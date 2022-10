Energiemangel: Solothurner Kaminfeger haben viel zu tun

Russ in der Luft Jetzt werden die alten Öfen reaktiviert: Die Angst vor einem Energiemangel hält die Solothurner Kaminfeger auf Trab Die Solothurner Kaminfeger haben mehr Arbeit. Aus Angst vor einer kalten Stube sind sie derzeit gefragt: Wir begleiteten Stefan Eggimann im Einsatz. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 25.10.2022, 12.00 Uhr

Kopfüber in der Heizungsanlage: Kaminfeger Stefan Eggimann mit vollem Körpereinsatz. José R. Martinez

Aus dem Hühnerstall hört man es wild durcheinander gackern, ein paar schwarze Ponys verweilen unter Apfelbäumen auf der Wiese neben dem Hof. Unten aus dem Keller riecht es, als ob jemand eine Wurst am offenen Feuer brätelt – vielleicht muss der in der Nähe frisch aufgehängte Bettbezug nochmals in die Wäsche.