Gabriel Noah Maurer ist neu im Tobs-Schauspielensemble

Schauspiel Der Jüngste im Solothurner Ensemble sagt: «Unsicherheit ist eine ständige Begleiterin» Gabriel Noah Maurer ist neu im Ensemble des Theaters Biel Solothurn. Im ersten Stück der Saison spielt er gleich eine Hauptrolle. Und sobald er eine Wohnung gefunden hat, will er nach Solothurn zügeln. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 22.08.2022, 16.00 Uhr

Gabriel Noah Maurer, Mitglied Schauspielensemble am Tobs. Hanspeter Bärtschi

«Die Freude am Spielen ist mir ein Motor», sagt Gabriel Noah Maurer im Gespräch in der Berner Lorraine. Hier war er fünf Jahre lang zu Hause. Während seines Studiums an der Hochschule der Künste. Nun hat ihn Schauspieldirektorin Katharina Rupp als festes Mitglied ins Ensemble ans Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs) geholt. Dort war der 28-jährige Bieler bereits vergangene Spielzeit im Stück «Nichts geschenkt» zu sehen.

«Mir kommt es nicht vor, als wäre ich neu, sondern, als hätte ich sehr lange Ferien gehabt.» Dass er die Menschen hinter der Bühne, in der Ankleide, im Bühnenbild und in der Technik bereits kennt, habe ihm den Start am Theater leicht gemacht. Die Proben für das erste Stück der Saison seien inzwischen in vollem Gang: «Bellissima», mit der Premiere am 2. September.

«Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Ensemble und darauf, neben der grossartigen Atina Tabé in der Hauptrolle spielen zu dürfen.»

Erwähnenswert sei auch die besondere Umsetzung mit der grossen Statisterie. Der Start in die neue Saison jedenfalls verspricht ein fulminanter zu werden.

Zuschauen, aber nicht abschauen

Die Zeit, die für ihn jetzt beginne, sei eine wertvolle. Es sei eine Zeit des Lernens, des Sammelns von Erfahrung.

«Ich bin zwar ausgebildet, verfüge über ein Handwerk, aber ausgelernt habe ich nicht. Ob man das je hat?»

Er sei gespannt darauf, den älteren und länger im Metier tätigen Kolleginnen und Kollegen zuzuschauen, ohne ihnen abschauen zu müssen.

Ist das nicht auch verunsichernd? «Unsicherheit ist eine ständige Begleiterin», weiss er. Und Sicherheit komme durch Vorbereitung. Sie sei wesentlich und nehme entsprechend viel Raum ein. Einer der grossen Begriffe im Studium sei Bewusstheit. Die Auseinandersetzung mit der Aussenwirkung, der Eigenwirkung und die Diskrepanz, die daraus entstehe.

Alles in allem sei Schauspiel vor allem eine Beschäftigung mit sich selbst, der Körper dabei das Instrument. «Alles, was mit Schauspiel zusammenhängt, beinhaltet viel Psychologie», so Maurer. Man habe stets ein kritisches Auge auf sich. Und man lerne sich selbst kennen, im Positiven wie im Negativen. «Kein Trauma bleibt verborgen, und mag es noch so klein sein.»

«Hier darf ich gesehen werden»

Die Bühne sei schon immer ein Bedürfnis gewesen, seit frühester Schulzeit. Maurer hat diese mehrheitlich an der Steiner-Schule in Biel und in Ittigen verbracht. Als Schüler hat er an Jugendtheater-Projekten mitgewirkt, etwa am Berner Schlachthaustheater. Der Berufswunsch sei früh klar gewesen. Er ist dankbar dafür, dass seine Eltern ihn nicht dazu angehalten hatten, «zuerst einen richtigen Beruf zu erlernen».

Heute biete die Bühne ihm die Möglichkeit, «auf eine nicht aufdringliche Art im Rampenlicht zu stehen». «Theater ist für mich das ideale Medium, eine angeborene Eigenschaft zu kanalisieren und zu leben. Hier darf ich gesehen werden.»

Besonderheit «Solothurn»

Die Zeit seines Studienabschlusses war geprägt durch die Pandemie. Dass das Engagement am Tobs gerade in diese Zeit gefallen sei, sei ein Glück. «Die Branche ist zwei Jahre fast still gestanden.» Corona habe die Digitalisierung vorwärtsgetrieben, auch im Theater. Dass diese Entwicklung das Theater aber grundlegend verändern könnte, das bezweifelt er.

«Die Magie des Theaters liegt darin, dass 200, 300, 600 Menschen gleichzeitig einen Moment teilen. Es braucht dieses direkte, diese Mensch-zu-Mensch-Situation. Keine digitale Umsetzung wird das je herstellen können.»

Die Tage in Bern sind gezählt, sobald Gabriel Noah Maurer eine Wohnung in Solothurn findet, wird er der Aare entlang ein paar Kilometer flussabwärts ziehen.

«Ich freue mich darauf, Solothurn besser kennen zu lernen.»

Er habe das Publikum als ein sehr offenes und herzliches erlebt und auch die Verankerung der Theaterkultur in der Stadt sei eine ganz besondere. «Das ist sicher auch Katharina Rupp zu verdanken.»

Gabriel Noah Maurer ist in Biel geboren und aufgewachsen. 2021 hat er sein Studium an der Hochschule der Künste in Bern abgeschlossen. Maurer spielt in der SRF-Serie «Nr. 47» mit und war in den Kinofilmen «Der Verdingbub» (2010), «Heimatland» (2015), «Mario» (2017) und «Das Ende der Unschuld» (2021) zu sehen.

