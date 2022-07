Rothirsch Zum Abschuss freigegeben: Die Rothirsch-Population hat im Kanton Solothurn so stark zugenommen, dass die Tiere gejagt werden sollen Erstmals dürfen die Jäger sechs Hirsche aufs Korn nehmen. Das Amt für Wald, Jagd und Fischerei hat die Jagdvereine und Forstreviere über die Eröffnung der Jagd und die aktuelle Entwicklung zum Rothirsch informiert. Roland Büttiker* und Daniela Deck Jetzt kommentieren 18.07.2022, 12.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein männlicher Rothirsch. Solche Bilder werden im Kanton Solothurn künftig gelegentlich zu sehen sein. zvg

Spricht man vom Rothirsch, denkt man an Bergkantone wie Graubünden oder Wallis, nicht aber an Solothurn. Unbemerkt von der Öffentlichkeit haben sich lokale Populationen der grossen Wiederkäuer gebildet. Das Amt für Wald, Jagd und Fischerei hat die 66 Jagdvereine und 17 Forstreviere des Kantons mit einem Informationsanlass zum Rotwild auf den neusten Stand gebracht.

Im Wasseramt und Gäu wurden gesamthaft sechs Tiere zur Jagd freigegeben. Das ist eine Premiere. Rothirsche wurden im Kanton seit der Ausrottung im 19. Jahrhundert nicht legal geschossen.

Autobahn hemmt die Ausbreitung, weil ein Wildkorridor fehlt

Aktuell ziehen 50 bis 70 Rothirsche durch den Kanton Solothurn. Gemäss Eidgenössischer Jagdstatistik betrug die Rotwildpopulation im Kanton Solothurn vor zwei Jahren erst rund 40 Tiere. Der Jura hingegen ist bislang nur von Einzeltieren besetzt.

Die Einwanderung von Süden her wird durch die eingezäunte Autobahn stark eingeschränkt. Der Wildtierkorridor von nationaler Bedeutung im Gäu zwischen Niederbuchsiten und Oensingen ist unterbrochen. Eine schon seit längerem geplante Wildtierpassage wurde bis heute nicht realisiert und so «stauen» sich die Hirsche südseitig der Autobahn.

Momentan gibt es vier Hauptvorkommen im solothurnisch-bernischen Mittelland: Kirchberg-Niederbipp-Härkingen, Oberburg-Burgdorf-Krauchtal, Langenthal-Murgenthal-Rothrist und neu im Raum Jegensdorf-Biberist-Büren a.A. eine Teilpopulation entstanden. Seit 2011 wurden acht Kühe und elf Stiere mir GPS-Halsbändern ausgerüstet. Beobachtungen von Rothirschen gab es im Mittelland seit den Neunzigerjahren.

2017 war der Rothirsch, hier im Wildpark Langenberg im zürcherischen Langnau am Albis, Tier des Jahres bei Pro Natura. Eddy Risch

Die Auswertungen hätten ergeben, dass beide Geschlechter und unterschiedliche Altersklassen vertreten sind. Auch die Fortpflanzung finde statt.

Es sollen mehr weibliche Tiere geschossen werden

Die Jagdverwalterin Silvia Nietlispach erläuterte den Ablauf der Rothirschjagd dieses Jahr: Im Wasseramt und Gäu sind sechs Tiere zur Jagd freigegeben, vier weibliche und zwei männliche Tiere. Die Jagd dauert vom 1. bis 30. September.

Mehrendige Stiere, das heisst männliche Hirsche mit einem grossen Geweih, Kälber und mit Sendern markierte Tiere dürfen nicht geschossen werden. Fehlabschüsse würden über das Ordnungsbussenverfahren geahndet.

Die Jagdverwalterin sagte:

«Der Rothirsch ist auf natürlichem Wege zugewandert und wird auch in Zukunft bei uns heimisch sein. Es ist eine herausfordernde Tierart.»

Dennoch sei sie überzeugt, dass Koexistenz mit dem Menschen dank der Zusammenarbeit von Forst, Landwirtschaft und Jägerschaft möglich sei.

Weiter betonte Nietlispach die Grundsätze der Jagdplanung: Die Regulation der Rotwild-Bestände solle hauptsächlich über den Abschuss von weiblichen Tieren erfolgen. Wie die Jäger und Jägerinnen diese Herausforderung meistern, wird sich zeigen, bedeutet diese Jagd doch Neuland für sie.

Wildschäden und Verkehrsunfälle kommen in den Fokus

Christian Willisch, Leiter des Projekts «Rothirsch im Schweizer Mittelland» gab seiner Freude über die Verbreitung der Tiere im Kanton Ausdruck:

«Vor 30 Jahren hat man nicht erwartet, dass Rotwild sich dereinst im Mittelland ansiedeln würde.»

Die Rückkehr des Rothirsches rückt auch die Diskussion zu Wildschäden in der Forst- und Landwirtschaft ins Bewusstsein. Lokal sind in der Landwirtschaft und im Wald bereits erste Schäden zu vermelden; Zum Beispiel Frassschäden an Zuckerrüben oder Schälschäden an Fichten.

Zudem steigt das Risiko einer Kollision im Strassenverkehr mit einem Hirsch. Dass der Hirsch nun wieder bejagt werden soll, haben die Kantone Solothurn und Bern gemeinsam entschieden.

Rothirsche sind die grössten frei lebenden Huftiere der Schweiz. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts galt der Hirsch in der gesamten Schweiz als ausgerottet. Ausgehend von grenznahen Vorkommen im Vorarlberg wanderte er ab etwa 1870 über Graubünden wieder in die Schweiz ein.

Abschusspläne werden mit der Jagdkommission erarbeitet

Anders als beim Reh, bei dem die Jagdplanung durch die einzelnen Jagdvereine bestimmt wird, werden Rothirsch und Gämse auf grösseren Einheiten, den sogenannten Wildräumen bewirtschaftet. Bei der Regulation rücken Jagdrevier- und Kantonsgrenzen in den Hintergrund. Die Umsetzung der Jagd erfolgt aber auf den Territorien der einzelnen Kantone.

In der Paarungszeit macht der männliche Hirsch mit Brunftrufen auf sich aufmerksam. Sina Schuldt

Für die Abschusspläne stützt sich der Kanton Solothurn auf die Jagdkommission. Die Kommission besteht aus maximal neun Mitgliedern und wird von Regierungsrätin Brigit Wyss geleitet. Bei der Zusammensetzung der Jagdkommission werden die Interessen von Jagd, Wildtierbiologie, Land- und Waldwirtschaft sowie des Natur- und Vogelschutzes berücksichtigt.

Dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei ist es ein Anliegen, dass die Herausforderung «Rothirsch» von Beginn weg bei den Interessengruppen gut verankert wird. Das war den Ausführungen klar zu entnehmen. So sind neben der Bestandespflege durch die Jagdvereine auch Massnahmen in der Forst- und Landwirtschaft sowie die Lenkung der Freizeitaktivitäten mit Blick auf Störungen der Wildtiere wichtig.

* Roland Büttiker ist bei der Revierjagd Solothurn für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

So reden Jägerinnen und Jäger Kühe, Stiere, Kälber: weibliche, männliche und junge Hirsche Schäden: Unterschieden werden Frassschäden, wenn die Hirsche Kulturpflanzen abfressen, Schälschäden, wenn die Rinde von den Bäumen gefressen wird und Fegeschäden. Letztere entstehen, wenn die Geweihe an Bäumen gerieben werden Mehrendig: Verzweigung im Geweih Trophäenjagd: Abschuss von Hirschen mit grossem Geweih.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen