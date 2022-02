Schaffner wartet auf Berset Fällt bald die Maskenpflicht an Solothurner Primarschulen? Die Anzeichen verdichten sich Eigentlich wollte die Solothurner Regierung Stellung zur Petition beziehen, die die Abschaffung der Maskenpflicht an der Primarschule verlangt. Das Geschäft wurde kurzfristig verschoben. Weil der Bundesrat bald lockert? Susanne Schaffner scheint sich damit grundsätzlich anfreunden zu können. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 01.02.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sind die Masken an Solothurner Primarschulen bald wieder Geschichte? Donato Caspari

Noch gilt sie, die Maskenpflicht an den Schulen ab der ersten Klasse. Es gibt aber Anzeichen, dass sie bald schon fallen könnte. Möglicherweise sogar vor Ende Februar – bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Massnahme eigentlich angeordnet.

Eigentlich hätte die Regierung in ihrer Sitzung am Dienstagmorgen zwei Geschäfte zu diesem Thema traktandiert gehabt. Zum einen eine Stellungnahme zur Petition «Keine Maskenpflicht für Kinder an der Primarschule». Zur Erinnerung: Nach dem Entscheid des Kantons, die Maskenpflicht auf Erst- und Zweitklässler auszuweiten, wurde Kritik laut. Nebst Demonstrationen in Solothurn und Olten wurde eine Petition an die Regierung übergeben, die von mehreren tausend Personen unterschrieben wurde.

Und zum anderen war in der Regierungssitzung eine Stellungnahme zu «diversen Eingaben» zur Masken- und Testpflicht traktandiert gewesen.

Spontandemo am 13. Januar 2022 vor dem Rathaus in Solothurn gegen die Maskenpflicht an Primarschulen. zvg

Regierung hat beide Geschäfte verschoben

Beide Geschäfte wurden nun aber kurzfristig verschoben. Der Grund: Man habe sie «angesichts der für am Mittwoch zu erwartenden Beschlüsse und/oder Ankündigungen des Bundesrates zurückgestellt, um bei der Beantwortung der Eingaben den aktuellen – sich dynamisch entwickelnden – Gegebenheiten möglichst gerecht zu werden».

Weitere Erklärungen sind aus dem Solothurner Rathaus nicht zu bekommen. Was im Klartext damit gemeint ist, bleibt Interpretationssache. Eine mögliche Interpretation: Die Regierung rechnet damit, dass der Bundesrat Lockerungen beschliessen oder aber zumindest in die Vernehmlassung schicken wird.

Regierungsrätin Susanne Schaffner. Hanspeter Bärtschi

Damit scheint man sich in Solothurn grundsätzlich anfreunden zu können, wie Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner festhält:

«Es ist wichtig, der Bevölkerung nach Monaten mit einschränkenden Massnahmen eine Perspektive zu bieten. Daher erscheint es angebracht, dass Bund und Kantone nun über Lockerungen diskutieren.»

Noch etwas vorsichtiger gab sich zuletzt Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Mit grossen Lockerungsschritten solle noch zugewartet werden, bis der Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht sei.

Schulmassnahmen liegen in der Kompetenz der Kantone

Nun sind Massnahmen an den Schulen natürlich Sache der Kantone. Solothurn könnte sie unabhängig vom Bundesrat lockern oder beibehalten. Nur: Auch die Massnahmen im Schulbereich müssen verhältnismässig sein. Und ein Kriterium hierfür war in Vergangenheit immer auch, welche Einschränkungen für den Rest der Gesellschaft gelten.

Bundesrat Alain Berset. Alex Spichale

Wenn der Bundesrat nun eine Mehrheit der Massnahmen aufheben sollte, würde sich zumindest die Frage stellen, wieso Kinder im Schulalltag einen Sondereffort zur Eindämmung der Pandemie leisten sollten.

Sollte Solothurn nun tatsächlich mit dem Gedanken spielen, die Maskenpflicht demnächst aufzuheben, dann müsste man die Massnahme auch nicht mehr vor den Petitionären verteidigen und möglichen weiteren Gegenwind provozieren. Das würde erklären, wieso die beiden Geschäfte verschoben wurden. Das Problem hätte sich von selbst erledigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen