Volldampf Giorgio Tuti auf dem Abstellgleis? Mitnichten! Trotz Rücktritt als SEV-Präsident sagt er: «Gewerkschaftsarbeit ist eine Lebenshaltung» Nach 14 Jahren tritt der Solothurner Giorgio Tuti als höchster Schweizer Eisenbahngewerkschafter zurück und geht in Frühpension. Von Ruhestand kann allerdings keine Rede sein. Er bleibt auf europäischer Ebene aktiv und will künftig öfter mit dem Mountainbike auf den Weissenstein. Olivia Folly Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Giorgio Tuti tritt als SEV-Präsident und damit als höchster Bähnler der Schweiz zurück. Zugleich bleibt er auf europäischem Parkett aktiv. Bild: Corinne Glanzmann

«Ich gehe nicht mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich gehe mit zwei lachenden Augen», sagt Giorgio Tuti. Denn der SEV, die Gewerkschaft des Verkehrspersonals, sei in einem soliden und gesunden Zustand: «Wir konnten in fast allen Unternehmen der Branche Gesamtarbeitsverträge abschliessen. Und wir haben gute politische Rahmenbedingungen für den öffentlichen Verkehr», sagt der bald 59-Jährige, der in wenigen Tagen das SEV-Präsidium abgibt.

Auch sei er stolz, dass seine Gewerkschaft es geschafft habe, den Service public im Personenverkehr hochzuhalten und gute Dienstleistungen für die Bevölkerung zu generieren: «Dass eben zum Beispiel auch in einem abgelegenen Dorf ein Bus fährt, auch wenn es aus finanzieller Sicht nicht rentiert», sagt Giorgio Tuti. Über 25 Jahre war der Langendorfer beim SEV, 14 Jahre davon als Präsident. Nun sei ein guter Zeitpunkt für eine Amtsübergabe, so Tuti, der im November 2022 auch sein Amt als Co-Vizepräsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes abgab.

Grosse Wertschätzung von beruflichen Kontrahenten

Seinen Gewerkschaftsmantel wird er dennoch nicht ganz ausziehen. Giorgio Tuti ist ein Vollblutgewerkschafter. Mit Leib und Seele kämpft er seit über 35 Jahren für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In seiner beruflichen Laufbahn setzte er sich ein für faire Arbeits- und Lebensbedingungen, für einheitliche Ausbildungen und gegen Lohndumping.

Am Verhandlungstisch mit den Sozialpartnern kämpfte er jeweils hart für die eigenen Positionen. Dennoch wird er auch von beruflichen Kontrahenten sehr geschätzt: «In allen Verhandlungs- und Konfliktsituationen war er stets offen für Lösungen, sofern diese für beide Seiten Vorteile brachten. Dank seiner zugänglichen Art konnten wir viele potenzielle Konflikte frühzeitig lösen», sagt etwa Markus Jordi, HR-Chef bei den SBB und Verantwortlicher für die SBB-Sozialpartnerschaft.

Angesprochen auf die wohlwollenden Worte seines beruflichen Gegners sagt Giorgio Tuti: «Ich konnte in der Sache immer sehr hart sein. Aber ich habe versucht, mich mit meinem Gegenüber immer respektvoll zu verhalten, und habe dies auch von der Gegenseite erwartet. Ich denke, dass der gegenseitige Respekt sehr wichtig ist.»

Kindheit in italienischer Arbeiterfamilie in Gerlafingen

Aufgewachsen in einer italienischen Arbeiterfamilie in Gerlafingen, wurde bei Giorgio Tuti der Sinn nach Gerechtigkeit früh geweckt: «Politik, Migration, Gewerkschaften und Gerechtigkeit waren bei uns am Mittagstisch ein Dauerthema», sagt der Solothurner. Sein Vater und seine Grosseltern arbeiteten bei der Von Roll in Gerlafingen, seine Mutter machte Heimarbeit.

Sein beruflicher Werdegang als Gewerkschafter war also keinem Zufall geschuldet. Für Giorgio Tuti ist die Gewerkschaftsarbeit viel mehr als ein Beruf: «Das ist nicht nur ein Job, das ist eine Lebensaufgabe; eine Lebenshaltung. Das kann man nicht einfach abstreifen.»

Frühpension, aber kein Ruhestand

Es erstaunt daher auch nicht, dass sich der Solothurner auch künftig als Gewerkschafter engagiert. Mitte Jahr lässt er sich zwar frühpensionieren, von Ruhestand kann aber keine Rede sein. Für die nächsten vier Jahre bleibt er oberster europäischer Bahn-Gewerkschafter. Als Präsident der Eisenbahnsektion der Europäischen Transportarbeiter-Föderation, mit Sitz in Brüssel, führt Giorgio Tuti 83 Gewerkschaften aus 37 europäischen Ländern.

Auch auf europäischem Parkett gibt es noch viel zu tun. Wie in der Schweiz werden auch in der EU im öffentlichen Verkehr dringend neue Arbeitskräfte gesucht. Weil die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, müssen in den nächsten zehn Jahren 40 bis 50 Prozent der Angestellten ersetzt werden. «Das gelingt uns nur, wenn die Unternehmen solide, sichere und attraktive Arbeitsplätze anbieten können», sagt Giorgio Tuti.

Mehr Zeit für Familie, Freunde und das Malen

Nebst diesem Mandat ist der baldige Frührentner offen für neue, spannende Projekte. Obwohl er seinen Terminkalender nicht gleich wieder überstrapazieren möchte. «Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht gleich wieder mit zu viel neuer Arbeit zupflastere», sagt der Solothurner.

Denn schliesslich möchte er seine neue Freiheit auch nutzen, um mehr Zeit mit seiner Familie und Freunden zu verbringen, um zu malen oder auch einfach mal in einem Buch zu lesen. Häufiger als bisher wird er künftig wohl auch auf dem Mountainbike in Richtung Weissenstein anzutreffen sein. Langweilig dürfte es dem umtriebigen Gewerkschafter nicht werden, auch dann nicht, wenn er am 1. Februar 2023 sein Amt als SEV-Präsident an seinen Nachfolger Matthias Hartwich übergibt.

Weggefährten zum Rücktritt von Giorgio Tuti

Markus Jordi, HR-Chef bei den SBB

Markus Jordi, HR-Leiter bei den SBB und Mitglied der Konzernleitung. Bild: Christine Strub

«Ich habe mit Giorgio Tuti während vielen Jahren auf nationaler und internationaler Ebene zusammengearbeitet. Er als Präsident unserer grössten Gewerkschaft, ich als Verantwortlicher für die Sozialpartnerschaft der SBB. Giorgio Tuti ist ein Vollblutgewerkschafter. Zugleich war er in allen Verhandlungs- und Konfliktsituationen stets offen für Lösungen, sofern diese für beide Seiten Vorteile brachten. Ich habe ihn stets als gradlinig und verbindlich erlebt; er hat stets Wort gehalten. Dank seiner zugänglichen Art konnten wir viele potenzielle Konflikte frühzeitig lösen. Dabei half auch seine humor- und gemütvolle Art – verbunden mit einer grossen Portion Schalk.»

Ueli Stückelberger, Direktor Verband öffentlicher Verkehr

Ueli Stückelberger. Bild: Jakob Ineichen

«Ich erlebte Giorgio Tuti immer als fröhlichen, begeisterungsfähigen Menschen, der wusste, was er wollte. Man spürte seine Energie. Er ist auch ein kleines Schlitzohr – im positiven Sinn gemeint! Ich schätzte an Giorgio vorab seine lösungsorientierte Art. Er wusste, was er wollte (ich jeweils auch), er konnte aber andere Meinungen stets respektieren. So entstanden dann gute Lösungen und nicht faule Kompromisse.»

Paul Rechsteiner, Ex-Präsident Schweizerischer Gewerkschaftsbund

SP-Ständerat Paul Rechsteiner war früher Präsident des Schweizer Gewerkschaftsbundes. Bild: Alessandro Della Valle

«Giorgio Tuti ist kein gelernter Eisenbahner. Dank seiner Fähigkeiten wurde er aber rasch zur Identifikationsfigur für die Mitglieder der Verkehrsgewerkschaft. Auch als Vizepräsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds hat er gerade bei Konflikten immer wieder sehr integrierend gewirkt. Als ausgezeichneter Redner war Giorgio ein Präsident der Herzen. Aber er verfügt auch über einen weiten Horizont. Das kommt ihm als Präsident des europäischen Dachverbands der Eisenbahngewerkschaften sehr entgegen. Die hohe Qualität des schweizerischen öffentlichen Verkehrs ist auf europäischer Ebene ein starkes Argument für den Service public.»

Vania Alleva, Präsidentin der Schweizer Gewerkschaft Unia

Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia. Bild: Alessandro Della Valle

«Ich habe Giorgio Tuti als integren und lösungsorientierten Gewerkschaftskollegen erlebt. Seine integrative Art zeichnet ihn aus. Wir haben uns das Vize-Präsidentschaftsamt beim SGB geteilt und daher eng zusammengearbeitet. Insbesondere als im halben Jahr zwischen dem Abgang von Paul Rechsteiner im November 2018 und dem Beginn von Pierre-Yves Maillard im Mai 2019 den SGB gemeinsam geführt haben. Das war eine intensive und sehr konstruktive Zeit.»

Pierre-Yves Maillard, Präsident Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Der Waadtländer Pierre-Yves Maillard ist seit Mai 2019 auch Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Bild: Anthony Anex/KEYSTONE

«Giorgio Tuti ist ein toller Gewerkschafter und ein netter Mensch. Er hat ein unglaubliches Gespür für die Menschen. Er ist immer guter Laune. Auch in hitzigen Diskussionen lässt er sich nicht leicht aus der Ruhe bringen. Er kann sehr klar und direkt sein, ist aber auch immer respektvoll; immer darauf bedacht, eine konstruktive Lösung zu finden. Ich bedauere, dass er zurücktritt. Als Vizepräsident des SGB spielte er eine wichtige Rolle. Er hatte gute Beziehungen zur Basis. Sein Abgang ist ein grosser Verlust für uns, aber ich verstehe seinen Entscheid.»

