Hier entsteht die neue Solothurner Kinder- und Jugend-Praxis

Rundgang Baustelle im ältesten Haus des Solothurner «Spitalbergs»: Hier entsteht die neue Praxis für Kinder und Jugendliche In diesem Frühling wurde der Neubau des Solothurner Bürgerspitals in Betrieb genommen. 1930 wurde das Gebäude gebaut, das heute als Haus 9 – oder auch als das rote Haus – auf dem «Spitalberg» im Schöngrün bekannt ist. Hier zieht Ende Jahr die Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche ein. Derzeit herrscht reger Baustellenbetrieb. Ein Einblick.

Wo einst stationäre Patientinnen und Patienten untergebracht waren, sollen künftig Kinder und Jugendliche behandelt werden. Tom Ulrich Seit Anfang Juni wird im ersten Stock umgebaut. Tom Ulrich Im Dezember soll dann hier bereits gearbeitet werden. Tom Ulrich Zuerst wird der eine Flügel bezogen – während des Bezugs des zweiten kann im ersten dann schon gearbeitet werden. Tom Ulrich In den Zimmern an den Balkon angrenzend wird das Ärzteteam arbeiten – mit Aussicht auf den Neubau. Tom Ulrich Noch muss einiges gemacht werden. Tom Ulrich Ganz kleine Zimmer kommen weg. Tom Ulrich Blick in ein ehemaliges Badezimmer. Tom Ulrich Teils werden auch Wände rausgerissen. Tom Ulrich Offenbar herrscht gute Stimmung auf der Baustelle. Tom Ulrich Architekt Urs Allemann bei der Arbeit. Tom Ulrich Tom Ulrich Nach dem Umbau will man keinen Spital-Groove in der Praxis. Tom Ulrich Das heisst auch, dass die ursprünglich hohe Decke wieder sichtbar wird – mit dunkler Farbe abgespritzt wird und darunter Elemente aufgehängt werden, wie in diesem Abschnitt. Tom Ulrich In der Praxis soll es künftig Platz für mehr Patientinnen und Patienten geben. Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich

Noch nicht seit 100, aber seit gut 90 Jahren thront es auf dem Solothurner «Spitalberg» – der erst so heisst, seitdem dieses Gebäude auf ihm steht: das rote Haus. Haus 9. Die ehemalige Reha-Klinik, die 1930 als neues Spital erbaut worden ist. Bekanntlich wurden seither noch zwei andere neue Bürgerspitäler gebaut: 1974 wurde das erste eingeweiht, erst dieses Jahr dann der zweite Neubau. Das alte Bettenhaus, das zum 1974 eröffneten Bürgerspital gehört, wird abgerissen. Aber das rote, bald 100-jährige erste Spital im Schöngrün, das besteht weiter.

An diesem Tag ist nicht viel los auf der Baustelle. Ein paar Lieferwagen stehen vor dem Haus. Aus einem Fenster hängt eine blaue Rutsche, die zu einer Mulde führt. «Ergotherapie, dritter Stock» wird den Besucherinnen und Besuchern, von denen es kaum welche gibt, am Eingang auf einem Zettel beschieden.

Der Empfang ist leer, ebenso die Gänge dahinter, in denen sofort Spitalfeeling aufkommt, auch wenn keine Ärztinnen und Pfleger herumwuseln. Im ersten Stock ein ganz anders Bild: Böden ohne Belag, lose Kabel, eingerissene Wände. Auch hier keine Ärzte – dafür Bauarbeiter, die am Werk sind. Es hämmert und dröhnt, sodass es nicht immer ganz einfach ist, Julia Stettler zu verstehen.

Stettler ist Ärztin der Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche, die bislang im Bürgerspital eingemietet war und bald schon hier im roten Haus einziehen wird. Seit knapp 15 Jahren ist die Gruppenpraxis auf dem «Spitalberg» tätig, unabhängig von der Solothurner Spitäler AG. Zusammengearbeitet wird aber unter anderem dann, wenn die Gruppenpraxis auf Röntgengeräte der soH zurückgreift, oder wenn junge Patientinnen und Patienten während der

Öffnungszeiten der Praxis auf den Notfall kommen. Seit Juni wird im Haus 9 umgebaut, ab Dezember will die Praxis hier ihre Patientinnen und Patienten im Fall von Kontrolluntersuchungen, aber auch in Notfällen behandeln.

Praxis kann Kapazitäten erhöhen

Kinderärztin Stettler führt durch die Baustelle, erklärt, wo Patientenzimmer geplant sind, wo Wartebereiche. Den Spitalgroove, der einem im Erdgeschoss entgegenweht, will man vermeiden. Die zwei Flügel des Stockwerks sollen identisch aufgebaut werden, auf der einen Seite Notfälle, auf der anderen reguläre Termine betreut werden.

Für Patientinnen und Patienten ändere sich, abgesehen vom leicht verschobenen Standort, nicht viel, erklärt Stettler. Aber: «Wir erhalten mehr Platz – und werden unsere Kapazitäten erhöhen können.» So sei die Praxis künftig wieder für Kundschaft aus allen Regionen des Kantons offen – auch Kinderärztinnen und -ärzte sind bekanntlich eher rar im Kanton, weshalb es auch schon Einschränkungen gab.

Gleichzeitig soll das Team von sechs Ärztinnen und Ärzten um zwei bis drei Stellen aufgestockt werden. «Wir freuen uns sehr auf den Einzug», erklärt die Kinderärztin. Am alten Standort sei man langsam, aber sicher an die Grenzen gestossen. So habe man teils mit Behandlungen zuwarten müssen, weil kein Zimmer mehr frei war. Am neuen Standort soll das einfacher gehen. Für die Dauer von zehn Jahren habe man den Vertrag unterzeichnet.

Umbau kostet 1,5 Millionen Franken

Rund 1,5 Millionen Franken investiert die Gruppenpraxis in den Umbau, die meisten bisherigen Möbel und Geräte werden gezügelt. Finanziell unterstützt wird das Vorhaben von der Solothurner Spitäler AG (soH), der Vermieterin, die den Rest des Gebäudes selber weiter nutzen wird. «Die Nutzungsplanung fürs Haus 9 ist noch in der Ausarbeitung. Es ist vorgesehen, dass wir die Räumlichkeiten vornehmlich für ambulante Dienste nutzen werden», heisst es auf Anfrage bei der soH.

Eine Antwort auf die Frage nach dem Betrag, den die soH an die Umbauarbeiten leistet, gibt es nicht, «weil es sich um eine privatrechtliche Vereinbarung» handle.

Architekten wollen altes Gebäude wieder zum Leben erwecken

Im Haus 9 will das Architektenteam wieder mehr «Altes» zum Vorschein bringen. Architekt Urs Allemann zeigt nach oben. Die ursprünglich hohe Decke, im Erdgeschoss ist davon nichts mehr zu sehen, soll wieder sichtbar gemacht werden. Auch die Türbogen, die hier und da sichtbar sind, will man wieder zum Vorschein bringen. «Wir wollen dem Haus seine Proportionen wieder zurückgeben», so Allemann.

Man habe in vergangenen Jahren im Rahmen von Umbauten und Rennovationen auch einiges kaputt gemacht. «Wir wollen Verschwundenes wieder zurückholen», sagt der Architekt zu den Arbeiten am Gebäude. «Altehrwürdig» sei das Haus, das schon fast seit 100 Jahren auf dem Solothurner Spitalberg thront.