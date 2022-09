Samuel Blatter steht mit dem Programm «balz okay» auf der Bühne

Samuel Blatter Solothurner Musiker hofft mit seinen Mundartsongs nicht nur die Herzen, sondern auch den Verstand des Publikums zu erreichen Nachdem der Solothurner Musiker und Kabarettist Samuel Blatter bis vor kurzem immer mindestens im Duo unterwegs war, steht er nun mit seinem ersten Soloprogramm «balz okay» auf der Bühne. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einzig mit Synthesizer und Riesenlametta unterwegs - Musiker Samuel Blatter mit «balz okay». Bruno Kissling

Samuel Blatter besitzt eigentlich einen Master der Jazzschule Luzern in den Fächern Klavier und Komposition. Trotzdem hat er sich dafür entschieden, nur noch mit einem Synthesizer aufzutreten – jedenfalls was seine neue Einmann-Show «balz okay» betrifft. Einer der Gründe, weshalb er sich bezüglich Instrumentarium so stark einschränkt, ist das Ziel, alles mit dem ÖV transportieren zu können.

Auch für seinen Umzug von Solothurn – dort ist Blatter aufgewachsen und zur Schule gegangen – nach Olten im Jahr 2009 war der ÖV ein zentrales Kriterium: «Für mich war es damals wichtig, gute ÖV-Verbindungen in die restliche Schweiz zu haben und meine Freundin wollte vor allem viel Natur für unsere Haustiere.» Seit 2018 wohnt das Paar nun in Kappel.

Blatters «balz okay» ist ein musikalisches Mundartprojekt, welches genauso schräg wie verträumt daherkommt. In seiner gut 60-minütigen Show trägt der Musiker und Kabarettist Lieder vor, die witzig aber auch gefühlvoll gefärbt sind und garantiert in keine Schublade passen. Mit Synthesizer, teils treibenden Beats und dem Einsatz von Kopfstimme, mutet Blatters Musik denn auch äusserst eigenwillig und ziemlich psychedelisch an.

Zwar brauche es etwas Mut, ganz alleine auf der Bühne zu stehen, dafür könne er sich aber auch fast alles erlauben, so der 40-Jährige. «Bisher war ich immer mit anderen Leuten unterwegs. Da muss man darauf achten, dass es für alle irgendwie stimmt.» Dass er nun alleine auf der Bühne stehe, gebe ihm viele Freiheiten.

Herz und Kopf werden angesprochen

Als Solokünstler sei er nun in der Situation, nur für sich sprechen zu können, was es ihm erlaube, auch gesellschaftskritisch und doppelbödig zu performen; so wie beispielsweise in seinem Song «Steigarte-Romantik». In diesem Song weist Blatter zynisch-sarkastisch auf die Unsinnigkeit und Schädlichkeit solcher Gärten hin.

Und auch in seinem Lied «Minigolfbahn», in welchem er auf die fortschreitende Digitalisierung abzielt, kritisiert er den Umstand, dass eine Vielzahl an Arbeitsplätzen deswegen überflüssig werden – auch sein eigener als Musiker.

«Ich brauchte lange, um Zugang zur schweizerdeutschen Musik zu finden», erinnert sich Blatter. Bis vor rund zehn Jahren komponierte er darum in Englisch.

«Immer wenn ich ein Lied in Mundart sang, kam es mir vor wie ein Song von Gölä.»

Dies sei mittlerweile – dank genügend Einfluss anderer Mundart-Bands – nicht mehr der Fall. Inzwischen geniesse er das Singen in seiner Muttersprache, gerade auch, weil das Publikum nun alles verstehe. «Auf diesem Weg erreichen meine Lieder – so hoffe ich jedenfalls – nicht nur die Herzen der Zuhörenden, sondern auch deren Verstand.»

Ein Highlight von Blatters bisheriger Karriere steht dieser Tage auf dem Programm: Der New Yorker Musiker und Multiinstrumentalist «Miwi La Lupa» nutzt eine Pause in der Welttournee der Band «Bright Eyes», um zusammen mit seinem alten Freund Samuel Blatter in der Schweiz vier exklusive Konzerte zu spielen. Eines davon wird am 17. September im Solothurner «Kreuz Kultur» stattfinden. Beide Künstler werden jeweils eigenes Material präsentieren, sich aber auch supporten sowie gegenseitig begleiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen