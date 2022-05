«Scheinflüchtlinge» Am Ende eine klare Sache: Solothurner Stimmbevölkerung lehnt Asylinitiative der SVP ab Die SVP wollte mit ihrer «Scheinflüchtlingsinitiative» die Sozialhilfe von vorläufig Aufgenommenen kürzen. Rund 55 Prozent der Solothurner Bevölkerung lehnten dies aber ab. Raphael Karpf 1 Kommentar 15.05.2022, 18.59 Uhr

Ein Asylsuchender lernt Deutsch. Gaetan Bally

55 Prozent der Solothurnerinnen und Solothurner sagten Nein. Sie wollten die Sozialhilfe von vorläufig aufgenommenen Menschen nicht noch weiter kürzen, wie es die SVP mit ihrer «Scheinflüchtlingsinitiative» gefordert hatte. Rund 6000 Stimmen machten den Unterschied aus. Alles in allem eine klare Sache.

Dabei hatte es lange nach einem knappen Resultat ausgesehen. Bei einem ersten Zwischenstand, als etwa die Hälfte der Gemeinden ausgezählt waren, hatten noch 51 Prozent die Initiative befürwortet. Und das vermeintliche Schlussresultat war mit 53 Prozent Nein-Stimmen noch einigermassen knapp. Doch dann stellte sich heraus: Gleich drei Gemeinden hatten falsche Ergebnisse gemeldet.

So hatte etwa Wangen bei Olten zuerst 88 Prozent Ja-Stimmen verkündet. Offenbar wurden aus Versehen die Resultate der unumstrittenen Schulabstimmung anstatt jene der Flüchtlings-Resultate gemeldet. In Wahrheit hatten nämlich rund 56 Prozent der Wangener die Initiative abgelehnt. Nach diesen Korrekturen belief sich der Nein-Anteil kantonsweit auf 55 Prozent.

Regierungsrätin sieht im Resultat eine Bestätigung

Erfreut über das Resultat zeigte sich die zuständige Regierungsrätin Susanne Schaffner (SP). Das Resultat zeige, «dass die Solothurnerinnen und Solothurner nicht nur gegenüber Menschen aus der Ukraine eine grosse Solidarität an den Tag legen, sondern auch solidarisch sind mit allen anderen Flüchtenden, die sich in einer ähnlichen Situation befinden».

Die finanzielle Unterstützung für diese Menschen sei heute schon sehr knapp bemessen. Das Geld reiche «gerade so» zum leben, so Schaffner. Hätte man die Sozialhilfe noch weiter gekürzt, hätte das der Integration geschadet und langfristig Mehrkosten bedeutet, ist die Chefin des Innendepartements überzeugt. Das Nein sei «ein wichtiges Zeichen gegen Ausgrenzung und für mehr Chancengleichheit».

Weiter sieht Schaffner in diesem Nein auch eine Bestätigung des Kurses, den die Regierung in Asylfragen verfolgt.

Der eine oder die andere hatte im Vorfeld vielleicht mit einem noch deutlicheren Ergebnis gerechnet – abgesehen von der SVP waren sämtliche Parteien gegen die Initiative. Wie kam es, dass es nun doch noch einigermassen knapp wurde?

Im Asylbereich seien immer viele Emotionen im Spiel, so Schaffner. Auch habe die SVP mit dem «Scheinflüchtling» einen Begriff geschaffen, den es im Asylwesen gar nicht gibt. Der Bevölkerung schon nur verständlich zu machen, worum es genau gehe, sei eine Herausforderung gewesen. «Die Information, welche Flüchtlinge aus welchen Gründen hier bleiben dürfen, war schwierig in die Bevölkerung zu transportieren.»

Und dass die finanzielle Unterstützung von Menschen, die die Schweiz in absehbarer Zeit verlassen müssen, von dieser Vorlage nicht tangiert war, diese Info haben man vielleicht zu wenig rüberbringen können. Vielleicht, so Schaffner weiter, sei der Begriff «vorläufig Aufgenommener» auch etwas unglücklich gewählt. Seien es im Endeffekt doch Leute, die auf absehbare Zeit in der Schweiz bleiben würden.

Als grossen Achtungserfolg wertet SVP-Vizepräsident Beat Künzli das Resultat, wie er im Regionaljournal Aargau/Solothurn sagt: «Fast die Hälfte der Gemeinden sagte Ja zu unserer Initiative. Das ist ein riesen Erfolg für uns.» Man werde an diesem Thema dranbleiben.

Kein klares Muster in den Gemeinden zu erkennen

45 der 107 Gemeinden sagten Ja zur Initiative. Insbesondere aus den Bezirken Thal und Gäu, aber auch in fast allen Bezirken fanden sich einzelne Gemeinden, die Ja stimmten. Ein klares Muster ist dabei nicht zu erkennen. So sagten die Städte Olten und Solothurn mit rund 70 Prozent überdeutlich Nein. Mit Grenchen sagte die dritte Stadt im Kanton aber Ja zur Initiative.

Mit 64,92 Prozent am deutlichsten Ja sagte Boningen, mit 76,47 Prozent am deutlichsten Nein Kammersrohr. Ein Patt gab es in Aedermannsdorf: 112 Stimmberechtigte sagten Ja und eben so viele Nein.

