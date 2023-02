Rothus-Halle Tanz im einstigen Pferdestall: Solothurns erster «Tanzmärz» steht vor der Tür Mit dem Format «Palomar de Marzo» eröffnen die Choreografin Anet Fröhlicher sowie der Künstler und Galerist Reto Emch in der Rothus-Halle Solothurns ersten «Tanzmärz». Vanessa Simili Jetzt kommentieren 24.02.2023, 17.16 Uhr

Tänzerin Anet Fröhlicher und Künstler Reto Emch führen den «Tanzmärz» in der Rothus-Halle durch Bild: Hanspeter Bärtschi

Der kommende Monat steht im Zeichen des Tanzes. Die Rothus-Halle in Solothurn wird unter dem Titel «Palomar de Marzo» – Taubenschlag im März – zum Tanzort für Profis und Liebhaberinnen und Liebhaber. Die Choreografin Anet Fröhlicher und der Künstler und Galerist Reto Emch bringen im ehemaligen Pferdestall am Rossmarktplatz Flamenco, Latin, Tango Argentino und Standardtanz unter ein Dach. Zum ersten Mal. Aber vielleicht nicht zum letzten Mal.

«Palomar de Marzo war einer der ersten vorgeschlagenen Titel», so Anet Fröhlicher in der noch leer stehenden Halle. Dass er sofort gefiel, überrascht nicht. Er passt auch wie der Deckel auf den Topf, auch wenn hier einst Pferde statt Tauben hausten. Wobei nicht auszuschliessen ist, dass in jener Zeit auch mal eine, zwei Tauben im Gebälk Unterschlupf fanden. Vorstellbar jedenfalls wäre es.

Bild: Hanspeter Bärtschi

Heute wird in der Halle jährlich der Kunstsupermarkt durchgeführt, hin und wieder wird sie auch für eine Theatervorstellung und andere Veranstaltungen genutzt. In einem solchen Kontext stand Anet Fröhlicher vor ein paar Monaten das erste Mal in der Halle hinter dem Kino Capitol. Und glaubt man ihrer Erzählung, muss sie sich sogleich in den Charme des Ortes verliebt haben. «Das Ambiente ist einmalig. Darin wollten wir etwas machen.» Was genau das sein würde, ist rasch konkret geworden und inzwischen steht das Programm: Nächsten Freitag wird Solothurns erster Tanzmärz mit einer Soirée Danse eröffnet.

Nicht nur für Tanzende

Dass sich alles so reibungslos zusammengefügt hat, ist für die beiden Kunstschaffenden ein Glücksfall. Von der erfreulichen Kollaboration mit dem Inhaber des Lokals, Peter-Lukas Meier, über die mitwirkenden Tänzer, Tänzerinnen und Tanzschulen. Anet Fröhlicher und Reto Emch stiessen mit ihrer Idee auf offene Ohren. Oder besser noch: offene Herzen. Die Angefragten hätten jeweils rasch zugesagt, die Vorfreude sei nun gross. Noch stehen ein paar Tage Vorbereitung an, bevor dann alles so weit sei. Die beiden Organisatoren werden dafür dank ihrer grossen Erfahrung aus dem Vollen schöpfen können.

Beim Rundgang durch den charaktervollen Ort braucht es nicht viel Vorstellungsvermögen, um sich einen Tanzabend vorzustellen, der einen Hauch von weiter Welt verströmt. Um den hohen Hof herum erstrecken sich zwei hölzerne Galerieböden, auf der einen Seite wird Emch im Stil der Brasserie St. Jo, welche er zusammen mit Anet Fröhlicher seit zehn Jahren jeweils vor Weihnachten im Haus der Kunst St. Josef betreibt, eine Bar einbauen.

Auch wer nicht tanzt, ist herzlich willkommen – zum Beispiel an der Bar. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Auch wenn man nicht tanzen möchte, ist man hier willkommen.» Und vor dem inneren Auge respektive Ohr taucht die Musik eines Bandoneon den dunklen Raum in eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ein paar Kerzen flackern. Und während an der Bar ausgeschenkt wird, stehen einige am Geländer der Galerie, das Glas lässig in der Hand, und schauen den tanzenden Paaren im Erdgeschoss zu. In der Mitte das Tanzparkett. «Dieses ist beim letzten Umbau bereits verlegt worden, als wäre schon immer klar gewesen, dass man hier einmal tanzen wird», holt Fröhlichers Stimme einen aus der eigenen Vorstellung.

«Wovon wir träumten»

Das Tanzprojekt «Palomar de Marzo» ist mit der Brasserie im Haus der Kunst verbunden. «Wir hatten vor langer Zeit diese Vorstellung einer Brasserie», erinnern sich Fröhlicher und Emch. «Und eines Abends standen wir hinter dem Tresen im Haus der Kunst, schauten in Richtung der Gäste und stellten fest: Jetzt haben wir das, wovon wir träumten.» Nur der Tanz habe noch gefehlt. «Es braucht ein eigenes Gefäss dafür.» Mit dem «Palomar de Marzo» ist dieses nun am Entstehen. Und sollte es zur Freude aller gut laufen, könnten sie sich vorstellen, das Format regelmässig jeweils im März durchzuführen.

Bild: Hanspeter Bärtschi

Anet Fröhlicher hat ihre Karriere als professionelle Flamencotänzerin nach der Matur in Solothurn in Madrid begonnen. Heute arbeitet sie als Choreografin und tritt mit ihrer Compagnie «El Contrabando» international auf. 2021 hat sie das 20-jährige Bestehen der Compagnie gefeiert. Am 9. August wird sie in Solothurn mit «El Contrabando» die Premiere eines neuen Stücks feiern, an dem sie zurzeit arbeitet.

Nicht nur Shows Der erste Höhepunkt wird die Show der Zürcher Flamencotänzerin Ladina Bucher (LaDina) sein, begleitet vom Gitarristen Lucas Arango und der Sängerin Esrin Sossai. Am 10. und 25. März werden jeweils um 20 Uhr die Flamencoschülerinnen von Anet Fröhlicher und Barbara Castro vom Tanzstudio Zone 81 auftreten, am 11. und 17. März findet vor dem Tanzabend je ein Einführungskurs statt: Am 11. März führt Sonja Tschui, die seit vielen Jahren ihre Tanzschule in Solothurn führt, in den Latin-Tanz ein, am 17. März wird Tangotänzer Daniel Aranda den Milonga-Abend mit einem Crash-Kurs beginnen. An beiden Abenden gibt es auch Show-Einlagen. Genaueres unter www.palomar-de-marzo.ch

Hinweis Für die Shows ist die Platzzahl beschränkt. Reservationen über die Website oder per Mail. Nur Barzahlung.







