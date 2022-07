Schädling Der Maiswurzelbohrer treibt sein Unwesen im ganzen Kanton Solothurn – nächstes Jahr gilt auf vielen Feldern ein Anbauverbot Wegen des Maiswurzelbohrers müssen sich alle Landwirte im Kanton Solothurn neue Flächen für ihren Mais suchen. Der Geschäftsführer des Bauernverbands spricht über die Herausforderungen, gerade für Bauern in hügeligen Gebieten. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 29.07.2022, 14.00 Uhr

Der Maisschädling. SZ

Der Maiswurzelbohrer wütet im Kanton Solothurn: In sieben von acht Fallen wurden bei der letzten Kontrolle am 20. Juli Käfer entdeckt, wie es in einer Mitteilung des Bildungszentrums Wallierhof heisst.

Wird ein Maiswurzelbohrer gefangen, darf im Umkreis von zehn Kilometern nicht auf denselben Feldern wie im Vorjahr Mais angebaut werden. Es gilt ein sogenanntes Verbot von Mais nach Mais.

Die aktuellen Fänge haben gemäss Wallierhof zur Folge, dass sich die betroffenen Gebiete im kommenden Jahr erstmals über den ganzen Kanton erstrecken werden. «Betroffen sind sämtliche Solothurner Gemeinden und dementsprechend alle Parzellen, auf denen dieses Jahr Mais angebaut ist.»

Betriebe, die Flächen ausserhalb des Kantons Solothurn bewirtschaften, müssten sich bei den entsprechenden kantonalen Pflanzenschutzfachstellen informieren.

Der Schädling ist ein bekanntes Problem

Edgar Kupper, Geschäftsführer des Solothurner Bauernverbandes, sagt auf Anfrage: «Es ist ärgerlich, dass sich das Ungeziefer im ganzen Kanton Solothurn ausgebreitet hat und die Massnahme nun auf den ganzen Kanton ausgedehnt werden muss.»

Es handle sich aber nicht um ein neues Problem, der Maiswurzelbohrer habe die Landwirte schon im vergangenen Jahr vor Herausforderungen gestellt.

Edgar Kupper, Geschäftsführer des Solothurner Bauernverbands. Michel Lüthi

«Besonders schwierig kann der Mais nach Maisverbot für Landwirte in Grünregionen werden», sagt Kupper. In diesen hügeligen Gegenden, wie etwa im Thal und im Bezirk Thierstein, hätten die Bäuerinnen und Bauern weniger geeignete Flächen zur Verfügung. Sie könnten die Fruchtfolgen nicht ohne weiteres umstellen. «Vielleicht ‹verleidet› einigen Bauern der Maisanbau›», so Kupper.

Finden die Larven keine Maiswurzeln, verhungern sie

Mit dem Verbot des Anbaus von Mais nach Mais soll der Entwicklungszyklus des Maiswurzelbohrers unterbunden werden. Der Käfer legt im Herbst seine Eier in den Boden von Maisparzellen, im Folgejahr schlüpfen die Larven. Diese fressen neue Maiswurzeln ab. Die Folge: Die Pflanzen knicken um oder sterben ab. Finden die Larven keine Maiswurzeln, haben sie keine Nahrung und verhungern im Boden.

Mit dem Mais nach Maisverbot soll der Zyklus des Maiswurzelbohrers unterbunden werden. Andrea Tina Stalder

Die Landwirte müssen vorausplanen und den Mais jeweils auf einem anderen Teil ihres Landes anbauen als im Jahr zuvor. So vorauszuplanen, wird vom Amt für Landwirtschaft sowieso empfohlen. Doch je stärker die Einschränkungen bei der Abfolge der Kulturen, desto grösser sei auch die Herausforderung, sagt Edgar Kupper.

Nichtsdestotrotz windet er seinen Berufskolleginnen und Berufskollegen ein Kränzchen:

«Die Bauern nehmen sich dieser Aufgabe an.»

Es sei selbstverständlich, dass man beim Kampf gegen eine Krankheit oder ein Ungeziefer mitmache. «Wir alle wollen verhindern, dass der Maiswurzelbohrer zu einem noch grösseren Problem wird.»

Die Mitteilung des Wallierhofs dient als Vorinformation, damit die Landwirte ihre Fruchtfolge entsprechend planen können. Die Verfügung folgt im Herbst.

