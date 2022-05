Urs Unterlerchners Rollenwechsel gibt zu reden

Heikler Rollenwechsel Warum plötzlich ein Auftritt zu reden gab, an dem der künftige Solothurner Stadtschreiber gar nichts sagte Er betont, er habe dort gar nie auftreten wollen. Andere erzählen: Urs Unterlerchner sagte im letzten Moment einen Podiumsauftritt ab, weil ihm das mit Blick aufs künftige Amt plötzlich zu heikel war. Das zeigt nur: Mit ihm wechselt ein meinungsstarker FDP-Politiker in die Verwaltung. Ein Rollenwechsel als Gratwanderung. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 04.05.2022, 16.00 Uhr

Mitinitiant der Steuersenkungsinitiative, Noch-FDP-Kantonsrat und ab Juli Stadtschreiber: Urs Unterlerchner. Michel Lüthi

Fast alle, die an jenem Donnerstagabend in der «Oeufi»-Brauerei sassen, rechneten mit Urs Unterlerchner. Der FDP-Kantonsrat, der im Juli Stadtschreiber wird, sollte als Podiumsteilnehmer für die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» reden. Unterlerchner war in der Werbung angekündigt worden, für ihn hatte jemand einen Stuhl bereitgestellt, er selbst war im Saal. Doch das Mitglied des Initiativkomitees trat nicht auf.

«Wir waren überrascht», sagt Andreas Wyss, Organisator und SVP-Stadtparteipräsident. Er habe erst an jenem Abend vor Ort erfahren, dass Unterlerchner, der einen Monat zuvor zugesagt habe, nicht teilnehmen werde. «Wir haben zuvor aber auch nicht täglich kommuniziert», so Wyss. Kurzfristig sprang ein Initiativmitglied ein, das im Publikum sass.

Was war passiert? Mehrere Stimmen sagen, dass die Absage quasi vor Ort erfolgte. Einige sagen, dem designierten Stadtschreiber sei der Auftritt zu brenzlig geworden, weil andere Gemeinderäte im Publikum erschienen. Es sei ihm zu heikel gewesen, sagt etwa Andreas Wyss.

Unterlerchner: «Es war klar, dass ich nicht auftrete»

Unterlerchner dagegen schildert die Situation ganz anders. Er sagt: Für ihn sei seit langer Zeit klar gewesen, dass er nicht am Podium auftreten werde. Dass er in den Werbeunterlagen genannt gewesen sei, habe er nicht gewusst. Denn, so Unterlerchner, mit seiner Wahl sei ihm klar gewesen, dass er sich öffentlich zu Politgeschäften zurückhalten werde, sofern sie auch die Stadt betreffen.

Für die Initiative wollte er nur noch im Hintergrund aktiv sein, etwa beim Hängen von Plakaten. Deshalb habe er auch mehrere Anfragen für Podien abgelehnt. Und, so ergänzt der 41-Jährige: Um jegliche Komplikationen zu vermeiden, werde er auch freiwillig aus dem Kantonsrat zurücktreten. «Eine klare Trennung wäre nicht möglich.»

Einer der Plätze am Podium wäre für Urs Unterlerchner eingeplant gewesen. Mitinitiant Urban Fink (2.v.l.) sprang dann spontan ein. Hans Peter Schläfli

Die Frage ist auch: Wie weit darf sich jemand äussern, der ein solches Amt annimmt? Und dürfte man nicht auch sogar in einem solchen Amt seine persönliche Meinung haben? Schliesslich gilt auch für Amtsträger die Meinungsfreiheit.

Es ist aber auch der ungewohnte – und in Unterlerchners Fall wohl für viele sehr unerwartete und überraschende Rollenwechsel, der solche Fragen auslöst. Denn sowohl im Stadtsolothurner Gemeinderat als auch im Kantonsrat gehörte Unterlerchner bisher zu den stärksten Ratsmitgliedern. Einer, der für eine starke Rolle der Volksvertreter gegenüber den Regierenden eintrat und für sie auch mal unbequem wurde. Er war einer, der sich dabei nie scheute, direkte Worte zu finden – und auch auszusprechen. Auch wenn er sich unbeliebt machte.

«Ich bin kein politischer Eunuch»

Der FDP-Mann legte sich mit dem politischen Gegner ebenso an wie mit Vertretern aus der eigenen Reihe. – Ja, mitunter gehörte Unterlerchner zu den deutlichsten Kritikern der FDP-Magistrate, sei es Ex-Regierungsrätin Esther Gassler, sei es Ex-Stadtpräsident Kurt Fluri. Sie blieben nicht verschont.

Schon im Vorfeld des Nicht-Auftritts gab seine Polittätigkeit bis zum Amtsantritt zu reden. Unterlerchner war auf Facebook kritisiert worden, als er im März im unteren Kantonsteil Couverts für zwei neue Initiativen verteilte. Ob er sich als künftiger Stadtschreiber nicht «doch etwas zurücknehmen» sollte, fragte ihn etwa die Stadtsolothurner Grünen-Kantonsrätin Barbara Wyss Flück. «Bis ich meine Demission eingereicht habe, werde ich politisch aktiv sein – insbesondere auf Ebene Kanton», antwortete Unterlerchner damals. Und:

«Ich trete im Juli eine neue Stelle an, deswegen bin ich aber bis zu diesem Zeitpunkt kein politischer Eunuch.»

Wie weit darf sich jemand äussern, wenn er ein solches Amt übernimmt? «Urs Unterlerchner äussert sich. Und er darf sich äussern», sagt Grünen-Gemeinderätin Laura Gantenbein. «Er muss sich aber bewusst sein, dass seine Äusserungen mit der Wahl eine andere Tragweite erhalten haben.» Gantenbein spricht von einer etwas ungewohnten Situation, ist doch die letzte Wahl eines Stadtschreibers schon lange her.

Und mit Unterlerchner habe man bewusst einen pointiert politischen Kopf gewählt, sagt Gantenbein. «Diese politische Erfahrung war ein Pluspunkt, der für ihn sprach.» Die Erwartungen an seine neue Rolle träfen in der Übergangsfrist nun mal auf einen Politiker, der sich immer für seine Sache eingesetzt habe. Immerhin: Im Juli ist diese Zeit vorbei. Die neue Rolle ist klar definiert.

