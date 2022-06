Solothurner Kantonsrat sieht Verlagerung auf ÖV gefährdet

Baustellen ÖV-Stress in Oensingen wegen Bauarbeiten: Der Regierungsrat will die Region nicht vom öffentlichen Verkehr abhängen Wenn die SBB bauen, kommt es oft zu Zugausfällen. Jüngst sorgte dies in Oensingen für Ärger. Ein Kantonsrat sieht nun die angestrebte Verlagerung auf den ÖV gefährdet. Christof Ramser Jetzt kommentieren 21.06.2022, 19.40 Uhr

Auch kommenden September wird der IC5 wiederum nicht in Oensingen halten. Bruno Kissling

An sechs Wochenenden im April und Mai war der drittgrösste Bahnhof im Kanton Solothurn vom Fernverkehr abgekoppelt. Weil die SBB Unterhaltsarbeiten zwischen Oensingen und Wangen an der Aare durchführten, wurde der Intercity 5 über die Neubaustrecke umgeleitet und hielt nicht in Oensingen.

Gar nicht erfreut ob der Ausfälle war Oensingens Gemeindepräsident und Mitte-Kantonsrat Fabian Gloor. Zwar fuhren Ersatzbusse, «diese Lösung funktionierte aber nicht wirklich gut», sagt Gloor. Sowohl privat als auch auf der Gemeinde erhielt er Rückmeldungen, wonach die Kommunikation wie die Ersatzlösungen «suboptimal» aufgegleist gewesen seien.

Es sei nicht auszuschliessen, dass deswegen das Auto für so manche als attraktive Alternative erschien, sich die Verschlechterungen im ÖV-Angebot also zu Gunsten des Individualverkehrs ausgewirkt hätten. Gerade die Verbindung nach Olten, wo Anschlüsse in mehrere Zentrumsstädte bestehen, sei sehr wichtig. Gloor:

Fabian Gloor, Kantonsrat Mitte. Ueli Custer

«Sollte es infolge von Baustellen wieder zu Ausfällen oder Fahrplanreduktionen kommen, muss dies für Oensingen oder auch anderswo im Kanton besser laufen.»

Aber nicht nur Oensingen selber, auch das Thal und das Bipperamt seien von den Verbindungen im Gäuer Hauptort abhängig. Deshalb pocht Gloor künftig auf einen Shuttlezug zwischen Oensingen und Olten.

«Wir stellen ebenfalls fest, dass Bauarbeiten auf dem Schienennetz zunehmend grosse Auswirkungen auf den Betrieb haben», schreibt nun der Regierungsrat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage von Fabian Gloor.

Beim Ausfall von Fernverkehrszügen sei ein Ersatzangebot «sehr schwierig», da die Reisezeitdifferenz zum ursprünglichen Fahrplan sehr gross sei. Man engagiere sich aber dafür, dass zumindest in der Hauptverkehrszeit zusätzliche Züge verkehren.

«Ich hoffe, dass sich der Regierungsrat dafür einsetzt und die Regionen nicht im Regen stehen lässt», sagt Gloor mit Blick auf angekündigte Baustellen, die in den nächsten beiden Jahren erneut für Ausfälle sorgen werden. So werden an einem Septemberwochenende 2022 die IC5-Züge weder in Oensingen noch in Grenchen Süd halten. Aber auch Baustellen von ASM, BLS, BLT, OeBB und RBS werden gemäss Regierung «grössere Auswirkungen auf den Verkehr haben».

