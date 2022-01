Safetest AG «Gesetzliche Voraussetzungen nicht mehr erfüllt»: Kanton schliesst privates Testcenter in Solothurn Die Safetest AG hatte im Kanton zwei Testzentren betrieben. Dasjenige an der Dornacherstrasse in Solothurn haben die Kantonsbehörden nun schliessen lassen. Es ist nicht das erste Testcenter der Firma, das dichtgemacht wird. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 05.01.2022, 18.21 Uhr

Das Corona-Testcenter im Perron 1 in Solothurn ist geschlossen. Hansjörg Sahli

Über 30'000 neue Fälle schweizweit, über 600 im Kanton Solothurn. Die schiere Anzahl der Neuansteckungen fordert die Testzentren stark. Das gilt insbesondere für diejenigen im Kanton Solothurn. Denn: Auf die Anzahl Einwohner gesehen wird aktuell nur im Kanton Uri noch häufiger getestet. 40'000 Antigen- sowie PCR-Tests wurden in Solothurn in den vergangenen zwei Wochen gemacht.

Ein privater Testanbieter musste in den vergangenen Tagen aber die Segel streichen: Die Zuger Safetest AG, die an der Solothurner Dornacherstrasse ein Testcenter betrieben hatte. Termine kann man dort keine mehr buchen, auf das Schild an der Tür wurde mit Kugelschreiber «geschlossen trotz Terminbestätigung» gekritzelt. E-Mails werden keine beantwortet, per Telefon landet man in einer Warteschleife.

Hansjörg Sahli

Beim Kanton heisst es dazu auf Anfrage:

«Das private Testcenter Safetest AG an der Dornacherstrasse 28 in Solothurn wurde am 30. Dezember 2021 von Seiten des Kantons geschlossen, da die gesetzlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Testcenters nicht mehr erfüllt waren.»

Weitere Auskünfte könnten nicht erteilt werden, weil das Verfahren noch hängig sei.

Private Testzentren sind bewilligungspflichtig. Und sie müssen genau definierte Auflagen einhalten. Sie brauchen beispielsweise ein Schutzkonzept, es braucht geeignete Räumlichkeiten, die Testkapazitäten müssen dokumentiert und die durchgeführten Tests dem Kanton gemeldet werden. Auch müssen sämtliche gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, insbesondere in Bezug auf den Datenschutz.

Auch in Olten sind die Türen geschlossen

Gemäss Website bietet die Safetest AG schweizweit mehrere Testzentren an. Auch eines in Olten. Dieses wurde vom Kanton nicht offiziell geschlossen. Doch auch dort kann man sich nicht mehr anmelden. Und auch dort sind die Türen geschlossen.

In Stans wurde im Dezember ein Testcenter derselben Firma von den Behörden des Kantons Nidwalden geschlossen. Der Grund: «Erhebliche Qualitätsmängel» wurden sowohl bei den Test- und Zertifikatsabläufen wie auch bei den Hygienemassnahmen festgestellt. Resultate wurden teilweise verspätet geliefert, teilweise wurden sie verwechselt und an die falsche Person geschickt. Ob es ähnliche Gründe waren, die auch in Solothurn zur Schliessung geführt haben, ist offen.

Vorübergehend Wartezeiten beim Spital

Die Nachfrage nach Tests ist aktuell riesig. Das führt unvermeidbar hin und wieder zu Wartezeiten für Personen, die sich testen lassen müssen. Insbesondere dann, wenn ein spontaner PCR-Test ohne Voranmeldung nötig ist. Denn nur die wenigsten Testanbieter bieten diese Möglichkeit überhaupt an.

Einer davon: die Spitäler der Solothurner Spitäler AG. In Solothurn, Olten und Dornach können täglich 480 PCR-Tests gemacht werden. Dabei kommt zuerst dran, wer einen Termin abgemacht hat (die Wartezeiten dafür betragen aktuell zwei Tage).

Am Montag wollte ein Mann mit seinem Enkelkind, das Symptome hatte, einen PCR-Test ohne Voranmeldung beim Bürgerspital Solothurn machen. Als der Enkel nach 2,5 Stunden immer noch nicht an die Reihe gekommen war, hat er ihn wieder abgeholt. Der Mann ärgert sich: «Man kann nicht von einem an Covid Erkrankten erwarten – auch wenn bisher nur Fieber aufgetreten ist –, dass er stundenlang draussen für einen Test warten muss.»

Bei der Solothurner Spitäler AG teilt man mit: Man werde das Vorgefallene mit dem Herrn besprechen. Grundsätzlich wird festgehalten: Das Bürgerspital hat zwei Testspuren eingerichtet. Eine für Leute mit Voranmeldung, eine für diejenigen ohne. Die zweite Spur biete man an, um der Bevölkerung «in der schwierigen Situation einen Service zu bieten, den viele andere Testcenter nicht bieten».

Wenn nun jemand ohne Voranmeldung vorbeikommt, liessen sich Wartezeiten nicht gänzlich vermeiden. Und da die Patientenströme nicht regelmässig über den Tag verteilt seien, käme es bei einem hohen Patientenaufkommen rasch zu längeren Wartezeiten.

Testkapazitäten werden laufend überprüft

Werden deswegen nun die Testkapazitäten ausgebaut? Das werde man mit dem Kanton besprechen, sollte der Bedarf weiter steigen, heisst es. In einem solchen Fall müsste der Leistungsauftrag erweitert werden.

Stand Mittwoch war das aber offenbar nicht notwendig. Beim Kanton heisst es dazu: Schritte zum zusätzlichen Ausbau der Testkapazitäten würden laufend evaluiert und bei Bedarf gemäss den bestehenden Möglichkeiten (vorhandenes Personal) umgesetzt.

Zwar könne es bei allen Test-Standorten bei sehr grossem Andrang zu Wartezeiten kommen, diese würden sich aber im zu erwartenden Rahmen bewegen. Grundsätzlich bestehe ein breites und niederschwelliges Angebot für die Bevölkerung.

Wegen des zu erwartenden Anstiegs der Fallzahlen hat der Kanton Anfang Dezember die Testkapazitäten aufgestockt. Zum einen bei den Spitälern selbst. Zum andern hat man in Dornach mit dem Test-Bus und in Olten mit dem Test-Zelt auf der Schützenmatte zusätzliche Angebote geschaffen. Darüber hinaus können die Testzentren in Solothurn und Olten täglich 3300 Tests (davon 650 PCR) durchführen. Auch diverse Arztpraxen, Apotheken und Private bieten Tests an.

