan)