Schadenersatz Private Kesb-Beistände machen Fehler, der Staat muss dafür bezahlen: Jetzt reagiert der Kanton Solothurn Die Zahl der Staatshaftungsfälle im Solothurnischen steigt. Der Hauptgrund dafür: Kesb-Beistände, die Fehler machen. Abhilfe schaffen wollen die Behörden nun mit Nachhilfeunterricht. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Büros der Kesb in Solothurn: Oft werden enge Angehörige als private Beistandspersonen eingesetzt. Hanspeter Bärtschi

Wenn sie Fehler machen, muss der Staat dafür aufkommen. Und somit, wenn es ganz schief kommt, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die Rede ist von privaten Beiständen. Eingesetzt werden diese von den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb). Eine Beistandschaft wird angeordnet, wenn eine Person wichtige Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen kann. Oft werden Familienangehörige oder nahestehende Personen mandatiert.

Fehler von Beiständen sind der Hauptgrund dafür, dass im Kanton Solothurn immer mehr Staatshaftungsfälle verzeichnet werden. Das zeigen Zahlen, die diese Zeitung im Sommer publik machte. Jährlich gibt es acht bis zwölf Schadenersatzbegehren wegen Fehlern, die private Beistände verursacht haben sollen. Zwar betont der Solothurner Regierungsrat:

«Da diese Schäden nicht durch Staatsangestellte verursacht werden, ist der Handlungsspielraum für Qualitätsverbesserungen durch den Staat begrenzt.»

Dennoch ergreift das zuständige Departement des Innern weitere Massnahmen. Dies kündigt die Regierung in ihrer Stellungnahme zu einem Vorstoss von SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann an.

Die Qualität könne einzig bei der Auswahl der privaten Beistandspersonen und deren Schulung beeinflusst werden, heisst es. Deshalb bietet das Departement nun – zusammen mit den Sozialregionen und einer externen Fachperson – eine Art Nachhilfeunterricht an.

Neu soll es eine Videoschulung für Beistände geben. «Die Beistandspersonen sollen auf noch zugänglichere Weise auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen werden», lautet die Idee. Heute stehen ihnen als Hilfestellung nur Unterlagen wie ein Handbuch zur Verfügung.

Leistungen zu spät beantragt

Wann kommt es überhaupt zu Schäden, für die am Ende der Staat geradestehen muss? Nach Angaben von Sozialfachleuten sind nicht selten Senioren von entsprechenden Fehlern betroffen: Weil ihre Beistände beispielsweise zu spät Ergänzungsleistungen bei der Ausgleichskasse beantragt haben. Weil sie Fristen bei der Invalidenversicherung verpasst haben. Oder weil sie Tarife für Pflegeleistungen zu tief vermerkt haben. Ein solcher Fall kann dann rasch Kosten von mehreren tausend Franken nach sich ziehen.

Dass der Kanton für Schäden haftet, die Beistände verursachen, hat mit einer Gesetzesänderung zu tun. Seit 2013 gilt in solchen Fällen die Staatshaftung. Früher hafteten zuerst der Vormund und die einstigen Vormundschaftsbehörden. Danach die zuständigen Gemeinden. Und erst dann, bei einem allfälligen Ausfall, war der Kanton an der Reihe. Heute wird sogleich der Kanton zur Kasse gebeten.

Geld zurückholen? Das klappt selten

Der Kanton oder seine Versicherung können versuchen, die Schadensumme bei den Beiständen einzufordern. Wirklich erfolgversprechend ist dies allerdings nicht, wie der Regierungsrat einräumt: «Die Voraussetzungen für einen Regress sind nur selten erfüllt.» Denn dafür muss ein Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht worden sein.

Im Schnitt 14’500 Franken pro Schadensfall Von 2017 bis 2021 gab es insgesamt 44 Staatshaftungsfälle, in denen sich die Forderungen als ganz oder teilweise begründet erwiesen. Das sind 45 Prozent aller abgeschlossenen Fälle. Die Behörden schlossen meist Vergleiche mit den Geschädigten, es floss Geld: Insgesamt wurden 640'000 Franken ausbezahlt. Das macht im Schnitt über 14'500 Franken pro Schadensfall. In neun von zehn dieser Fälle sprang die Haftpflichtversicherung des Kantons ein. Im besagten Zeitraum wies der Kanton in 53 Fällen (Gesamtforderungen: 5,6 Millionen Franken) die Forderungen als unbegründet ab. (sva)

In den vergangenen fünf Jahren nahm der Kanton in insgesamt drei Staatshaftungsfällen erfolgreich Regress, nennt die Verwaltung erstmals Zahlen dazu. In einem weiteren Fall werde der Regress aktuell noch geprüft. Zudem sei in zwei grossen Fällen die Regressforderung auf die Versicherung des Kantons übergegangen, nachdem diese den Schaden bezahlt habe. In 38 Fällen habe man jedoch keinen Regress genommen, «weil die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt waren».

Allein: Wenn man berücksichtige, dass es im Kanton rund 3200 Erwachsene mit Schutzmassnahmen gibt, könne man bei acht bis zwölf Schadenersatzbegehren pro Jahr nicht auf ein Qualitätsproblem schliessen. Zumal, wie der Regierungsrat betont, nicht alle Begehren begründet seien.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen