Rückblick Kantonsratspräsidentin mit emotionaler Schlussansprache: «Wir konnten das Leben der Menschen im Kanton Solothurn etwas besser und einfacher machen» In ihrer Abschiedsrede resümierte Nadine Vögeli die vergangenen zwölf Monate als höchste Solothurnerin. Und sie bat um eine Schweigeminute für jene, die gewaltsam zu Tode kamen. Christof Ramser 21.12.2022

Nadine Vögeli war 2022 die höchste Solothurnerin. Bruno Kissling

Anständig miteinander umgehen: Daran hatte die Kantonsratspräsidentin an ihrer Feier in Hägendorf im Mai gemahnt. Nur so seien im Kanton Solothurn gemeinsame Lösungen möglich. Nun, zum Abschluss ihres Präsidialjahrs am Mittwoch, knüpfte Nadine Vögeli im Kantonsrat daran an: Es sei möglich, gemeinsame Lösungen zu finden, «in Solothurn wohl sogar erfolgreicher als in Bern».

Emotional sei sie in den vergangenen zwölf Monaten kaum mehr nachgekommen: 90 Anlässe hatte sie in ihrer Rolle als höchste Solothurnerin besucht und dabei «enorme Wertschätzung» erfahren. Als sie von der grossen Unterstützung aus Bevölkerung und Ratsbetrieb sprach, brach ihre Stimme und die SP-Frau brauchte einige Augenblicke, um sich zu fassen.

Speziell berührt hätten sie die Begegnungen mit Geflüchteten, und sie dankte all jenen Freiwilligen, die Menschen aus der Ukraine in die Schweiz geholt, betreut und mit ihren Familien zusammengeführt haben: «Ohne diese Helden des Alltags würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren.»

Mit Verweis auf die Proteste gegen das Unterdrückungsregime in Iran bat Vögeli um eine Schweigeminute für all jene, die in den vergangenen Monaten gewaltsam zu Tode kamen. Mit einer solch düsteren Note mochte sie aber nicht schliessen: So freute sich Vögeli darüber, dass das Leben der Menschen im Kanton dank einer Steuerentlastung für tiefe und mittlere Einkommen sowie eines Ausbaus der Prämienverbilligungen «etwas besser und einfacher» gestaltet werden konnte.

