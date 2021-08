Unerlaubtes Gipfelkreuz auf dem Balmfluechöpfli

Rüttenen Wenn auf dem Balmfluechöpfli plötzlich ein Kreuz steht Es steht da, als ob es schon immer dagestanden hätte: Doch das massive Holzkreuz wurde illegal errichtet – und muss wohl entfernt werden. Hans Peter Schläfli 05.08.2021, 05.00 Uhr

Wenn man der biblischen Geschichte glauben will, dann trug Jesus von Nazaret sein Kreuz auf den Schultern durch Jerusalem bis nach Golgatha – wobei man 2021 Jahre später nicht mehr weiss, wo dieser mysteriöse Ort eigentlich genau gewesen sein soll. Ist Golgatha vielleicht auf dem Balmfluechöpfli? Denn hier, auf 1289 Metern über Meer, steht aktuell fast wie durch ein göttliches Wunder, plötzlich ein Kreuz.

Dieses Kreuz ist etwa 220 Zentimeter hoch und wurde auf einem stabilen Kalkfelsfundament montiert. «Das hat jemand mit handwerklichem Geschick aufgestellt», beurteilt Thomas Studer als zuständiger Revierförster des Forstbetriebs Leberberg die Situation. «Für die vier Schrauben wurden tiefe Löcher in den massiven Kalkfelsen gebohrt, das kann nicht jeder. Das Kreuz ist stabil fixiert, das würde auch einem Sturm standhalten.»

Zugegeben: Die Hypothese eines göttlichen Wunders ist zu weit hergeholt. Entweder wurde das Kreuz mit einem Helikopter hinaufgeflogen, worauf eine oben auf dem Kreuz befestigte Öse hindeutet, oder jemand ist über den Nesselboden an den Fuss des Balmfluechöpflis gefahren und hat das Kreuz den Rest des Weges hinaufgetragen. «Vermutlich meinten die Leute, dass sie etwas Gutes tun, aber was herausgekommen ist, muss man mindestens als zweifelhaft einstufen», meint Studer. Man könne nicht einfach auf fremdem Grund und Boden etwas hinbauen, und schon gar nicht in einer Naturschutzzone von nationaler Bedeutung wie dem Balmfluechöpfli.

«Es gibt schon sehr viele Gipfelkreuze. Dass es auf dem Balmfluechöpfli bisher noch nie eines gab, hat einen guten Grund. Es gibt schlicht kein Bedürfnis dafür.»

An die Regeln halten

Die Freiheit, überall durch unsere Wälder spazieren zu dürfen, könne nur garantiert werden, wenn sich alle an die Regeln und Gesetze halten, meint der Revierförster.

«Wir erwarten, dass der offizielle Weg eingeschlagen wird»,

so Studer. Der Ablauf wäre so: Der Landbesitzer ist die Bürgergemeinde Rüttenen und dort hätte man zuerst um Erlaubnis fragen müssen. Diese hätte auf der Einwohnergemeinde Rüttenen ein Baugesuch einreichen müssen. Und weil der Ort in einem Naturschutzgebiet ausserhalb der Bauzone liegt, würde schliesslich der Kanton Solothurn entscheiden, ob ein solches Baugesuch für ein Kreuz überhaupt bewilligungsfähig ist.

Dass dieser Weg der richtige wäre, bestätigt Harald Rüfenacht, Jurist und Baupräsident der Einwohnergemeinde Rüttenen. «In Rüttenen haben wir kein solches Baugesuch erhalten», sagt Rüfenacht. Grundsätzlich sei in einem solchen Fall der Landbesitzer verpflichtet, das illegal erstellte Objekt wieder zu entfernen, selbst wenn es­– wie in diesem Fall – durch Unbekannte gebaut wurde.

Als Landbesitzer könnte die Bürgergemeinde Rüttenen nun also das Kreuz, das ohne ihr Wissen aufgestellt wurde, ohne weitere Formalitäten sofort wieder beseitigen. Oder sie könnte ein nachträgliches Baugesuch einreichen. Das wird aber sicher nicht passieren: «Wir haben mit dem Kanton vor wenigen Jahren einen Vertrag abgeschlossen, in dem festgehalten wird, dass das Gebiet um das Balmfluechöpfli zu einem Urwald werden soll. Jeder menschliche Eingriff in die Natur ist verboten», erklärt Paul Dietschy als Präsident der Bürgergemeinde Rüttenen.

Revierförster Thomas Studer wartet nun auf den Auftrag der Bürgergemeinde Rüttenen, das Kreuz wegzuräumen. Es könnte also schon in ein paar Tagen ebenso schnell wieder verschwunden sein, wie es aufgetaucht ist. Das Balmfluechöpfli ist definitiv nicht Golgatha.