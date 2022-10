Schädling Der Kanton Solothurn intensiviert die Überwachung des Japankäfers: Bisher gab es keine weiteren Funde Nachdem in Neuendorf im Kanton Solothurn ein einzelnes Exemplar des Japankäfers gefangen wurde, führten intensivierte Kontrollen zu keinen weiteren Funden. 10.10.2022, 14.30 Uhr

Der Japankäfer ist an den weissen Haarbüscheln zu erkennen. Shutterstock

Nach dem Fund eines Japankäfers Ende Juli in Neuendorf hat der kantonale Pflanzenschutzdienst die Überwachung im Raum Olten/Neuendorf intensiviert. Es wurden keine weiteren Exemplare des Schädlings gefunden, wie der Kanton mitteilt. Die Alpennordseite der Schweiz bleibt also frei vom Japankäfer.

Gemäss Einschätzung der Expertinnen und Experten des kantonalen und des eidgenössischen Pflanzenschutzdienstes und von Agroscope handelte es sich beim gefundenen Exemplar um einen einzelnen «blinden Passagier». Dieser sei vermutlich mit dem Personen- oder Warenverkehr vom Süden her über die Alpen gekommen.

Um deren Verbreitung in der Schweiz zu verhindern, werden eine ganze Reihe von Pflanzenschädlingen und -krankheitserregern – so genannte Quarantäneorganismen – überwacht. Die Überwachung erfolgt durch die kantonalen Pflanzenschutzdienste in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst sowie Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung.

Ausbreitung im Tessin

Der Japankäfer kann sowohl im Larvenstadium als Engerling wie auch als erwachsenes Insekt beträchtliche Schäden an über 300 verschiedenen Wirtspflanzen verursachen.

Von Norditalien breitet sich der Käfer seit 2014 auf dem europäischen Festland aus. 2017 wurden im Südtessin die ersten Käfer in der Schweiz gefangen und konnte sich dort inzwischen trotz Gegenmassnahmen etablieren. Deshalb wurde im Südtessin 2020 eine Befallszone für den Japankäfer ausgeschieden.

Der Japankäfer ist etwa einen Zentimeter gross und gleicht dem einheimischen Gartenlaubkäfer. Ein sichtbarer Unterschied sind die weissen Haarbüschel auf dem hintersten Körpersegment, die nur der Japankäfer aufweist. (sks)